Noveto Systems isimli bir teknoloji şirketi, ilgi görmesi muhtemel bir ses teknolojisi geliştirdi. SoundBeamer olarak isimlendirilen bu teknoloji, bir kullanıcının kulaklarına ultrasonik dalgalar gönderiyor. Bu dalgalar, kulaklar aracılığıyla ses haline geliyor. Ancak bu ses, ortamdaki diğer kimseler tarafından duyulamıyor.

Kulaklık ya da hoparlörlerle bir şeyler dinlemek, oyun oynamak ya da film izlemek, bugün pek çoğumuzun rutin olarak yaptığı şeyler. Ancak bunları yaparken ister istemez çevremize rahatsızlıklar verebiliyoruz. Şunu düşünün; siz bambaşka bir alemde müzik dinlerken çevrenizdeki hiçkimse bu sesleri duymayacak. Ayrıca bunu kulaklık kullanmadan yapabileceksiniz. Harika olmaz mıydı?

Noveto Systems isimli bir teknoloji şirketi, tam da az önce dediğimiz şeyi yaptı. Özel bir ses teknolojisi geliştiren şirket, ultrasonik dalgalarla doğrudan bir tüketiciye ulaşıyor. Bu sayede de o kullanıcı, dilediği şeyi dinlerken çevresinki kimse bu seslere maruz kalmıyor. Noveto Systems, yeni teknolojisine "SoundBeamer 1.0" ismi veriyor.

İşte ultrasonik dalgalarla kulaklık ihtiyacını ortadan kaldıran SoundBeamer 1.0

SoundBeamer 1.0, 3 boyutlu bir algılama modülü kullanıyor. Kullanıcının kulaklarını odaklayan modül, kulağa doğrudan ultrasonik dalgalar gönderiyor. Üstelik bu dalgalar, kullanıcı nereye giderse gitsin takip ediyor. Kulak yapısı da gelen dalgaların sese dönüşmesini sağlıyor. Bu sayede de çevredeki kimse, o an için ne çaldığını duymuyor. Şirkete göre kullanıcının duyduğu ses 3 boyutlu ya da stereo olarak ayarlanabiliyor.

SoundBeamer Ürün Müdürü Ayana Wallwater tarafından yapılan açıklamalarda, ürünü deneyen kişilerin verdikleri ilk tepkinin "Vay canına..." olduğunu söylüyor. Geliştirdikleri teknolojiye inanmanın çok zor olduğunu ifade eden Wallwater, birinin kulağına bazı sesler gittiğini ancak bu sesleri ondan başka kimsenin duymadığını söylüyor. Ultrasonik dalgaların oldukça geniş bir alana yayıldığını ifade eden Wallwater, bu sayede de kullanıcının hareket imkanının kısıtlanmadığını belirtiyor.

SoundBeamer 1.0'ın kulağa takılan bir ekipmana sahip olmaması, çevredeki seslerin de duyulabileceği anlamına geliyor. Bu sayede de ürünün kullanılabilirlik durumunun genişleyeceğini söyleyen SoundBeamer yetkilileri, bu ürünün ev ya da ofis gibi ortamlarda kullanılabileceğini ifade ediyor.

Noveto Systems, yeni ürünü ile ilgili resmi bir fiyat açıklaması yapmadı. Ancak bu detay, kısa bir süre sonra ortaya çıkacak gibi görünüyor. Ayrıca yetkililer, 2021 sonu için de SoundBeamer 1.0'ın yeni ve daha küçük bir versiyonunun piyasaya sürüleceğini söylüyor. Noveto Systems, yeni olmasa da ilkler arasında yer alan teknolojisiyle milyonlara ulaşmayı hedefliyor.