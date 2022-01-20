Google, okul ve işletmelerin ücretsiz olarak kullandığı G Suite Legacy'nin fişini çekeceğini açıkladı. Müşterilere 1 Mayıs 2022'ye kadar zaman tanıyan Google, mevcut kullanıcılara da ücretli abonelik paketi satacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bundan bir süre önce aldığı bir karar ile G Suite isimli hizmetinin ismini Workspace olarak değiştirmiş ve o dönemlerde ücretsiz olan bu hizmet için bazı radikal kararlar almıştı. Bu kararlar kapsamında kullanıcılara, ücretli abonelik paketleri sunulmuştu. Google şimdi, eski müşterileri için önemli bir açıklama yaptı.

Google, 2012'den beri ücretsiz kullanıcı kabul etmediği G Suite'in mevcut kullanıcılarından herhangi bir ücret talep etmemişti. Ancak bu durum, yakın bir gelecekte değişecek. Öyle ki kullanıcılara gönderilen bir e-posta, işletme ve okullar tarafından tercih edilen G Suite Legacy isimli hizmetin fişinin çekileceğini ortaya koyuyor. Müşteriler, bundan sonraki süreç için ücretli abonelik satın almak zorunda olacaklar.

Son gün 1 Mayıs 2022

Google tarafından yapılan açıklamalara göre 2012'den daha önce Google G Suite Legacy müşterisi olan işletme ve okulların, 1 Mayıs 2022'ye kadar kendilerine uygun bir pakete geçiş yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde, Google tarafından müdahale gelecek ve hesaplar, kullanıcı profiline uygun bir ücretli pakete otomatik olarak geçirilecek. Bu otomatik geçiş, yalnızca ödeme yöntemi eklenmiş hesaplarda geçerli olacak.

Google, hesabına ödeme yöntemi eklememiş kullanıcılar için de bazı tedbirler aldı. Bu bağlamda eğer bir kullanıcı Google G Suite Legacy profiline ödeme yöntemi eklememişse; hesabının askıya alındığını görecek. Google, müşteriye 1 Temmuz 2022'ye kadar zaman tanıdığını ve bu zamana kadar bir abonelik paketi satın alması gerektiğini söyleyecek. Satın almayı gerçekleştiren kullanıcılar artık Workspace müşterisi olarak yollarına devam edecek.