Ulaştırma Bakanı, 5G ile Tarifelerin Artıp Artmayacağını Açıkladı: "Uygun Fiyat İsteyen 4.5G'de Kalacak"

Ulaştırma Bakanı, 5G tarifeleriyle ilgili dikkat çeken açıklama yaptı. Tarifelerin artacağını söyleyen bakan, uygun fiyat isteyenin 4.5G'de kalacağını belirtti.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz hafta Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 5G ihalesi resmen gerçekleştirildi ve teknolojinin kullanıma sunulmasına artık çok kısa bir süre kaldı. Öyle ki 5G teknolojisinin, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla resmen ülkemizde kullanıma açılmasını bekliyoruz.

Tabii ki 5G’nin gelmesiyle birlikte operatörler yeni tarifeleri kullanıcılara sunmaya başlayacak. Peki tarifeler nasıl değişecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“5G ile tarifeleri biraz daha yukarıda olacak, 4.5G ile idare ederim diyen makul faturasıyla devam edecek”

Uraloğlu, faturaların yükselip yükselmeyeceğine ilişkin tartışmalarla ilgili konuştu. Bakan, 5G yatırımlarını gerekçe göstererek tarifelerde olağanüstü artış yapmalarını önlemek üzere operatörlere telkinde bulunduklarını belirtti. Ayrıca BTK’nin tavan fiyat açıkladığını aktararak önden bu tarz tarifeler uygulanmaması gerektiğini, 1 Nisan’dan sonra doğru fiyatlamalar yapılmasını istediklerini belirtti.

Ancak Uraloğlu, 5G’nin gelişinin ardından kesin olarak artış olacağının da altını çizdi. Buna göre 5G ile tarifeler şuankilere göre biraz daha fazla olacak. Bakan, açıklamasında “4.5G ile idare ederim diyen makul faturasıyla devam edecek. Fazla hız isteyen de onun maliyetine, külfetine katlanacak.” ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak 5G’ye 1 Nisan itibarıyla 81 ilde hemen geçilmesinin imkânı olmadığını, kademeli olarak olacağını belirtti: “Tüm malzemeyi tedarik etseniz bile gerekli iş gücünü bulamazsınız. Çünkü teknik ve özel bir konu. Ne yapacağız? Büyük şehirlerden başlayarak sonrasında ilçelere doğru devam edeceğiz. Yani 1 Nisan’da genel bir sinyal verip insanları kullandırmaya başlayacağız. Çok zaman geçmeden de yaygınlaştırmış olacağız. İki yıl içinde, belki de daha erken tamamen geçmiş olmalıyız.”

