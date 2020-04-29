650 MB Altında 10 Küçük ve Ücretsiz Oyun

Video oyunlarının rahatlıkla 100 GB kadar büyük boyutlara ulaşabildiği bu dönemde, insan eski zamanlara bakınca bir özlem duyabiliyor. Çünkü oyunlar artık herkesin vakit ayıramayacağı kadar kapsamlı hâle gelmeye başladılar. Eskisi gibi kısa süreler ayırarak oynayabildiğimiz bilgisayar oyunları sayıca çok azaldı.
Biz de bilgisayarından oyun oynarken saatlerini harcamak zorunda kalmak istemeyen okurlarımızın deneyebileceği harika oyunlardan oluşan bir küçük boyutlu ücretsiz oyunlar listesi hazırladık. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen oyunlara geçelim.
En iyi ücretsiz ve küçük boyutlu oyunlar:
- Galcon 2: Galactic Conquest
- Quintet
- AdVenture Capitalist
- Realm of the Mad God
- Super Crate Box
- Time Clickers
- The Expendabros
- Clicker Heroes
- Destination Sol
- Toribash
Galcon 2: Galactic Conquest
- Çıkış tarihi: 5 Aralık 2014
- Geliştirici: Hassey Enterprises
- Boyutu: 35 MB
Galcon 2: Galactic Conquest, çok oyunculu çapraz platform desteğine sahip bir mini strateji oyunu. Oyun belli bir harita üzerinde bulunan kuleleri ele geçirmek üzerine kurulu. Haritada bulunan tüm kuleleri ele geçiren taraf ise oyunun galibi oluyor. Arkadaşlarınızla rekabet edebileceğiniz hızlı bir oyun arıyorsanız seçiminizi Galcon 2’den yana kullanabilirsiniz.
Quintet
- Çıkış tarihi: 1 Şubat 2013
- Geliştirici: Carmine T. Guida
- Boyutu: 146 MB
Quintet, bilim kurgu türü bir uzay oyunu. Oyun çapraz platform ve çevrimiçi eşli oyun seçeneklerine sahip. Gemi tayfasını oluşturan oyuncular, hep birlikte geminin farklı özelliklerini uyum içerisinde çalıştırmakla görevliler. Bu arada çapraz platform desteği yalnızca PC, Mac ve Linux gibi bilgisayar ortamında oyun oynayanları değil, iOS ve Android platformlarındaki oyuncuları da bir araya getiriyor.
AdVenture Capitalist
- Çıkış tarihi: 30 Mart 2015
- Geliştirici: Hyper Hippo Games
- Boyutu: 475 MB
AdVenture Capitalist tek oyunculu olarak geliştirilen, minik ve boş zamanları değerlendirmek için harika bir seçim. Oyunun geliştiricileri, diğer oyunları oynarken beklenilmesi gereken anları doldurmak için AdVenture Capitalist’i tercih edebileceğinizi söylüyor. Oyunun amacı ise ticaret yapmak. Daha çok mobil oyunlarda gördüğümüz, küçükten başlayarak tıklama usülü para kazanma modelini benimsiyor.
Realm of the Mad God
- Çıkış tarihi: 20 Şubat 2012
- Geliştirici: Wild Shadow Studios, Deca Games
- Boyutu: 83 MB
Realm of the Mad God piksellerle çizilmiş görsellere sahip bir MMO oyunu. Oyunda savaşçı ve büyücü başta olmak üzere birçok farklı karakter sınıfı, toplanabilecek de yüzlerce eşya var. Tüm bunların arasındaysa en çok dikkat çeken özellik, öldüğünüz zaman her şeyiniz sıfırlanarak oyuna yeniden başlıyor olmanız. Ancak oyun çok hızlı bir tempoya sahip olduğu için hızlıca gelişebiliyorsunuz.
