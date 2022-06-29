Video alışveriş uygulaması ClickMeLive, bugün 14:00’da oyuncu bilgisayar ve ekipmanları, akşam saat 21:00’de indirimli son teknoloji ürünler, gece 23:30’da garantili yenilenmiş telefonlar satacak. Üstelik tüm ürünler, piyasa fiyatının altında listelenecek.

Son dönemin hızlı çıkış yakalayan popüler video alışveriş uygulaması ClickMeLive’in geçtiğimiz hafta yayıncı Can Sungur ve Talha Aynacı yaptıkları OverGame yayınını sizlere aktarmıştık. Yoğun bir ilgiyle karşılanan yayında PlayStation 5 ve çeşitli PC oyun ekipmanları piyasa fiyatlarının altına satılmıştı.

Bu ilgiyi gören ClickMeLive ekibi, şimdide 29 Haziran (bugün) boyunca düzenleyeceği 3 farklı canlı yayınla HyperX’in oyuncu ekipmanlarını, MSI’ın güçlü bilgisayarlarını, Xiaomi’nin akıllı ev aletlerini, iPhone ve Samsung’un amiral gemisi telefonlarını piyasadan daha ucuza satmaya hazırlanıyor. ClickMeLive uygulamasını indirebilirsiniz:

Saat 14.00’te başlayacak yayında piyasa fiyatının altına satılacak ürünler:

HyperX Cloud II Gaming Kulaklık (Metal Renk)

HyperX Cloud II Gaming Kulaklık (Kırmızı Renk)

HyperX Cloud II Wireless 7.1 Surround Gaming Kulaklık (Kırmızı Renk)

HyperX QuadCast Gaming Mikrofon

Hyper Cloud Core Wıreless DTS Gaming Headset

HyperX ChargePlay PS4 DualShock Şarj İstasyonu

HyperX Alloy Mekanik İngilizce Oyuncu Klavyesi

Tıpkı Can Sungur ve Talha Aynacı’nın yayınında olduğu gibi OverGame işbirliği ile düzenlenecek bu yayında HyperX’in popüler ekipmanları uygun fiyattan alıcısını bulacak.

Saat 21:00’de başlayacak indirimli son teknoloji ürünler yayınında satılacak ürünler:

Ev aletleri ve kişisel ürünler: Viomi Robot Vacuum S9 Automatic Dirt Disposal Viomi V5 Pro Robot Süpürge Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro (Siyah Renk) Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3,5 lt Fritöz Tcl Breeva A1C 3 Aşamalı Filtrasyon Sistemli Akıllı Hava Temizleyici Xiaomi Mi Home Kamera 360 Full HD 2K Xiaomi Unisex Mi Smart Band 6 NFC Philips HD7461/20 Kahve Makinesi Philips BRE225/05 Satinelle Essential Kablolu Kompakt Epilatör

Konsollar ve bilgisayarlar ve oyun ekipmanları: Sony Playstation 5 Oyun Konsolu (Eurasia garantili) Asus Tuf Gaming H1 7.1 Surround 3.5mm Kablolu Asus VA247HE 23.8 Va Freesync 1920x1080 5MS 75 Hz Düşük Mavi Işık Monitör MSI Modern 15 A5M-091XTR Ryzen 5 5500U 8GB 256GB SSD 15.6" Full HD FreeDOS Notebook MSI Modern 14 B11MOL-671XTR Intel Core i5 1155G7 8GB 256GB SSD DOS 14 MSI GF63 THIN 11SC-035XTR I5-11400H 8GB DDR4 GTX1650 GDDR6 4GB 512GB SSD 15.6 FHD DOS MSI GF63 THIN 11UC-617XTR i5-11400H 8 GB 512 GB SSD RTX3050 15.6" Full HD Notebook Corsair VOID ELITE 7.1 GAMING HEADSET Corsair HS50 PRO STEREO GAMING HEADSET

Akıllı telefonlar: Xiaomi Redmi 9c (64 GB) Oukitel C21 (64 GB) Realme C21Y (64 GB, 4 GB RAM) iPhone 11 (64 GB)



21:00’deki ClickMeLive'da Bayram Havası: İndirimli Son Teknoloji Ürünler yayınında satılacak ürünlerin içerisinde hem akıllı ev aletleri var, hem akıllı telefonlar hem de oyuncu ekipmanları. Eğer teknolojik ihtiyaçlarınızın sayısı fazlaysa bu yayını beklemenizi tavsiye ederiz.

23:30’daki yayında satılacak 1 yıl garantili, sıfırdan farksız yenilenmiş akıllı telefonlar:

Apple iPhone 11 128 GB

Apple iPhone 11 64 GB

Apple iPhone 12 128 GB

Apple iPhone 12 Pro 128 GB

Apple iPhone 6 32 GB

Apple iPhone 7 32 GB

Apple iPhone iPhone Xs

Apple iPhone Se 2020 (64 GB)

Apple iPhone XR (128 GB)

Apple iPhone X (256 GB)

Apple iPhone X (64 GB)

Samsung Galaxy S20 (128 GB)

Samsung Galaxy S20 Plus (128 GB)

Samsung Galaxy Z Flip (256 GB)

Eğer ihtiyacınız günümüz şartlarında bütçenizi zorlamayacak, iyi bir akıllı telefonsa garantili yenilenmiş telefonlara uygun fiyatlarla bu akşam ClickMeLive üzerinden ulaşabilirsiniz.

ClickMeLive uygulamasını aşağıdan indirin ve yayınları kaçırmayın: