650 MB Altında 10 Küçük ve Ücretsiz Oyun

Oyunların bilgisayarda kapladıkları yerler giderek artmaya devam ediyor. Bu yüzden herkesin bilgisayarında bir sürü oyun bulundurma şansı kalmadı. İşte bu sorunu kökünden çözecek en iyi ücretsiz küçük boyutlu oyunlar.

Video oyunlarının rahatlıkla 100 GB kadar büyük boyutlara ulaşabildiği bu dönemde, insan eski zamanlara bakınca bir özlem duyabiliyor. Çünkü oyunlar artık herkesin vakit ayıramayacağı kadar kapsamlı hâle gelmeye başladılar. Eskisi gibi kısa süreler ayırarak oynayabildiğimiz bilgisayar oyunları sayıca çok azaldı.

Biz de bilgisayarından oyun oynarken saatlerini harcamak zorunda kalmak istemeyen okurlarımızın deneyebileceği harika oyunlardan oluşan bir küçük boyutlu ücretsiz oyunlar listesi hazırladık. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen oyunlara geçelim.

En iyi ücretsiz ve küçük boyutlu oyunlar:

Galcon 2: Galactic Conquest

Quintet

AdVenture Capitalist

Realm of the Mad God

Super Crate Box

Time Clickers

The Expendabros

Clicker Heroes

Destination Sol

Toribash

Çıkış tarihi: 5 Aralık 2014

Geliştirici: Hassey Enterprises

Boyutu: 35 MB

Galcon 2: Galactic Conquest, çok oyunculu çapraz platform desteğine sahip bir mini strateji oyunu. Oyun belli bir harita üzerinde bulunan kuleleri ele geçirmek üzerine kurulu. Haritada bulunan tüm kuleleri ele geçiren taraf ise oyunun galibi oluyor. Arkadaşlarınızla rekabet edebileceğiniz hızlı bir oyun arıyorsanız seçiminizi Galcon 2’den yana kullanabilirsiniz.

Çıkış tarihi: 1 Şubat 2013

Geliştirici: Carmine T. Guida

Boyutu: 146 MB

Quintet, bilim kurgu türü bir uzay oyunu. Oyun çapraz platform ve çevrimiçi eşli oyun seçeneklerine sahip. Gemi tayfasını oluşturan oyuncular, hep birlikte geminin farklı özelliklerini uyum içerisinde çalıştırmakla görevliler. Bu arada çapraz platform desteği yalnızca PC, Mac ve Linux gibi bilgisayar ortamında oyun oynayanları değil, iOS ve Android platformlarındaki oyuncuları da bir araya getiriyor.

Çıkış tarihi: 30 Mart 2015

Geliştirici: Hyper Hippo Games

Boyutu: 475 MB

AdVenture Capitalist tek oyunculu olarak geliştirilen, minik ve boş zamanları değerlendirmek için harika bir seçim. Oyunun geliştiricileri, diğer oyunları oynarken beklenilmesi gereken anları doldurmak için AdVenture Capitalist’i tercih edebileceğinizi söylüyor. Oyunun amacı ise ticaret yapmak. Daha çok mobil oyunlarda gördüğümüz, küçükten başlayarak tıklama usülü para kazanma modelini benimsiyor.

Çıkış tarihi: 20 Şubat 2012

Geliştirici: Wild Shadow Studios, Deca Games

Boyutu: 83 MB

Realm of the Mad God piksellerle çizilmiş görsellere sahip bir MMO oyunu. Oyunda savaşçı ve büyücü başta olmak üzere birçok farklı karakter sınıfı, toplanabilecek de yüzlerce eşya var. Tüm bunların arasındaysa en çok dikkat çeken özellik, öldüğünüz zaman her şeyiniz sıfırlanarak oyuna yeniden başlıyor olmanız. Ancak oyun çok hızlı bir tempoya sahip olduğu için hızlıca gelişebiliyorsunuz.

