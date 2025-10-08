Ultra İnce ve Uygun Fiyatlı Telefon: TECNO SPARK Slim 5G İnceleme

TECNO, SPARK Slim 5G ile 5,95 mm’lik inceliğiyle “dünyanın en ince kavisli 5G telefonu” iddiasında. Cihaz yalnızca 160 gram ağırlığında. Arka fiberglas yüzey hem şık hem dayanıklı bir yapı sunuyor.

Moodlight adı verilen bildirim ışığı, şarj durumu gibi bilgilere dair hafif ama hoş bir görsel dokunuş ekliyor. Telefone SGS askerî seviye dayanıklılık testi uygulanmış durumda — kılıfsız 1,5 m, kılıflı 2 m’lik düşmelere dayandığı belirtiliyor. Ayrıca IP64 sertifikası sayesinde toz ve su sıçramalarına karşı sınırlı koruma sağlıyor.

6,7 inç AMOLED ekran, 1,5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Parlaklık seviyesi 4.500 nit’e kadar çıkabiliyor. Ekran çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor. Ekran altı parmak izi sensörü standartları karşılıyor.

Cihazın en dikkat çeken yönlerinden biri de pili: 5,95 mm’lik gövdede 5.160 mAh kapasiteye sahip batarya yer alıyor. 45 W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede doldurulabiliyor. Ayrıca pil sağlığını korumaya yönelik algoritmalar (şişmeyi önleme, uzun döngü toleransı) sisteme entegre edilmiş durumda.

SPARK Slim 5G, MediaTek Dimensity 6400 yonga seti ile geliyor; 16 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama desteği sunuyor. Günlük kullanımlarda ve çoklu görevlerde akıcı çalıştığı belirtiliyor. Cihaz iki büyük Android sürüm güncellemesi alacak ve 5 yıl garanti desteği vaat ediliyor.

Arka kameralar 50 MP ana + 2 MP makro ikilisi, ön kamera 13 MP. Gün ışığında net ve doğal renkler yakalıyor; düşük ışıkta performans segmentine göre makul seviyede deniyor. Kamerada AI destekli araçlar (AI Silgi 2.0, AI Mükemmel Yüz, AIGC Portrait 2.0 gibi) dikkat çekiyor. Ayrıca cihazda AI Gürültü Engelleme, görüşme özeti çıkarma, çeviri desteği, Circle to Search gibi yapay zeka odaklı özellikler yer alıyor.

SPARK Slim 5G, kamerası ve oyun performansı açısından amiral gemisi modellerin gerisinde kalıyor. Fakat incelik, ekran kalitesi, dayanıklılık ve pil performansı ile fiyat/performans açısından güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. İnce tasarım isteyen fakat bütçesi yüksek fiyatlı modelleri göze alamayan kullanıcılar için dikkat çekici bir alternatif olarak tanıtılıyor. Cihaz, iPhone Air ve Samsung Galaxy S25 Edge gibi ince telefonlarla kıyaslanıyor; batarya kapasitesi, AI özellikleri bakımından avantajlı, işlemci gücü açısından ise aynı seviyede değil.