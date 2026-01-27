Tümü Webekno
Renault Duster'ın Uygun Fiyatlı Versiyonu Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Renault, Duster'ın daha uygun fiyatlı Hindistan versiyonunu tanıttı. Önümüzdeki aylarda satışa sunulacak otomobil, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki uygun fiyatlı Renault Duster neler sunuyor?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Fransız otomobil devi Renault, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikte bu ülkeye özel Duster modelini resmen tanıttı. Türkiye'de satılan Duster'ın daha ucuz bir versiyonu olarak karşımıza çıkan otomobil, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki yeni Renault Duster neler sunuyor?

Renault Duster'ın Hindistan'a özel versiyonu, CMF-B platformu üzerine inşa edildi. Çok renkli bir yapı ile karşımıza çıkan Renault Duster, nispeten kapalı ızgarası ve üzerindeki Duster ibaresi ile dikkat çekiyor. Sert hatlar ve arka kısımda yer alan ışık barı da Hindistan'a özel Duster'ın öne çıkan tasarım detayları arasında yer alıyor.

Karşınızda Hindistan'a özel Renault Duster

Başlıksız-1

Otomobilin iç mekânına baktığımızda da şaşırtıcı olmayan tasarım detayları görüyoruz. Bu bağlamda; Dikey olarak yerleştirilmiş 10.1 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı, 7 inç veya 10.25 inç boyutlu dijital gösterge ekranı ile kombine edilmiş durumda. Renault, her iki ekranın da Gemini ile entegre edildiğini ifade ediyor.

Başlıksız-1

Renault tarafından yapılan açıklamaya göre Hindistan'a özel Duster, hafif hibrit TCe 100 veya TCe 160 tam hibrit sistemle satın alınabilecek. TCe 100'de 6 ileri manuel, TCe 160'ta ise çift kavramalı otomatik şanzıman ile sunulacak.

Başlıksız-1

Hindistan'a özel Renault Duster, önümüzdeki birkaç ay içerisinde piyasaya sürülecek. Otomobilin fiyatı da o günler geldiğinde açıklanacak. Renault, bu otomobili Hindistan'ın yanı sıra Güney Afrika ve Orta Doğu'daki bazı ülkelerde satacak. Türkiye'de ise bu uygun fiyatlı Duster'ı göremeyeceğiz.

Huawei ve Chery, Elektrikli Otomobillerdeki Menzil Kaygısını Bitirdi: Karşınızda 1.200 Km Menzil Sunan Luxeed V9!
