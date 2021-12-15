Akıllı telefonlarımızın demirbaş mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcılarına sayısız emoji seçeneği sunuyor. Duygulu anlarımızın vazgeçilmezi kalp emojilerinin pek çok farklı renk seçeneği bulunuyor. Bilinmeyen ise her bir kalp emojisinin rengine özel bir anlamı olduğu. Whatsapp’taki kalp emojilerinin renklerine göre değişen anlamlarına gelin yakından bakalım.

Olur olmadık zamanlarda adı pek çok veri skandalına karışan Meta, eski adıyla Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp mesajlaşma uygulaması her şeye rağmen bugün akıllı telefon kullanıcılarının mesajlaşmak için kullandığı bir numaralı uygulama olmaya devam ediyor. WhatsApp metin mesajlarımızın vazgeçilmez süsü ise emojiler. Özellikle kalpler, çoğu mesajın olmazsa olmaz emojisi.

WhatsApp, farklı renklere sahip pek çok kalp emojisi sunuyor ve kullanıcılar genel olarak en sevdikleri rengi kullanıyorlar. Ancak adabı vardır kalp emojisi göndermenin çünkü anlamı vardır her bir farklı renkteki kalp emojisinin. Gelin Whatsapp’taki kalp emojilerinin renklerine göre değişen anlamlarına yakından bakalım ve bir daha kime hangi kalp emojisini göndereceğimizden emin bir şekilde mesajlaşalım.

Whatsapp’taki kalp emojilerinin renklerine göre anlamları:

Kırmızı kalp emojisi - Aşk

Turuncu kalp emojisi - Friendzone

Sarı kalp emojisi - Saflık, dostluk

Yeşil kalp emojisi - Doğa sevgisi

Mavi kalp emojisi - Sadakat, platonik aşk

Mor kalp emojisi - Şefkat, masum sevgi

Siyah kalp emojisi - Kara mizah, keder

Beyaz kalp emojisi - Nezaket, masumiyet

Kahverengi kalp emojisi - Yaşam, çikolata

Kırık kalp emojisi - Umutsuzluk

Ünlemli kalp emojisi - Büyük aşk

İki pembe kalp emojisi - Havada aşk kokusu var

Dönen iki pembe kalp emojisi - Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin?

Atan kalp emojisi - Aşkla çarpan kalp

Büyüyen pembe kalp emojisi - Derinleşen aşk

Yıldızlı kalp emojisi - Kusursuz sevgi

Oklu kalp emojisi - Beni kalbimden vurdun, gözün aydın!

Alevli kalp emojisi - Yanıyorum!

Kurdeleli kalp emojisi - Al ömrümü koy ömrünün üstüne

Kırmızı kalp emojisi

Kırmızı kalp tüm dünyada olduğu WhatsApp’ta da gerçek aşkın sembolüdür. Çoğu durumda tutku ve romantizmi ifade eder. Romantik olmayan güçlü dostluk bağları için de kullanılabilir.

Turuncu kalp emojisi

Kalp şekli aşkı ifade ediyor olsa da turuncu renk arkadaşlıktır. Yani birini seviyor ancak onunla bir ilişki yaşamak değil, arkadaş kalmak istiyorsanız turuncu kalp emojisi idealdir. Friendzone emojisi de diyebiliriz.

Sarı kalp emojisi

Sarı kalp emojisini altın kalp olarak da düşünebilirsiniz. Saflığı ve samimiyeti ifade eder. Romantik anlamda kullanılmak için pek uygun değildir ancak mutluluk ve dostluk gibi anlamlarda kullanılmak için idealdir.

Yeşil kalp emojisi

Yeşil kalp emojisinin anlamı, kimin kullandığına göre değişebilir. Doğa dostu, sağlıklı beslenen ya da vegan biri için doğa sevgisini ifade eder. Ancak böyle biri değil de sevgiliniz kullanıyorsa kıskançlık anlamına da gelebilir. İlişki sorunlarını ifade etmek için de kullanılabilir

Mavi kalp emojisi

Mavi kalp emojisi demek güven demek, sadakat demektir. Sana güvenim tam demenin en kısa yoludur. Ancak bazı durumlarda platonik aşkı da ifade eder. Aynı zamanda otizm farkındalık kampanyalarında ve su sporlarında da mavi kalp emojisi kullanılır.

Mor kalp emojisi

Mor kalp emojisi anlayışın ve şefkatin simgesidir. Bakım ve masum sevgi anlamında da kullanılır. Anneler Günü mesajlarında sıklıkla tercih edilir. Modacılar ve ünlüler tarafından kullanıldığında cazibe ve zenginlik anlamına da gelebilir.

Siyah kalp emojisi

Kara mizah temalı mesajların bir numaralı destekçisi siyah kalp emojisidir. Genellikle art niyetli şakalarla birlikte kullanılır. Karanlık ruhları yansıtabileceği gibi kederli ve hüzünlü durumlarda da kullanılabilir.

