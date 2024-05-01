Ukrayna, yapay zekâyla oluşturulan dış işleri sözcüsü Victoria Shi'yi duyurdu. Kendisi, hazırlanan metinleri dünyaya duyuracak.

Yapay zekânın başta şirketler tarafından her alana yerleştirilmeye çalıştığını görüyoruz. Bu bağlamda hiç beklemediğimiz şirketlerden asistanlar, araçlar ve farklı hizmetler karşımıza çıkıyor. Fakat durum şirketlerle sınırlı değil. Kendini yapay zekâ yarışında gören ülkelerin de bu alanda çalışmalar yürüttüğünü görüyoruz.

Bunların en sonuncusu ve en dikkat çekeni de Ukrayna’nın duyurduğu, yeni dış işleri sözcüsü Victoria Shi oldu. Yapay zekâ ile ortaya çıkan Victoria, ülkenin dış işleri bakanlığı adına duyurular yapacak. Fakat Victoria’nın yapacağı duyurular tamamen insan eliyle yazılmış olacak.

Tarihte bir ilk. Peki gerek var mıydı?

Victoria, konuşurken başını ve ellerini oldukça doğal şekilde hareket ettirmesiyle dikkat çekiyor. Ukrayna Dış İşleri Bakanlığı, Victoria’nın okuduğu bildirgelerin yapay zekâ tarafından oluşturulmadığını, tamamının insan eliyle yazılıp insanlar tarafından kontrolden geçtiğini belirtiyor.

Victoria’nın görünüşünde Ukraynalı şarkıcı ve influencer olan Rosalie Nombre’den ilham alınmış. Kendisi de bu projede rol oynamış. Proje ekibi, sesini ve yüzünü dijitalleştirmek için Nombre’nin çok sayıda fotoğrafını çekmiş. Nombre, projede iş birliği olmadan, yani para almadan yer almış.

Bakanlık, dijital bir kişiliğin kullanımının hem zaman hem de kaynak bakımından büyük tasarruf sağlayacağını da belirtti. Bunun yanında Shi ile Nombre’nin karıştırılmaması için sadece dijital olanın resmî duyurular yapabileceğinin de altını çizdi. Sahte duyuruların önüne geçilmesi için, yazılı olanlara yönlendiren QR kodlar kullanılacak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?