Tamamen Ücretsiz 8 Video Hızlandırma Uygulaması [Android-iOS]

Akıllı telefonlarla birlikte artan video ve fotoğraf kaydetme oranı, kaydedilen içeriklerin düzenlenmesi için birçok uygulamanın piyasaya sunulmasına sebep oldu. Kaydedilen videoları tercihe göre hızlandırmak ya da yavaşlatmak isteyen kullanıcılar için onlarca program mağazalarda yer alıyor. Microsoft Hyperlapse, FilmoraGo ve Magisto’yu bu uygulamalara örnek gösterebiliriz.

Günlük yaşantımızın büyük bir parçası haline gelmiş olan akıllı telefonlar, neredeyse profesyonel kameralar ile yarışır duruma geldiler. Artık yüksek çözünürlüklü videoları saniyeler içerisinde kaydedip düzenleyebiliyoruz. Elbette bu durum basite indirgenmişken, videoların düzenlenmesi için de pek çok seçeneğe sahip olduk. Hızlı çekim ya da "time lapse" olarak bildiğimiz teknik de bu düzenleme formatları arasında yer alıyor.

Videoları kırpmak, içerisine müzik ve metin eklemek gibi birçok işlemi mümkün kılan bu uygulamaların bazıları ise videoların akış hızına müdahale etmeyi son derece basit hale getiriyor. Bir kısmı ücretli bir kısmı ise ücretsiz olan bu uygulamaların arasında Microsoft’un video hızlandırma uygulaması da bulunuyor.

8 adet kullanışlı video hızlandırma uygulaması:

FilmoraGo

Perfect Video

TiltShift Video

Microsoft Hyperlapse Mobile

SloPro

KineMaster

Lapse It

Magisto Video Editor & Maker

FilmoraGo:

Geliştirici: WONDERSHARE TECHNOLOGY

Puanı: 4,1

Boyutu: 90 MB

Facebook ve Instagram ile entegre bir şekilde çalışan FilmoraGo, videoları hızlı bir şekilde düzenlemenize olanak sağlıyor. Video hızlandırma uygulaması kategorisinde başarılı olan uygulama, video düzenlemeye yönelik ek araçlar da sunuyor.

Perfect Video:

Geliştirici: Yinfeng Tang

Puanı: 4,3

Boyutu: 58,7 MB

iPhone'larda video hızlandırma işlevini en iyi şekilde yerine getiren uygulamalardan biri olan Perfect Video, video hızlandırmanın yanı sıra ses efektleri ve farklı geçişler eklemeyi de mümkün kılıyor. Uygulama ücretsiz olsa da bazı özelliklerinin açılabilmesi için ücret ödenmesi gerektiğini eklemekte fayda var.

TiltShift Video:

Geliştirici: Fidel Lainez

Puanı: 3,1

Boyutu: 18,6 MB

Video hızlandırma ve yavaşlatma konusunda kullanıcıları memnun etmeyi amaçlayan TiltShift Video, FilmoraGo’da olduğu gibi sosyal medya platformlarıyla entegre çalışabiliyor. Uygulamanın arayüzü profesyonel olmadığı için eleştirilse de gündelik kullanımda gayet yeterli.

Microsoft Hyperlapse Mobile:

Geliştirici: Microsoft

Puanı: 4,2

Boyutu: 17 MB

Microsoft’un geliştirmiş olduğu Hyperlapse Mobile, son derece optimize çalışan bir video düzenleme uygulaması. Diğer uygulamalardan farklı olarak kendi içerisinde de bir video çekme kısmı bulunduran Hyperlapse Mobile, galerinizdeki bir videoya da müdahale etmenize izin veriyor.

SloPro:

Geliştirici: Sand Mountain Studios

Puanı: 3,2

Boyutu: 32,4 MB

Yalnızca App Store’da iOS kullanıcıları için kullanıma sunulmuş olan SloPro, diğer uygulamalara kıyasla daha karmaşık bir arayüze sahip. İçerisinde birçok efekt bulunduran SloPro, uygulama içi satın almalar da içeriyor.

KineMaster:

Geliştirici: KineMaster Inc.

Puanı: 4,7

Boyutu: 156,7 MB

Hem iOS hem de Android kullanıcıları için kullanılabilir olan KineMaster, katman sistemiyle çalışan bir zaman çizelgesi sayesinde daha basit bir kullanım vadediyor. Fakat KineMaster da listemizdeki bazı uygulamalar gibi bazı özelliklerin kullanımı için ücret talep ediyor.

Lapse It:

Geliştirici: Interactive Universe

Puanı: 3,5

Boyutu: 29,2 MB

Her iki platformun mağazasında da bulunan Lapse It, video hızlandırma ve yavaşlatma konusunda ihtiyaçları giderebiliyor. Lapse It’i rakiplerinden geriye atan unsur ise birçok özelliğinin Pro sürümüne dahil olması. Lapse It Pro’nun satış fiyatı 27,99 TL.

Magisto Video Editor & Maker:

Geliştirici: Vimeo

Puanı: 4,6

Boyutu: 152,6 MB

Saniyeler içinde videolarınızı düzenleyip paylaşabileceğiniz bir uygulama olan Magisto, tam anlamıyla profesyonel bir yapıda olmasa da günlük kullanım için son derece yeterli bir uygulama.

Listemizde yer almayan ancak video hızlandırma ve yavaşlatma kategorisinde hizmet veren birçok uygulama mevcut. Listemizdeki uygulamaları seçerken ücretsiz olmalarına ve optimize olmalarına özen gösterdik. Sizlerin de bu kategoride kullandığınız mobil uygulamalar varsa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.