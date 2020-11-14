Udentify'ın Kurucusu Can Dörtkardeşler Hayatını Kaybetti

Ülkemizdeki en iyi girişimlerden birisi olan Udentify'ın kurucusu Can Dörtkardeşler, motosiklet kazası sonucunda hayatını kaybetti. 1993 yılında doğan Can Dörtkardeşler, bugüne kadar 3 girişimde yer almıştı.

Girişim dünyasının yakından tanıdığı isimlerden birisi olan Can Dörtkardeşler, bugün maalesef hayatını kaybetti. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümü mezunu olan ve ülkemizde önemli bir girişimin kurucularından birisi olan Can, motosiklet kazası sonucunda hayata gözlerini yumdu.

1993 yılında doğan Can Dörtkardeşler, üniversitesinin ilk senesinde okulda öğrendiklerini pratiğe dökme amacıyla bir moda danışmanlığı şirketi kurmuştu. Bir buçuk senelik süreç sonrasında Otsimo isimli bir sosyal girişimin küçük ortağı olan Can, son 4 yılı aşkın süredir Udentify'ın başında bulunuyordu.

Üç farklı girişimde yer almıştı:

Can Dörtkardeşler'in hayatını kaybetmesinin ardından kurucusu olduğu girişimden de paylaşım yapıldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımda "Firmamızın kurucusu, değerli dostumuz, kardeşimiz Can Dörtkardeşleri'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve tüm dostlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadesi yer aldı.

Udentify'ın kurucu ortaklarından birisi olan Can Dörtkardeşler, girişimiyle 2018 yılında 300 bin TL tohum yatırımı almıştı. Başarılı girişim Udentify ile Dörtkardeşler ve ekibi, Google Analytics'in sunduğu özellikleri fiziksel dünyaya entegre etmişti. Girişim, fiziksel yapay zekâ destekli otonom yönetim sistemiyle mağazadaki durumu şirketlere sunuyordu.

Udentify, mağazalardaki kameralar sayesinde müşterilerin hareketlerini analiz ediyordu. Elde edilen analiz sonuçları, perakendecilerin operasyonlarını ve satışlarını artırmalarına yönelik fikirler sunuyordu. Udentify, Slush, Swisscom StartUp Challenge, KMD Perakende Teknolojileri Ödülleri ve Rockstart'tan ödül almayı başarmıştı.