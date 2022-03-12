Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş hakkında her gün yeni haberler geliyor. Şimdi ise kuşatma altında olan Mariupol şehrinde bulunan bir camide 34'ü çocuk 86 Türk vatandaşın mahsur kaldığı, Rus ordusunun cami de dahil olmak üzere şehre saldırılarının sürdüğü bildirildi.

Hepimizin bildiği üzere Ruysa Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haftalarda tarihe geçecek açıklamalarda bulunmuş ve Ukrayna’ya yönelik askeri harekât başlattıklarını duyurmuştu. O günden bu yana da tüm dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşa yönelmiş; birçok ülkenin Rusya’ya yönelik yaptırımlar uygulamasına neden olmuştu.

Sıcak temasın sürdüğü şehirlerden birisi de Ukrayna’nın Azak Denizi’ne kıyısı bulunan 500.000 nüfuslu Maruipol kentiydi. Gelen haberler Rusya’nın bu bölgeye saldırılar düzenleyerek sivil insanların ölümüne sebep olduğunu göstermişti. Şimdi ise Rus ordusunun kuşattığı bu şehirde Türk vatandaşların mahsur kaldığı bildirildi.

Kentte bulunan bir camide 86 Türk mahsur kaldı

Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryuşçenko tarafından yapılan açıklamalara göre, 12 gündür kuşatma altında olan kentte devam eden çatışmalar, içinde Türklerin bulunduğu bir camiye doğru ilerledi. Ayrıca Süleyman Camisi ismi verilen camide 34’ü çocuk 86 Türk’ün mahsur kaldığı da yapılan açıklamalarda aktarıldı.

Andryuşçenko açıklamalarında Rusya’nın Ukrayna’nın mesajlarını dikkate almadığını, bu yüzden Türk hükümetinin Rusya ile iletişime geçmesinin umulduğunu kaydetti. Tahliye için hazır olduklarını belirten danışman, Türkiye hükümetinin yardım etmesi ve saldırının durması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca, Economist dergisi Türkiye muhabiri Piotr Zalewski de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Rus birliklerinin camiyi topçu ateşine tuttuğunu belirtti. Reuters da Ankara Büyükelçiliğine dayandırdığı bir haberinde sabah saatlerinden beri cami de dahil olmak üzere kente yönelik saldırıların sürdüğünü aktardı. Savaş başlamasından bu yana 13 bin 719 Türk vatandaşının tahliye edildiği ve bu tahliyenin sürdüğünü belirten Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan konu hakkında henüz bir açıklama gelmediği de Reuters tarafından aktarıldı.

Rusya savaş suçu mu işliyor?

Çatışmalar hızını kesmeden devam ederken ‘Rusya savaş suçu mu işliyor?’ sorusu dünyanın gündeminde. NTV’nin haberine göre Mariupol’de süren kuşatma sonucunda 12 günde 1582 sivil hayatını kaybetti ve toplu mezarlara gömülmek zorunda kaldı. Bunun yanı sıra gelen diğer haberler, geçtiğimiz günlerde kentte bulunan bir doğum hastanesine hava saldırısı düzenlendiğini ve üç kişinin hayatını kaybettiğini göstermişti.

Mauripol dışında da yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesi batılı ülkelerin ve Ukrayna’nın, Rusya’nın savaş suçu işlediğini söylemesine ve saldırıları durdurma çağrısında bulunmasına neden oldu. Bunun dışında insan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü de sivillerin öldürülmesi sebebiyle Rusya’nın saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirmişti. NATO ve Birleşmiş Milletler’den yetkililer de benzer açıklamalarda bulunarak Rusya’nın sivillere ve sivil nesnelere saldırılarının savaş suçu teşkil ettiğini kaydetmişti.