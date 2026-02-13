4 Sevilen Apple Ürünü Çok Yakında Satıştan Kaldırılacak: İşte O Ürünler

Apple, yeni ürünlerini tanıtmasıyla 4 adet ürününü çok yakında satıştan kaldıracak. İşte o ürünler.

Apple, her sene düzenli olarak çok sayıda yeni ürünüyle karşımıza çıkan bir marka. Bu kadar fazla ürün tanıtılması da hâliyle şirketin artık geçmişte kalan ürünlerini üretimini ve satışını durdurmasına neden oluyor. Sürekli belli ürünlerin satıştan kaldırıldığını görüyoruz.

Şimdi ise bu konuda yeni gelişmeler var. Öyle ki ABD’li teknoloji devinin çok yakında 4 ürününün satışlarını durdurması bekleniyor. Bu ürünler, yenilerinin gelmesi nedeniyle ömürlerini tamamlayaca ve şirketin resmî internet sitesi üzerinden artık satılamayacaklar. Tam tarihler belli değil ancak çok yakında olması olası.

Apple’ın yakında üretimini durduracağı 4 ürün

iPhone 16e

M3 iPad Air

Apple Studio Display

M4 Pro ve M4 Max işlemcili MacBook Pro

Apple’ın bu ay içinde, yani şubat bitmeden yeni uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone 17e’yi tanıtmasını bekliyoruz. Bu telefonun gelmesiyle de bir önceki uygun fiyatlı iPhone 16e modeli satıştan kaldırılacak, Apple bu alanda sadece yeni ürününü satacak. Yeni modelin, daha iyi özelliklere rağmen iPhone 16e ile aynı fiyattan çıkması bekleniyor. Bu yüzden eskisini satmanın bir anlamı olmayacak.

Apple, M3’li iPad Air’ı geçen yılın mart ayında tanıtıldığını görmüştük. Söylentiler, yeni versiyonda da aynı yaklaşım sergileneceğini gösteriyor. Yani mart gibi gelebilir ve bir önceki nesil satıştan kaldırılabilir. M4 Pro ve M4 Max’li MacBook Pro modellerinin de M5 Pro ve M5 Max olarak güncellenmesini bekliyoruz. Mart ayı gibi gelebilirler ancak kesin bir şey yok. Yenileri geldiğinde M4 Pro ve M4 Max’li olanların satışı duracak.

Son ürün ise Apple Studio Display. Apple Studio Display çıkalı neredeyse 4 yıl oldu. Apple’ın nihayet bu yıl içinde ürünü yenilemesini bekliyoruz. Şubat, mart veya birkaç ay içinde yeni neslinin gelmesi bekleniyor. Bu durumda da hâlihazırdaki Studio Display satıştan kalkacak.