Ucuza Oyun Alın: Oyun İndirimlerini Takip Edebileceğiniz Siteler

Fiyatların iyice yükselmesinin ardından hepimiz oyun indirimlerini bekler olduk. Biz de oyun indirimlerini tek yerden takip etmenizi sağlayan siteleri sizler için derledik.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyun fiyatlarının çok yüksek seviyelere çıkması nedeniyle özellikle ülkemizdeki oyunseverlerin gözü indirim kampanyalarına çevrilmişti. Uygun fiyatlar yakalayarak normalde çok pahalı olan oyunları satın almaya çalışıyoruz. Peki tüm bu indirimli kampanyaları nasıl görebiliriz? İşte tam bu konuda işinize yarayacak siteler var.

Bu içeriğimizde oyunlardaki indirimleri takip etmenizi sağlayan internet sitelerini sizlere göstereceğiz. Düzenli olarak bu sitelere göz atarak hangi platformda hangi oyunda ne kadar indirim var görebilir ve fırsatları kaçırmadan oyun alabilirsiniz.

Oyun indirimlerini takip etmenizi sağlayan siteler

  • SteamDB
  • IsThereAnyDeals
  • GG.Deals
  • PSPrices
  • Xboxdeals

SteamDB

Ekran Resmi 2025-10-20 14.53.36

Steam istatistikleriyle bilinen SteamDB üzerinden direkt indirimleri görebiliyorsunuz. "Current Steam Sales" isimli kısım, Steam'de şu anda indirimde olan tüm oyunları, indirim oranlarını, indirimin başlangıç ve bitiş tarihini size gösteriyor. İsterseniz sağdaki filtreleme yoluyla istediğiniz tür ve fiyattan oyunları da bulabiliyorsunuz. SteamDB'nin indirim sayfasına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

IsThereAnyDeals

Ekran Resmi 2025-10-20 14.57.20

Oyun indirimleri konusunda en çok bilinen sitelerden biri IsThereAnyDeals'tır. Bu site üzerinden platform fark etmeksizin Epic'ten Steam'e kadar her yerden indirimleri görebilirsiniz. Hatta Prime Gaming, PS Plus gibi abonelik sistemlerine gelecek oyunları bile size gösterir. Türkiye fiyatları desteği olması da büyük avantajlarından. IsThereAnyDeals'a buradaki bağlantı üzerinden ulaşmanız mümkün.

GG.Deals

Ekran Resmi 2025-10-20 15.01.13

GG.Deals, oyunseverlerin kesinlikle göz atması gereken bir site. Aklınıza gelebilecek PlayStation'dan PC'ye kadar her platformdan oyun indirimine GG.Deals'tan ulaşmanız mümkün. Üstelik indirim geçmişleri, aboneliklere gelen oyunlar, oyun haberleri ve çok daha fazlasını da kullanıcılara sunuyor. GG.Deals'a buradaki bağlantıdan ulaşmanız mümkün.

PSPrices

Ekran Resmi 2025-10-20 15.02.31

Eğer PlayStation sahibi olan bir oyunseverseniz ve indirimleri düzenli takip etmek istiyorsanız PSPrices'a göz atabilirsiniz. Oyunların fiyat geçmişleri, indirim oranları, indirimlerin ne kadar devam edeceği gibi birçok şeyi size gösteriyor. PSPrices'a buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Xboxdeals

Ekran Resmi 2025-10-20 15.02.31

Xbox konsolu sahiplerinin de indirimleri takip etmesini sağlayan bir site mevcut. Xboxdeals isimli bu site üzerinden son indirimleri, fiyat geçmişlerini ve çok daha fazlasını Türkiye'ye uyumlu şekilde görebiliyorsunuz. Xboxdeals'a buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Oyun indirim kampanyalarına tek bir yerden tüm detaylarıyla ulaşmanızı sağlayan internet sitelerine sizler için göz attık. Bu siteler sayesinde hiçbir kampanyayı kaçırmayacaksınız ve ucuza oyun alabileceksiniz.

