Huawei ve Chery, Elektrikli Otomobillerdeki Menzil Kaygısını Bitirdi: Karşınızda 1.200 Km Menzil Sunan Luxeed V9!

Huawei ile Chery'nin yeni otomobili Luxeed V9, dikkate değer özelliklerle donatıldı. Kaput altında enfes bir teknolojiye ev sahipliği yapan otomobil, 1.200 kilometrelik menzili ile tüketicilerin korkusunu bitirecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei ile Türkiye'de de çok sevilen otomobil devi Chery, uzun zamandır gündemde olan "Luxeed V9" isimli modelini resmen duyurdu. Bir MPV olarak karşımıza çıkan otomobil, en çok da elektrikli otomobiller için "olağanüstü" sayılabilecek menzili ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Luxeed V9, dışarıdan bakıldığında oldukça sıradan görünen bir otomobil. Bu bağlamda; ön kısımda kavisli hatlar ve LED destekli aydınlatmalar, ortadan açılan kapılar ve arka kısımdaki ihtişamlı aydınlatma barı, doğrudan dikkatimi çekmeyi başaran hususlar arasında yer alıyor.

Karşınızda Luxeed V9

Huawei ile Chery'nin yeni otomobili, iç mekânda sunduğu lüks deneyim ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira bu otomobilde 2+2+3 oturma düzeni tercih ediliyor ve ikinci sıra koltuklar, 180 derece dönebiliyor. Ön koltuklarında sıfır yer çekimi teknolojisine ev sahipliği yapan otomobil, kask hava yastıkları, Huawei'nin Qiankun ADS gelişmiş sürücü destek sistemi ve HarmonyOS akıllı kokpit sistemi ile donatılmış durumda.

Gelelim kaput altına. Luxeed V9'un en ilgi çekici özelliği motor ve menzili. Yapılan açıklamaya göre yeni MPV, 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli motoru bir çift elektrik motoru ile destekliyor. 37 kWh ve 53.4 kWh kapasiteli iki farklı batarya seçeneğine sahip olan otomobil, benzinli motoru sadece menzil artırmak için kullanacak ve kullanılan özel teknoloji ile 1.200 kilometreye kadar menzil sunacak.

Luxeed V9, önümüzdeki birkaç ay içerisinde satışa sunulacak ve tahmin edebileceğiniz üzere önce Çinli tüketiciler tarafından satın alınabilecek. Sektör kaynaklarına göre MPV, yöneticiler ve zengin geniş ailelere hitap eden bir ücrete sahip olacak. Bakalım bu otomobil, bir gün küresel pazarlara açılacak mı...