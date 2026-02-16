Tümü Webekno
Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye! Telefon kılıflarında fırsatlar! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Ucuz MacBook'tan Yeni Bilgiler Geldi: İşte Cihazda Beklediğimiz Tüm Özellikler

Apple'ın yakında tanıtacağı uygun fiyatlı MacBook'tan yeni bilgiler geldi. İşte cihazda beklediğimiz tüm özellikler.

Ucuz MacBook'tan Yeni Bilgiler Geldi: İşte Cihazda Beklediğimiz Tüm Özellikler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, yeni ürünleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin en çok beklenen ürünlerinden biri de kuşkusuz yeni uygun fiyatlı MacBook modeli. Kullanıcıların kolay erişebileceği bir fiyata gelmesi beklenen yeni MacBook’un yakında tanıtılmasını bekliyoruz.

Bu cihaz için heyecanlı bekleyiş sürerken en güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg Editörü Mark Gurman, dün yayımlanan Power On bülteninde yeni MacBook modeliyle ilgili bilgiler paylaştı. Biz de cihazda yer alması beklenen özellikleri sizler için derledik.

Uygun fiyatlı MacBook’ta nasıl özellikler olacak?

ek

Mark Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre şirket, düşük maliyetli MacBook’un alüminyum kasası için yepyeni bir üretim süreci kullanmayı planlıyor. Bu, Apple’ın grafit kaplı alüminyum altyapı kullanan iPhone 16 Pro’nun termal tasarım unsurlarından yararlanabileceğini öne süren önceki iddialarla uyumlu.

Gurman ayrıca MacBook'un iPhone 16 Pro Max'te bulunan A18 Pro çipine, 12,9 inçlik bir ekrana sahip olacağını da belirtmiş. Cihazın mart ayında gelebileceği de söylentiler arasında. Martta M5 ve M5 Max’li Pro modeller de dahil olmak üzere toplam 3 yeni MacBook görebiliriz.

Diğer beklenen özelliklerden bahsedecek olursak uygun fiyatlı MacBook modelinde 8 GB’lık RAM yer alacağı söyleniyor. Ancak daha önceki raporlar 12 GB demişti. Hangi doğru çıkacak bilmiyoruz.

Uygun fiyatlı MacBook’ta beklenen özellikler

  • 12,9 inç ekran
  • A18 Pro işlemci
  • 8 veya 12 GB RAM (henüz tam belli değil)
  • 10 Gb/sn veya 1,25 Gb/sn hızlara ulaşabilen bir USB 3.2 Gen 2
  • MacBook Air benzeri alüminyum kasa
  • 699 ila 799 dolar arası fiyat
4 Sevilen Apple Ürünü Çok Yakında Satıştan Kaldırılacak: İşte O Ürünler 4 Sevilen Apple Ürünü Çok Yakında Satıştan Kaldırılacak: İşte O Ürünler
Apple MacBook

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Spotify, Yapay Zekâya Teslim Olduğunu Açıkladı: “En İyi Yazılımcılarımız Aylardır Kod Yazmıyor!”

Spotify, Yapay Zekâya Teslim Olduğunu Açıkladı: “En İyi Yazılımcılarımız Aylardır Kod Yazmıyor!”

TIME Dergisine Kapak Olarak Milyonlarca Okuyucunun Dikkatini Çekmiş 12 Türk

TIME Dergisine Kapak Olarak Milyonlarca Okuyucunun Dikkatini Çekmiş 12 Türk

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Google Gemini Hacker'ların Hedefinde: Kopyalamak İçin 100 Bin Prompt Kullandılar!

Google Gemini Hacker'ların Hedefinde: Kopyalamak İçin 100 Bin Prompt Kullandılar!

Apple Kullanıcılarının iOS 26.3 Güncellemesini Acilen Yüklemeleri Gerekiyor: İşte Nedeni!

Apple Kullanıcılarının iOS 26.3 Güncellemesini Acilen Yüklemeleri Gerekiyor: İşte Nedeni!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com