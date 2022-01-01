Astronotlar, Yeni Yıla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Girdi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev başında olan Expedition 66 mürettebatı, 2022 yılına uzayda girdi. Yeni yılı birlikte yemek yiyerek kutlayan ekibin bir üyesi, o anların hızlandırılmış bir videosunu Twitter'da paylaştı.

Çoğumuz 2021 yılına ailemiz ve sevdiklerimizle veda ederken, Dünya'nın 260 mil (418 km) üzerinde 17.500 mil (28.000 km / s) hızla seyahat eden Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan astronot ve kozmonotlar yeni yılı çok daha farklı bir şekilde karşıladı. Her gün 16 gün doğumu ve 16 gün batımı gözlemleyen NASA’nın Expedition 66’nın mürettebat üyeleri olan Reja Chari, Tom Marshburn, Kayla Barron ve Mark Vande Hei, Avrupa Uzay Ajansı’ndan (ESA) Matthia Maurer ve Roscosmos’tan Anton Shkaplerov ile Pytor Dubrov; 2022 yılına uzay istasyonunda ‘merhaba’ dedi ve yeni yıla uzayda giren 37. mürettebat oldu.

Mürettebat yeni yılın gelişini, Maurer’in ev sahipliğinde geleneksel bir Saarland yemeği ile kutladı. O anların videosunu Maurer, yeni yıl mesajıyla birlikte kişisel Twitter hesabından paylaştı.

Yeni yılın gelişini uzayda kutlayan tek ekip Expedition 66 değildi

Yaptığı paylaşımda Maurer, “Hepinize mutlu bir yeni yıl ve 2022 için en iyisini diliyorum! Kozmik selamlar ve #Kozmik Öpücükler. Seneye görüşürüz!" ifadelerini kullandı.

Yeni yıla uzayda girmekle ilgili NASA’nın paylaştığı bir videoda Marsburn ise “Bu kadar çok ülkeyi görme perspektifine sahip olmak bir ayrıcalık “ diyerek, “Birkaç dakika içinde Dünya’nın bir ucundan diğerine gidebiliriz ve bu bize gerçekten de dünyadaki bütün insanların bir araya geldiği hissini veriyor” şeklinde kaydetti. Konuya dair Chari ise "Güneşin doğuşunu günde birçok kez görüyoruz, bu yüzden güneşin doğuşunu her gördüğümüzde insanların yeni bir yıla uyandığı gerçeğini düşünmek oldukça havalı, “ dedi.

Matthias ise "Gelecek yılı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi ve "Burada yürütmek istediğimiz tüm bilim, tüm deneyler yeni yıla muhteşem bir başlangıç olacak!" diye de sözlerine ekledi. Öte yandan Expedition 66 mürettabatı yeni yılı uzayda karşılayan ilk ekip olmasa bile, yeni yıla uzayda giren tek ekip ‘olmama’ açısından bir ilkti.

Yörüngenin başka bir yerinde, Çin'in Shenzhou 13 misyonunun üç üyesi olan Zhai Zhigang, Wang Yaping ve Ye Guangfu; ülkelerinin 2022 yılında tamamlanması planlanan Tiangong uzay istasyonunda yeni yılı birlikte kutladı. Buna ek olarak Rusya’nın eski uzay istasyonu Mir’de bulunan 12 mürettebat ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk yörünge atölyesi olan Skylab’de bulunan bir mürettebat da yeni yılı uzayda karşıladı.