Beyaz kalp emojisi

Beyaz renk uluslararası alanda barışın simgesi olduğu için beyaz kalp emojisi de bu tür bir art niyetsiz sevginin göstergesidir. Beyaz kalp emojisi saf bir arkadaşlığı ve ilişkiyi ifade ettiği gibi nezaket ve masumiyeti göstermek için de kullanılabilir.

Kahverengi kalp emojisi

Kalp, hayatımızda aşkı olduğu gibi yaşamı da temsil ettiği için kahverengi kalp emojisi hayatı ifade eder. Çikolata sevgisi için de kahverengi kalp emojisi kullanılır. Çevre ve doğa sevgisini göstermek için kullanıldığı gibi kahverenginin sıcaklığından dolayı güvenlik ve rahatlığı da ifade eder.

Kırık kalp emojisi

Kalbi kırık bir aşığın duygularını kırık kalp emojisinden daha iyi ne yansıtabilir? Aşk acısı çeken kullanıcıların bir numaralı tercihidir. Umutsuz aşıkların ya da barışma umudu olmayanların da duygularını en iyi kırık kalp emojisi ifade eder.

Ünlemli kalp emojisi

Kırmızı kalp emojisinin altında bir nokta koyularak ünleme benzetilmiş olan ünlemli kalp emojisi gerçek aşkın sembolüdür. Seviyorum ama nasıl, öyle böyle değil, acayip seviyorum gibi mesajların yanına mutlaka eklenmelidir. Cümlenin gücünü arttırır.

İki pembe kalp emojisi

Karikatürlerde ya da çizgi filmlerde aşık karakterlerin etrafında süzülen kalplerin emoji versiyonu olan iki pembe kalp emojisi, havada gezinen sevgi hissini anlatır. Romantik ilişkilerde olduğu gibi arkadaşlık ilişkilerinde de kullanılabilir.

Dönen iki pembe kalp emojisi

Yeşilçam filmlerinde aşktan avare olmuş gençlerin ağaç arkalarında saklambaç oynamalarına benzeyen dönen iki pembe kalp emojisi, iki kişi arasındaki sevgi ve aşk bağını ifade eder. Başka bir deyişle ‘kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin?’ emojisidir.

Atan kalp emojisi

Kalbim heyecandan güm güm atıyor demenin bir başka yolu da atan kalp emojisidir. Bu emoji aynı zamanda bağlantı simgesine de benzetilir. Bu açıdan bakarsak kalbim ona bağlanıyor ya da kalbim bağlanacak birini arıyor demek için de kullanılabilir. İfadeyi netleştirmek için birkaç cümle gerekebilir.

Büyüyen pembe kalp emojisi

Tek bir kalp bile aşkı sembolize ediyorsa art arda duran ve giderek büyüyen üç kalp çok daha büyük aşkı sembolize eder elbette. Var olan bir aşkın büyümesi ya da yeni bir aşkın başladığı ve giderek büyüdüğü anlamında da kullanılabilir.

Yıldızlı kalp emojisi

Yıldızlı kalp emojisi aynı zamanda parlak kalp emojisi olarak da görülebilir. Yıldızlı yani başarılı bir aşkı simgelediği gibi pırıl pırıl, kusursuz bir sevgiyi de ifade edebilir. Işıl ışılsın gözümü alamıyorum demek için kullanmak da uygundur.

Oklu kalp emojisi

Yunan aşk tanrısı Eros’un okunu yemiş umutsuz bir aşığı ifade eden oklu kalp emojisi, ‘beni kalbimden vurdun gözün aydın!’ anlamında da kullanılabilir. Yalnızca romantik anlamda kullanılır. Sevgililer Günü mesajlarının elbette olmazsa olmazıdır.

Alevli kalp emojisi

Kırmızı kalp zaten aşkın sembolü, bir de bu kırmızı kalp yanıyorsa ateş bacayı sarmış demektir. Tutkulu ve güçlü bir aşkı ifade eder. Cümlenin akışına bağlı olarak büyük bir tutkuyla sevilen şeyleri ifade etmek için de kullanılabilir.

Kurdeleli kalp emojisi

Seni seviyorum demenin en kibar şekillerinden biri olan kurdeleli aşk, kalbimi sana veriyorum anlamına gelir. Al ömrümü koy ömrünün üstüne emojisi olarak da adlandırabileceğimiz kurdeleli kalp emojisi romantik anlamı dışında da, özellikle kutlama mesajlarında, kullanılabilir.

Her gün kullandığımız Whatsapp’taki kalp emojilerinin renklerine göre değişen anlamlarından bahsettik ve hangi emojiyi kim için kullanabileceğinizi anlattık. Favori kalp emojiniz hangisi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.