Super Crate Box
- Çıkış tarihi: 22 Ekim 2010
- Geliştirici: Vlambeer
- Boyutu: 28 MB
Super Crate Box hızlı tempoya ve piksel tasarıma sahip bir platform oyunu. Oyun ‘arcade’ oyunlar çağını idol olarak alıyor. Yani her şeyden daha önemli olan şey oyunun ekranında devasa bir şekilde yazan puanınızı artırmak. Bunun için de tek yapmanız gereken şey daha fazla düşman alt etmek. Nostalji yapmak isteyen okurlarımızın kesinlikle Super Crate Box’a şans vermesini öneriyoruz.
Time Clickers
- Çıkış tarihi: 23 Temmuz 2015
- Geliştirici: Proton Studio Inc
- Boyutu: 122 MB
Time Clickers adını tam anlamıyla yaşatan bir oyun. Oyundaki tek kontrol farenin sol tuşu. Amacınız ise size verilen sürede ekranda beliren bütün kutuları silahınızla ateş ederek yok etmek. Oyunda ilerledikçe size yardım etmesi için nişancılar kiralayabiliyor ya da silahınızın verdiği hasarı artırabiliyorsunuz.
Oyun süresiz olarak oynanabildiği için herhangi bir an oynamak isteyebilirsiniz. İlerlemenizi tüm platformlar arasında eşitleyebiliyor olmanız da oyunu istediğiniz an oynamanıza destek oluyor. Oyunu Steam, internet tarayıcısı, Android ve iOS platformlarında oynayabiliyorsunuz.
The Expendabros
- Çıkış tarihi: 5 Ağustos 2014
- Geliştirici: Free Lives
- Boyutu: 638 MB
Eğer Contra benzeri oyunları seviyorsanız Expendabros’u kesinlikle denemelisiniz. Daha önce büyük övgüler alan Broforce’u geliştiren ekip, Expendabros’u geliştiren ekiple aynı. En güzeli de oyunu The Expendables (Cehennem Melekleri) iş birliği ile yapmış olmaları. Yani oyunda Cehennem Melekleri’nden tanıdık gelen birçok önemli yüz bulunuyor.
Clicker Heroes
- Çıkış tarihi: 14 Mayıs 2015
- Geliştirici: Playsaurus
- Boyutu: 75 MB
Clicker Heroes da adını yaşatarak tamamıyla tıklama üzerine kurulu bir oyun. Oyundaki amacımız ekranda çıkan düşmanlara çok büyük hasarlar veren tıklamalar yapmak. Her alt ettiğimiz düşman için altın kazanıyoruz. Kazandığımız altınları harcayarak satın alabildiğimiz sayısız geliştirme var. Vakit öldürmek için küçük çaplı bir oyun arayan okurlarımız tarafından tercih edilebilir.
Destination Sol
- Çıkış tarihi: 6 Şubat 2005
- Geliştirici: MovingBlocks
- Boyutu: 247 MB
Destination Sol, her seferinde rastgele oluşturulan bir açık dünyada uzay gemisini geliştirmeye çalışan bir pilot olmanızı sağlıyor. Haritada bulunan düşmanları ve asteroidleri patlatarak onlardan düşen eşyaları topluyorsunuz. Bu şekilde topladığınız eşyaları geminizi değiştirmek, silahlarınızı geliştirmek veya zırhınızı artırmak için kullanabiliyorsunuz.
Toribash
- Çıkış tarihi: 1 Mart 2006
- Geliştirici: Nabi Studios
- Boyutu: 610 MB
Toribash, ‘ragdoll’ fiziklerine sahip bir dövüşme oyunu. Oyun karakterlerin vücutlarında bulunan eklem noktalarına basma yoluyla sıra bazlı olarak yapılan hamleler sonucunda inanılmaz dövüşlere sahne olabiliyor. Oyunu öğrenme aşaması biraz zaman alabiliyor ancak ortaya çıkan sonuç, harcadığınız zamana kesinlikle değiyor.
Küçük boyutlu ve ücretsiz oyunlar arasında dikkat çekenlerden bazılarına baktığımız listemizin burada sonuna geliyoruz. Eğer sizin de bildiğiniz, listede olmayan başka oyunlar varsa bunları yorumlar kısmında diğer oyuncularla paylaşabilirsiniz. Webtekno hepinize iyi oyunlar diler!