Oppo Reno, 5G İnternet Hızıyla İzleyicileri Mest Etti

Oppo'nun bugün Zürih'te yapılan etkinlikte tanıttığı telefonu Reno, 5G internet bağlantısında 1.8 Gbps indirme hızı yakaladı.

Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, bugün İsviçre'nin Zürih kentinde yeni akıllı telefonu Reno'yu tanıttı. Bu akıllı telefon Oppo açısından fazlasıyla büyük bir öneme sahip çünkü şirketin üretmiş olduğu 5G özellikli ilk akıllı telefon.

Snapdragon 855 işlemcisiyle gayet güçlü özelliklere sahip olan akıllı telefon, 5G bağlantı özelliğine de sahip. Şirket Reno'ya o kadar güveniyor olmalı ki, telefonun etkinlik sırasında 5G bağlantı hızı test edildi. Sonuçlar şirket yetkililerini memnun ederken, etkinliğe katılanları ise mest etti. İşte Oppo Reno'nun 5G bağlantılı indirme hızı;

Etkinliğin yapıldığı anda gerçekleşen hız testi sonucunda saniyede 1.86 Gbit indirme hızına erişen telefon, Oppo'nun göğsünü kabarttı. Oppo'nun Reno serisi telefonları mayıs ayında Avrupa pazarında satışa çıkacak. Fiyatı 899 Euro (vergiler dahil olmadan yaklaşık 6.000 TL) olacak olan Reno'nun, Türkiye'de ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.