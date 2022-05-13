Crossword-Solver tarafından 9 milyon Tweetin analiz edilerek yapıldığı çalışma, dünya çapında en çok kullanılan emojileri ortaya koydu. Türkiye'de en çok kullanılan emoji de belli oldu.

Seveni kadar nefret edeninin de olduğu emojiler, yazıyla aktaramadığımız duygularımızı aktarmak için pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Emojiler, tüm dünyada küresel bir dil haline dönüşmüş olsa da tıpkı dildeki şiveler gibi emojilerin de ülkeden ülkeye ayrıştığı ve farklı anlamlar kazandığı görülebiliyor.

Peki, farklı ülkelerde en çok hangi emojiler tercih ediliyor? İşte bu sorunun cevabı, Crossword-Solver tarafından yapılan kapsamlı bir araştırmayla verildi. Konum etiketiyle paylaşılan toplam 9 milyon Tweeti analiz eden şirket, tüm ülkelerde en popüler emojileri bir harita üzerinde gösterdi.

Dünya ülkelerinde en çok kullanılan emojiler

Türkiye'de en çok kullanılan emoji:

Şubat 2022’nin son iki haftasında elde edilen verilerle hazırlanan harita, toplam 75 ülkede en çok kullanılan emojinin ‘gülmekten gözünden yaş gelmek’ emojisi olduğunu ortaya koydu. Bununla birlikte kalp emojisi, tüm dünyada ikinci en popüler emoji oldu. Türkiye’de en çok kullanılan emojinin de ‘gülmekten gözünden yaş gelmek’ emojisi olduğu belirtildi.

Tabii Wordle gibi bir oyunun tüm dünyayı sardığı dönemde yapılan araştırma, Wordle’ın etkisine de yer verdi. Wordle sonuçlarının Twitter’da paylaşımında kullanılan yeşil ve sarı kutular, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ta en çok kullanılan emojiler arasında listelendi.