Çıkış tarihi: 22 Ekim 2010

Geliştirici: Vlambeer

Boyutu: 28 MB

Super Crate Box hızlı tempoya ve piksel tasarıma sahip bir platform oyunu. Oyun ‘arcade’ oyunlar çağını idol olarak alıyor. Yani her şeyden daha önemli olan şey oyunun ekranında devasa bir şekilde yazan puanınızı artırmak. Bunun için de tek yapmanız gereken şey daha fazla düşman alt etmek. Nostalji yapmak isteyen okurlarımızın kesinlikle Super Crate Box’a şans vermesini öneriyoruz.

Çıkış tarihi: 23 Temmuz 2015

Geliştirici: Proton Studio Inc

Boyutu: 122 MB

Time Clickers adını tam anlamıyla yaşatan bir oyun. Oyundaki tek kontrol farenin sol tuşu. Amacınız ise size verilen sürede ekranda beliren bütün kutuları silahınızla ateş ederek yok etmek. Oyunda ilerledikçe size yardım etmesi için nişancılar kiralayabiliyor ya da silahınızın verdiği hasarı artırabiliyorsunuz.

Oyun süresiz olarak oynanabildiği için herhangi bir an oynamak isteyebilirsiniz. İlerlemenizi tüm platformlar arasında eşitleyebiliyor olmanız da oyunu istediğiniz an oynamanıza destek oluyor. Oyunu Steam, internet tarayıcısı, Android ve iOS platformlarında oynayabiliyorsunuz.

Çıkış tarihi: 5 Ağustos 2014

Geliştirici: Free Lives

Boyutu: 638 MB

Eğer Contra benzeri oyunları seviyorsanız Expendabros’u kesinlikle denemelisiniz. Daha önce büyük övgüler alan Broforce’u geliştiren ekip, Expendabros’u geliştiren ekiple aynı. En güzeli de oyunu The Expendables (Cehennem Melekleri) iş birliği ile yapmış olmaları. Yani oyunda Cehennem Melekleri’nden tanıdık gelen birçok önemli yüz bulunuyor.

Çıkış tarihi: 14 Mayıs 2015

Geliştirici: Playsaurus

Boyutu: 75 MB

Clicker Heroes da adını yaşatarak tamamıyla tıklama üzerine kurulu bir oyun. Oyundaki amacımız ekranda çıkan düşmanlara çok büyük hasarlar veren tıklamalar yapmak. Her alt ettiğimiz düşman için altın kazanıyoruz. Kazandığımız altınları harcayarak satın alabildiğimiz sayısız geliştirme var. Vakit öldürmek için küçük çaplı bir oyun arayan okurlarımız tarafından tercih edilebilir.

Çıkış tarihi: 6 Şubat 2005

Geliştirici: MovingBlocks

Boyutu: 247 MB

Destination Sol, her seferinde rastgele oluşturulan bir açık dünyada uzay gemisini geliştirmeye çalışan bir pilot olmanızı sağlıyor. Haritada bulunan düşmanları ve asteroidleri patlatarak onlardan düşen eşyaları topluyorsunuz. Bu şekilde topladığınız eşyaları geminizi değiştirmek, silahlarınızı geliştirmek veya zırhınızı artırmak için kullanabiliyorsunuz.

Çıkış tarihi: 1 Mart 2006

Geliştirici: Nabi Studios

Boyutu: 610 MB

Toribash, ‘ragdoll’ fiziklerine sahip bir dövüşme oyunu. Oyun karakterlerin vücutlarında bulunan eklem noktalarına basma yoluyla sıra bazlı olarak yapılan hamleler sonucunda inanılmaz dövüşlere sahne olabiliyor. Oyunu öğrenme aşaması biraz zaman alabiliyor ancak ortaya çıkan sonuç, harcadığınız zamana kesinlikle değiyor.

Küçük boyutlu ve ücretsiz oyunlar arasında dikkat çekenlerden bazılarına baktığımız listemizin burada sonuna geliyoruz. Eğer sizin de bildiğiniz, listede olmayan başka oyunlar varsa bunları yorumlar kısmında diğer oyuncularla paylaşabilirsiniz. Webtekno hepinize iyi oyunlar diler!