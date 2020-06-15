"Vaka Sayısı Artarsa Sürecin En Başına Dönebiliriz"

Türkiye’de dün, koronavirüs vaka sayılarının normalleşme sonrası ilk kez 1500’ün üzerine çıkması, Bilim Kurulu üyelerini hareket geçirdi. Birbiri ardına açıklama yapan Bilim Kurulu üyeleri, sıkı tedbirlerin yeniden uygulanabileceğini söylemekle beraber tedbirlere uymayanların cezalandırılması gerektiğini belirttiler.

Türkiye’de koronavirüs vaka sayılarının ciddi şekilde düşmeye başlamasının ardından 1 Haziran’da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Normalleşme süreci başlamış olmasına rağmen bazı koronavirüs önlemleri uygulanmaya devam ediliyor.

2 hafta önce başlayan normalleşmenin ardından son birkaç gündür vaka sayılarında büyük artış gözleniyor. Dün, uzun zaman sonra Türkiye’de bir gün içinde tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 1500’ün üzerine çıktı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka sayılarındaki artış, bütün toplum için riskli

Vaka sayılarında görülen artışın ardından Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri art arda açıklamalar yapmaya başladılar. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayılarındaki artışın bütün toplum için riskli olduğunu ve endişelenmekte fayda olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Özlü, vaka sayılarındaki yükselme trendinin hastaneye ve yoğun bakıma yatış sayılarında yükselmeye neden olması durumunda salgınla mücadelede ilk günlere geri dönebileceğimizi söyledi. İyileşen hasta sayısının yüksek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özlü, tedbirlere uyulmasının şart olduğunu belirtti.

Vaka sayılarındaki artışın, normalleşmenin “eski normal” gibi algılanması nedeniyle olduğunu sözlerine ekleyen Prof.Dr.Özlü, “Nişan, söz, mevlit, asker uğurlaması, taziye gibi gelenek ve göreneklerimizin eskisi gibi yapılıyor olması büyük sorun. Elbette ki törelerimizi bırakalım demiyoruz ama mesafe, maske, hijyene dikkat ederek yeni normale göre tasarlanmaları lazım” dedi.

“Aylardır sarf edilen emek çöpe gidebilir”

Bilim Kurulu’nun üyelerinden Hasan Tezer de tüm dünyada vaka sayılarının ve ölüm oranlarının arttığını söyledi. Normalleşme adımlarının başında temmuz ayında iki basamaklı sayılara düşmeyi beklediklerini söyleyen Tezer, var olan noktanın arzu edilen bir nokta olmadığını söyledi. Tezer, “Ülkemizde tek bir vaka görmesek dahi dünyada salgın devam ettiği sürece kimse güvende değil” dedi.

Havanın ısınmasıyla beraber “virüs bulaşmaz” düşüncesinin yayıldığını söyleyen Hasan Tezer, vaka sayılarındaki artışın tedbirlere uyulmadığını gösterdiğini belirtti. Kurallara uyulmamasının çok tehlikeli olduğunu söyleyen Tezer, “Aylardır sarf edilen emek çöpe gidebilir” dedi.

Maske kullanmamaya yaptırım uygulanabilir

Vaka sayısındaki artış hakkında açıklama yapan Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vaka sayılarındaki artışı önlemek için kurallara uyumun devlet eliyle sağlanması gerektiğini söyledi. “Halkın gönlüne bıraktığınızda iyi yürümediği görüyoruz” diyen Ceyhan, bazı yaptırımlar uygulayarak daha fazla insanın kurallara uymasının sağlanmasının zorunluluk olduğunu ifade etti.

Sadece vaka sayılarında değil, yoğun bakıma yatan ve solunum cihazına bağlanan hasta sayılarında da artış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, bunun nedeninin 65 yaş üstü vatandaşların tedbirler alınmadan toplum içine çıkarılması olduğunu söyledi.