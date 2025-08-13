PUBG’nin yaratıcısı Brendan Greene’in kurduğu PlayerUnknown Productions, uzun süredir geliştirdiği yeni oyunlarından birini oyuncularla buluşturdu. Hayatta kalma ve keşif unsurlarını bir araya getiren yapım, açık dünya roguelike türünde tasarlandı. Oyun, erken erişim öncesi test sürecinde oyunculardan geri bildirim almayı hedefliyor.

PlayerUnknown Productions, yeni oyunu Prologue Go Wayback! için açık beta sürecini resmen başlattı. Tek oyunculu, açık dünya ve hayatta kalma unsurlarını roguelike tarzıyla birleştiren yapım, artık Steam ve Epic Games Store’da ücretsiz olarak oynanabiliyor.

Prologue Go Wayback!, oyunculara kendi hikâyelerini yaratabilecekleri bir keşif ve hayatta kalma deneyimi sunuyor. Zorlu doğa şartlarında hayatta kalmaya çalışırken hangi yolu izleyeceğimiz ise tamamen bize kalıyor.

Prologue Go Wayback! artık kütüphanenize eklenebilir

PlayerUnknown Productions, açık beta sürümünde oyunun tüm içeriğinin yer aldığını ve erken erişim çıkışına kadar düzenli olarak güncelleneceğini duyurdu. Oyunu denemek isteyenler, Steam’de “Playtest’e Katıl” butonuna ya da Epic Games Store’da “Al” butonuna tıklayarak Prologue Go Wayback!’i kütüphanelerine ekleyebilir.

Minimum sistem gereksinimlerini karşılayan oyuncular, Prologue Go Wayback!’i hemen indirip oynamaya başlayabilecek. Açık beta süreci, erken erişim çıkışına kadar devam edecek ve bu süre boyunca oyuna düzenli olarak yeni içerikler eklenecek.