Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yaptığı açıklamalarda 2023 yılına kadar fiber internet altyapısının 550 bin kilometreye ulaşacağını söyledi.

Dijitalleşen dünyanın şartlarına ayak uydurmak için sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yaptığı açıklamalarda, dijital dönüşümde fiber internete öncelik verileceğini belirterek, geçtiğimiz yılın sonunda tamamlanmış olan 350 bin km'lik fiber altyapısının yıl sonunda 380 bin KM'ye ulaşmasının amaçlandığını, çalışmaların bu doğrultuda yoğunlaştırıldığını ifade etti.

Dijital dönüşüm sürecinde fiber altyapının hem mobil hem de sabit genişbant bağlantılarında mümkün olan en geniş şekilde yayılım göstermesinin işleri kolaylaştıracağını ve dönüşüm sürecini hızlandıracağını belirten Turhan, şirketlere de bu konuda destek verdiklerini ve daha önceden yapılan bir uygulama olan baz istasyonlarında bulunan kanal sayısına göre alınan ücretlerin artık alınmadığını, bunun yerine net satışların yüzde 5 oranında ücret alınmasının uygun bulunduğunu belirtti. Kullanılan ortak şebekelerin kurulumlarıyla alakalı da düzenleme yapacaklarını belirten Turhan, fiber altyapının en verimli şekilde kullanılabilmesi için gerekli önlemlerin de alınacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 2023 yılı içinde hedeflerinin olduğunu belirterek, "2023 yılına geldiğimizde 550 bin kilometre fiber altyapıyı tamamlamış olmayı hedefliyoruz." dedi.