Mobil uygulama ekosisteminde dengeleri değiştirecek bir karar alındı. Android platformunda yıllardır süren tartışmalar, mahkeme kararıyla yeni bir aşamaya geçti. Uygulama mağazaları ve ödeme sistemleri konusunda Google'ı doğrudan etkileyen bu gelişme, sektörde önemli değişimlerin kapısını aralıyor.

Epic Games ile Google arasındaki uzun soluklu davada önemli bir gelişme yaşandı. ABD Temyiz Mahkemesi, daha önce alınan kararları yerinde bularak Google’ın itirazını kabul etmedi.

Bu kararın ardından Google, Play Store’da artık üçüncü taraf uygulama mağazalarının açıkça görünmesine ve tam erişimle çalışmasına izin vermek zorunda. Üstelik bu kurallar en az üç yıl boyunca geçerli olacak.

Google’ın ödeme sistemi zorunluluğu sona eriyor

Uygulama geliştiricileri, Google’ın ödeme sistemine bağlı kalmadan kendi alternatif ödeme altyapılarını kullanabilecek. Aynı zamanda uygulamalarda, kullanıcıları Play Store dışındaki indirme seçeneklerine yönlendirmek serbest hale gelecek.

Bir diğer önemli değişiklik ise, Google’ın cihaz üreticilerine veya operatörlere üçüncü taraf mağazaları cihazlara önceden yüklememeleri için ayrıcalık teklif etmesinin artık yasaklanması oldu.

Epic Games CEO’su Tim Sweeney, Epic Games Store’un Android sürümünün yakında Google Play’de yerini alacağını duyurdu. Öte yandan Google, kararın kullanıcı güvenliğini riske atabileceğini savunarak dosyayı Yüksek Mahkeme’ye taşımayı planlıyor. Ancak dava süreci devam etse bile şirket, yeni kuralları hayata geçirmek zorunda.