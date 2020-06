Ücretsiz Hosting Veren 10 Site

Hosting hizmeti, yeni bir internet sitesi kurmak isteyenlerin en çok para harcadığı noktalardan biridir. Sizin için ücretsiz hosting hizmeti veren en popüler 10 internet sitesini listeledik ve her birinin öne çıkan özelliklerini anlattık.

İnternet sitesi kurulumu sırasında kullanıcılar, en büyük masrafı hosting hizmeti konusunda yapıyorlar. Geniş bir bant alanı, hosting depolama alanı, veri tabanı desteği gibi konularda ne kadar güçlü bir hosting hizmeti alırsanız o kadar yüksek meblağlar ödersiniz. İnternet dünyasında ücretsiz hosting hizmeti alabileceğiniz bazı internet siteleri var.

Ücretsiz hosting hizmeti sunan internet sitelerinin bazılarında oldukça güçlü bant alanları ve destekler alabiliyorsunuz. Yine de ücretsiz hosting hizmeti ile profesyonel bir yolda ilerlemeniz zor olacaktır. Temel düzeyde bir internet sitesi için ise ücretsiz hosting hizmeti epey kullanışlı olabilir. Sizin için ücretsiz hosting hizmeti veren en popüler 10 internet sitesini listeledik ve öne çıkan özelliklerini anlattık.

Ücretsiz hosting siteleri:

Googie Host

Infinity Free

Free Hostia

Free Web Hosting Area

Byethost

Sites.Google

Free Hosting No Ads

000Webhost

Award Space

Free Hosting

Sınırsız bant genişliği

Ücretsiz SSL

1 GB disk alanı

Yaklaşık 8 yıldır ücretsiz hosting hizmeti veren internet sitelerinden bir tanesi olan Googie Host, ücretsiz SSL sertifikası hizmeti ile dikkat çekiyor. Googie Host internet sitesi uzmanlar tarafından pek güvenilir bulunmuyor ve kullanım sırasında geliştirilmesi gereken bazı güvenlik açıklarına rastlanmış fakat yeni başlayanlar için kullanışlı bir internet sitesi olacaktır.

Sınırsız disk alanı

400 MySQL veri tabanı

Sınırsız bant genişliği

Infinity Free ücretsiz hosting alanında öne çıkan internet sitelerinden bir tanesi. 400 MySQL veritabanı, sınırsız disk alanı ve bant genişliği sunan Infinity Free, aktif 300 bin kullanıcıya sahip olduğunu söylüyor. Kullanıcıya 10 e-posta hesabı ve 1 FTP sunması bazı uzmanlar için yetersiz görünse bile hiçbir ücret ödemeden sitenizin her zaman %100 çalışacağı garantisini veriyorlar.

250 MB disk alanı

6 GB bant genişliği

3 e-posta hesabı

Free Hostia, pek çok kullanıcı için yetersiz görülen bir ücretsiz hosting hizmeti sunuyor. 250 MB disk alanını birkaç fotoğraf ve birkaç yazı ile kolayca doldurabilirsiniz. Free Hostia’yı web tasarım dünyasına yeni adım atanlar için kendilerini geliştirebilecekleri bir alan olarak görebilirsiniz. Kullanışlı değil fakat ücretsiz olarak farklı denemeler yapabilirsiniz.

Sınırsız bant genişliği

3 MySQL veri tabanı

1,5 GB disk alanı

Free Web Hosting Area, 1999 yılından beri hizmet veren sektörün tecrübeli ücretsiz hosting sağlayıcılarından bir tanesidir. Pek çok ücretsiz hosting hizmeti sunan internet sitesinden farklı olarak 1,5 GB disk alanı sunması ile dikkat çekiyor. 1 FTP ile çalışan hosting sisteminde maksimum dosya boyutunun 12 MB olması biraz can sıkıcı olsa da basit kontrol paneli ile herkese hitap etmeyi başarıyor.

5 GB disk alanı

5 MySQL veri tabanı

Hızlı destek hattı

Byethost, 1 milyondan fazla internet sitesi ile en güçlü ücretsiz hosting hizmeti veren platformlardan biri olduğunu söylüyor. 7 gün 24 saat hizmet veren hızlı destek hattıyla dikkat çeken Byethost, 5 GB disk alanı ve sınırsız bant genişliği ile de öne çıkıyor. Basit bir arayüze ve yeni başlayanların bile kolayca kullanabileceği bir kontrol paneline sahip.

