Ücretsiz Sertifika Alınabilen Uygulamalar (Uzmanlaşacak Pek Çok Alan Var)

Günümüzde sertifika almak istediğinizde artık fiziksel kurslara veya eğitimlere gitmenize gerek yok. Bu içeriğimizdeki uygulamalar pek çok alanda uzmanlaşmanıza ve sertifika alabilmenize olanak tanıyor.

Yeni bir beceri öğrenmek, kariyerinizde bir adım öne çıkmak ya da sadece merak ettiğiniz bir konuya dalmak istiyorsunuz ama bunun için bütçe ayırmak istemiyor musunuz?

Günümüzde, özellikle teknoloji, yapay zekâ ve oyun geliştirme gibi popüler alanlarda, size hem eğitim verip hem de sonunda bilginizi kanıtlayan ücretsiz sertifikalar sunan birçok platform bulunuyor. Bu sertifikalar, CV'nizi güçlendirmenin ve kendinize yatırım yapmanın en akıllıca yollarından biri. Gelin o harika uygulamalara birlikte bakalım.

Google (Dijital Atölye & AI Essentials)

Google'ın sunduğu eğitimler, teknoloji dünyasına sağlam bir giriş yapmak için harika bir başlangıç noktası. Özellikle Google'ın "Yapay Zekâ Temelleri" (AI Essentials) gibi kursları tamamen ücretsiz ve sonunda doğrudan Google imzalı bir sertifika veriyor. Konuyu çok basit ve anlaşılır bir dille anlattıkları için yapay zekânın ne olduğunu anlamak isteyenler için ideal. Keza sadece AI değil, dijital pazarlama gibi alanlarda da birçok ücretsiz sertifika programı sunuyorlar.

Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Ücretsiz

Kaggle Learn

Eğer "Ben konuları kod yazarak, bizzat deneyerek öğrenirim" diyenlerdenseniz, Kaggle tam size göre. Burası, veri bilimcilerin ve yapay zekâ meraklılarının adeta buluşma noktasıdır. "Micro-courses" (mini kurslar) adını verdikleri kısa ve yoğun eğitimlerle Python, makine öğrenmesi (Machine Learning) ve derin öğrenme (Deep Learning) gibi konuları hızla öğrenebilirsiniz. Her tamamladığınız kurs için ücretsiz katılım sertifikanızı alıp doğrudan profilinize ekleyebilirsiniz.

Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Ücretsiz

freeCodeCamp

"Ben sıfırdan kodlama öğrenip kendi web sitemi, hatta belki oyunumu yapmak istiyorum" diyorsanız, freeCodeCamp bu işin efsanelerindendir. Binlerce saatlik eğitimi tek kuruş almadan sunuyorlar. En güzel yanı ise sizden sadece video izlemenizi değil, öğrendiklerinizle gerçek projeler yapmanızı istemeleri. Bu projeleri başarıyla tamamladığınızda (örneğin "Responsive Web Design" veya "Data Analysis with Python") size kapsamlı ve ücretsiz bir sertifika veriyorlar.

Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Ücretsiz

Microsoft Learn

Teknoloji dünyasında Microsoft'un yerini tartışmaya gerek yok. Microsoft Learn platformu, özellikle Azure (bulut bilişim), Power Platform ve yapay zekâ konularında devasa bir ücretsiz kaynak sunuyor. "Öğrenme Yolları" (Learning Paths) adı verilen modülleri tamamladığınızda dijital rozetler ve paylaşılabilir katılım sertifikaları kazanıyorsunuz. Büyük ve resmî sınavlar (örneğin AZ-900) ücretli olsa da bu öğrenme yollarını bitirerek aldığınız ücretsiz sertifikalar bile CV'nizde harika duracaktır.

Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Öğrenme yolları ve katılım sertifikaları ücretsiz.

Unity Learn

Oyun geliştirmeye meraklıysanız ve "Ben kendi oyunumu yapmak istiyorum!" diyorsanız, Unity motorunu öğrenmeniz şart. Unity Learn, bu işin resmî öğrenme platformudur. Size adım adım rehberlik eden "Öğrenme Yolları" (Learning Paths) sunuyorlar. Örneğin, "C# Temelleri" veya "2D Oyun Geliştirme" gibi yolları tamamladığınızda, hem harika projeler yapmış oluyorsunuz hem de dijital rozetler ve tamamladığınıza dair katılım sertifikaları alabiliyorsunuz.

Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Öğrenme yolları ve temel sertifikalar ücretsiz.

Unreal Engine (Epic Developer Community)

Oyun dünyasındaki diğer dev ise Unreal Engine'dir. Özellikle Fortnite gibi grafik kalitesi yüksek oyunlar bu motorla yapılıyor. Epic Games'in Geliştirici Topluluğu (Epic Developer Community) üzerinden sunduğu ücretsiz kurslar, size bu güçlü motoru nasıl kullanacağınızı öğretiyor. Kursları ve öğrenme yollarını tamamladıkça kazandığınız dijital rozetler ve sertifikalar, oyun sektöründe bir kariyere başlamak için harika birer yol diyebiliriz.

Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Ücretsiz

IBM SkillsBuild

Yapay zekâ ve siber güvenlik gibi alanlarda dev bir isim olan IBM'den ücretsiz eğitim almak kulağa harika geliyor, değil mi? IBM SkillsBuild tam olarak bunu yapıyor. Platform, "Yapay Zekâ Temelleri", "Bulut Bilişim" veya "Siber Güvenlik" gibi geleceğin mesleklerine yönelik tonlarca ücretsiz kurs sunuyor. Bu kursları başarıyla tamamladığınızda, doğrudan IBM imzalı ve dünya çapında tanınan dijital rozetler (ve sertifikalar) kazanıyorsunuz.

Ücretli mi? Ücretsiz mi?: Ücretsiz

Cisco "Skills for All" (Cisco Networking Academy)

Teknoloji dünyasının görünmez kahramanı olan "ağ (networking)" ve "siber güvenlik" konularında uzmanlaşmak istiyorsanız, Cisco bu işte bir numara. Cisco'nun "Skills for All" (Herkes İçin Beceriler) programı, bu karmaşık konuları bile herkesin anlayabileceği bir dille ücretsiz olarak öğretiyor. Özellikle "Siber Güvenliğe Giriş" veya "Nesnelerin İnterneti (IoT)" gibi kursları bitirdiğinizde, bilginizi kanıtlayan dijital rozetler ve sertifikalar alarak CV'nizi bambaşka bir seviyeye taşıyabilirsiniz.