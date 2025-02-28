PlayerUnknown'un üzerinde çalıştığı yeni hayatta kalma oyunu "Prologue: Go Wayback!"ten fragman geldi. Oyun, ultra kaliteli grafikleri ile oyuncuları mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler hayatta kalma oyunlarından PUBG'nin yaratıcısı PlayerUnknown, bir süredir yeni bir hayatta kalma oyunu üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. "Prologue: Go Wayback!" olarak isimlendirilen oyun şimdi yeni bir fragman ile karşımızda.

Tek oyunculu bir yapıya sahip olacak Prologue: Go Wayback!, dikkat çekici bazı özelliklere sahip olacak. Mesela geliştirici ekip, daha önce yaptığı açıklamada bu oyun için makine öğrenimi odaklı arazi oluşturma teknolojisi geliştireceğini açıklamıştı. Bugün yayımlanan oynanış videosunda bu teknolojinin neler sunabileceğini daha iyi bir şekilde görmüş olduk.

İşte Prologue: Go Wayback! için yayımlanan oynanış videosu

Paylaşılan video, oyunun grafik kalitesinin gerçekten arşa çıkacağını gözler önüne seriyor. Sırf bu grafikler bile Prologue: Go Wayback!'in milyonlarca satmasını sağlayabilir. Tabii bunları konuşmak için çok erken olduğunu belirtelim.

Prologue: Go Wayback!'in Steam listeleme sayfası, oynanış videosuna paralel olarak güncellenmiş durumda. Ancak sayfada oyunla ilgili çok fazla bir detay bulunmuyor. Ne bir çıkış tarihi ne de fiyat bilgisi görüyoruz. Oyunla ilgili bildiğimiz tek şey, bu yıl içerisinde erken erişime açılacak olması.