Google güvencesi

Kolay kullanım

Geniş entegrasyon alanı

Dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından biri olan Google’ın çok bilinmeyen bir ücretsiz hosting servisi de bulunuyor. Sites.Google internet sitesi ile hizmet veren platform üzerinden internet sitenize tüm Google ürünlerini kolayca entegre edebilirsiniz. Tek olumsuz yanı ise bu hizmet üzerinden oluşturduğunuz internet sitesinde Google Adsense reklamlarına yer veremiyorsunuz.

1 GB disk alanı

5 GB bant genişliği

Kolay kullanım

Free Hosting No Ads, Runhosting markasının alt platformlarından biri olarak hizmet veriyor. Ücretli bir hosting sağlayıcısı olan Runhosting’den farklı olarak tamamen ücretsiz hosting hizmeti veren Free Hosting No Ads’in 15 MB maksimum dosya boyutu sunması biraz can sıkıcı olabilir. Sınırlı hizmetler sunmasına rağmen temel düzeyde internet siteleri için ideal ve güvenli bir platform.

300 MB disk alanı

3 GB bant genişliği

1 MySQL veri tabanı

000Webhost, yaklaşık 10 yıldır ücretsiz hosting hizmeti veren bir internet sitesi. Pek çok kullanıcısı olduğu için kötü niyetli hackerların da gözde saldırı hedeflerinden bir olan platformun sunduğu 300 MB disk alanı ve 3 GB bant genişliği bazı kullanıcılara oldukça yetersiz gelebilir. 000Webhost platformu web tasarımına yeni başlayanlar ve amatör internet siteleri kurmak isteyenler için öneriliyor.

Canlı destek hizmeti

5 GB bant genişliği

1 GB disk alanı

Award Space, yaklaşık 17 yıldır 2,5 milyondan fazla kullanıcıya ücretsiz hosting hizmeti sağlıyor. %100 reklamsız çalışma garantisi sunan platform, kolay kurulumuyla da dikkat çekiyor. Ücretsiz kullanım sırasında yalnızca 1 GB disk alanı veriyor olması profesyonel internet siteleri için yeterli olmayacaktır ama yarı profesyonel internet siteleri için uygun bir alan.

10 GB disk alanı

1 MySQL veritabanı

1 e-posta hesabı

Free Hosting, yaklaşık 10 yıldır Avrupa bölgesinde ücretsiz hosting hizmeti sunuyor. Uzun yıllardır bu hizmeti vermesine rağmen yükleme ve çalışma hızı konusunda gelişme gösteremeyen bir platform olarak epey eleştiri alıyor. 10 GB disk alanı ile dikkat çekse de pek çok kullanıcı yükleme süreleri konusunda oldukça şikayetçi. İnternet sitesinin en öne çıkan özelliği ise kontrol panelinin kolay kullanımı.

Ücretsiz hosting siteleri ve dikkat edilmesi gerekenler:

İnternet sitenizi oluşturmak için ücretsiz hosting servisi seçerken sunduğu disk alanına mutlaka dikkat etmelisiniz. Yeterli oranda disk alanınız olmazsa internet sitenize yüklemek istediğiniz içerikleri kısıtlamak durumunda kalabilir ve ziyaretçilerinize yeterli içerik sunamayabilirsiniz.

Yetersiz bant genişliği durumunda ise internet sitenize yeterli trafik akışını alamazsınız ve sitede donmalar yaşayabilirsiniz. SSL sertifikası olmayan bir internet sitesi Google tarafından “Güvenli değil” olarak işaretlenecektir. Veri tabanı desteğinin güçlü olmaması durumunda ise düşük yükleme ve çalışma hızı gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Sizin için internet dünyasında ücretsiz hosting hizmeti veren en popüler 10 internet sitesini listeledik. Her bir platformun kendine özgü negatif ve pozitif özellikleri var. Kullanım öncesi bu özellikleri inceleyerek hayalinizdeki internet sitesi için ilk adımı ücretsiz olarak kolayca atabilirsiniz.