Ucuz MacBook'tan Yeni Bilgiler Geldi: İşte Cihazda Beklediğimiz Tüm Özellikler

Apple'ın yakında tanıtacağı uygun fiyatlı MacBook'tan yeni bilgiler geldi. İşte cihazda beklediğimiz tüm özellikler.

Apple, yeni ürünleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin en çok beklenen ürünlerinden biri de kuşkusuz yeni uygun fiyatlı MacBook modeli. Kullanıcıların kolay erişebileceği bir fiyata gelmesi beklenen yeni MacBook’un yakında tanıtılmasını bekliyoruz.

Bu cihaz için heyecanlı bekleyiş sürerken en güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg Editörü Mark Gurman, dün yayımlanan Power On bülteninde yeni MacBook modeliyle ilgili bilgiler paylaştı. Biz de cihazda yer alması beklenen özellikleri sizler için derledik.

Uygun fiyatlı MacBook’ta nasıl özellikler olacak?

Mark Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre şirket, düşük maliyetli MacBook’un alüminyum kasası için yepyeni bir üretim süreci kullanmayı planlıyor. Bu, Apple’ın grafit kaplı alüminyum altyapı kullanan iPhone 16 Pro’nun termal tasarım unsurlarından yararlanabileceğini öne süren önceki iddialarla uyumlu.

Gurman ayrıca MacBook'un iPhone 16 Pro Max'te bulunan A18 Pro çipine, 12,9 inçlik bir ekrana sahip olacağını da belirtmiş. Cihazın mart ayında gelebileceği de söylentiler arasında. Martta M5 ve M5 Max’li Pro modeller de dahil olmak üzere toplam 3 yeni MacBook görebiliriz.

Diğer beklenen özelliklerden bahsedecek olursak uygun fiyatlı MacBook modelinde 8 GB’lık RAM yer alacağı söyleniyor. Ancak daha önceki raporlar 12 GB demişti. Hangi doğru çıkacak bilmiyoruz.

