Yerli Bir Şirket, Ücretsiz COVID-19 Test Yazılımı Geliştirdi

Yerli genetik teknoloji şirketi Genomize, geliştirdiği yapay zeka destekli koronavirüs tespit yazılımıyla analiz süresini düşürmeyi ve sağlık çalışanlarının yükünü azaltmayı hedefliyor. Yazılım, Türkiye ve dünyada ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Koronavirüs salgınının etkisini artırmasıyla birlikte, vakaları tespit etmek için kullanılan testlerin önemi arttı. Türk genetik teknoloji şirketi Genomize, test analizini 30 kat hızlandıran bir yapay zeka geliştirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından da kullanılmaya başlanan yazılım, veri analizi süresini önemli ölçüde azaltıyor.

Genomize, her 100 örnek için 30 dakikaya kadar çıkabilen veri analizi süresini, geliştirdiği yazılımla 1 dakikaya kadar indirmeyi başardı. Koronavirüs testlerinin önemli bir kısmından sorumlu olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından kullanılmak üzere geliştirilen yapay zeka destekli yazılım, analiz sürelerini kısaltarak sağlık çalışanlarının omuzlarındaki yükü hafifletmeyi amaçlıyor.

Yerli yapay zeka yazılımı, koronavirüs testlerinin süresini kısaltarak zamandan tasarruf sağlayacak

Ülkemizde koronavirüs vakalarını tespit etmek için günlük ortalama 40 bin test yapılıyor. Genomize tarafından geliştirilen yazılımın, test sürelerini büyük ölçüde kısaltmasıyla birlikte sağlık personeline aylık yaklaşık 6 bin saat iş tasarrufu sağlaması bekleniyor. Şirketin TÜSEB test merkezlerindeki araştırmacılarla ortak geliştirdiği yapay zeka destekli COVID-19 tespit yazılımı, Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılmaya başlandı.

2014 yılında moleküler biyolog ve biyoenformatik alanında doktora sahibi Erşen Kavak tarafından kurulan Genomize, genom analizi yapabilmeyi sağlayan yazılım ve servisler geliştiriyor. Kavak, Türkiye'deki sağlık profesyonellerine destek olmak amacıyla ücretsiz olarak geliştirdikleri yazılımı dünyadaki tüm ülkelerin kullanımına açtıklarını belirtti.

Koronavirüse yakalanan hastaların erken teşhis ve tedavisine destek olmak amacıyla geliştirilen yazılım sayesinde, daha az iş gücüyle hatasız tespit yapılabilecek. Tüm dünyanın kullanımına sunulan yazılımı koronavirüs testi yapan tüm hastaneler ücretsiz olarak kullanabiliyor.