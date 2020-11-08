Razer, Microsoft'un yeni nesil konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S için tasarladığı yeni kulaklıklarını çıkardı. Kaira ve Kaira Pro olarak adlandırılan kulaklıklar, sadece yeni nesle değil Xbox One konsollara da bağlanabiliyor.

Microsoft ve Sony'nin yeni nesil konsollarının çıkış yapmasına oldukça az bir süre kaldı. Yeni nesil konsolların çıkışına kalan süre azaldıkça üçüncü taraf üreticiler de bu konsollar için geliştirdikleri aksesuarları kullanıcılara sunmaya başladı.

Bu şirketlerden bir tanesi de ürettiği oyuncu aksesuarlarıyla bilinen Razer oldu. Yeni nesil konsolların rüzgârına kapılan şirket, Xbox Series X ve Series S konsollar için tasarlanmış yeni oyuncu kulaklığını duyurdu.

Razer'dan Series X ve Series S için tasarlanmış oyuncu kulaklığı

Razer'ın oyuncular için geliştirdiği ürün yelpazesine eklediği bu kulaklıklar Kaira ve Kaira Pro olarak adlandırıldı. Xbox'ın yeni nesil konsolları hedeflenerek çıkartılan bu kulaklıklar, yeni nesil haricinde Xbox One konsollarında da çalışabiliyor.

Kaira ve Kaira Pro arasında fiyat etiketine ek olarak bazı önemli farklılıklar bulunuyor. Aradaki ilk fark bağlantıda ortaya çıkıyor. Her iki kulaklık da Xbox konsollarına kablosuz olarak bağlanabiliyor. Ancak Bluetooth 5.0'a sahip olan Kaira Pro, Xbox konsolları haricinde Bluetooth desteği olan herhangi bir mobil cihaza da bağlanabiliyor.

Üç başlı yılan logosunun altında Chroma RGB ışıklandırmaya sahip olan Kaira Pro, standart Kaira'ya göre daha büyük bir bataryaya sahip. Razer'a göre Kaira Pro, Chroma Işıklandırma kullanıldığında 15 saat, kullanılmazsa 20 saat batarya ömrü sunuyor. Standart Kaira'nın batarya ömrü de 15 saat olarak belirtiliyor.

Bunlar, kulaklıklar arasındaki farklılıklardı, ancak ortak özellikleri de bulunuyor. Her iki kulaklıkta da Razer'ın özel olarak tasarlanmış Triforce Titanium 50 mm sürücülerinden gücünü alıyor. Tabii oyun içi konuşmalara dâhil olabilmek için her kulaklıkta da gömülü mikrofon yer alıyor. Ancak istenirse kulaklığa Razer Hyperclear Supercardioid Mic takılabiliyor.

Kaira ve Kaira Pro'nun fiyatları da belli oldu. Standart Kaira modeli 100 dolar (vergisiz 852 TL), Kaira Pro modeli ise 150 dolar (vergisiz 1.278 TL) fiyat etiketine sahip. Kulaklıklar, Razer'ın mağazasında satışa sunulmuş durumda.