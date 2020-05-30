Uluslararası Uzay İstasyonu Ne Kadar Hızlı Hareket Ediyor?

Yeryüzünden 400 kilometre yükseklikte birçok bilimsel araştırmanın yapıldığı Uluslararası Uzay İstasyonu ne kadar hızlı seyrediyor? Bu sorunun cevabını öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz.

20 Kasım 1998’de uzaya fırlatılan ve o zamandan beri Dünya’nın etrafında turlayan Uluslararası Uzay İstasyonu, bugüne kadar pek çok önemli görevin ve bilimsel araştırmanın merkezi oldu. İstasyonda 3 boyutlu yazıcılarla organoid üretiminden uzayın derinliklerine kadar pek çok konuda araştırma yapıldı.

Basit bir şekilde insanın içinde yaşayabileceği bir uydu olarak tanımlayabileceğimiz Uluslararası Uzay İstasyonu, beş katılımcı uzay kuruluşu tarafından oluşturulmuş ortak bir proje. Bu kuruluşlar; ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı olarak sıralanıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun hızı:

Günümüzde maksimum 6 astronotun barınabildiği istasyon, Dünya’nın çevresinde dönüp durmaya devam ediyor. Peki Uluslararası Uzay İstasyonu, Dünya’nın çevresinde ne kadar hızlı dönüyor? Bizden 400 kilometre yükseklikte bulunan istasyon, Dünya çevresinde oldukça hızlı dönüyor diyebiliriz.

400 kilometre yüksekte bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu, saatte 28.000 kilometre hızla Dünya’nın çevresinde dönüyor. Yani istasyon, ses hızının neredeyse 23 katı hızda yol alıyor. İstasyon, Dünya’nın çevresinde tam turu yalnızca 90 dakika içinde atıyor.

Saatte 28.000 kilometre hızı daha da fazla açmak gerekirse, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bir günde aldığı yolu somutlaştırabiliriz. Buna göre istasyonun bir gün içerisinde kat ettiği mesafe, Dünya’dan uydumuz Ay’a gidip aynı zamanda döndüğümüzde kat ettiğimiz mesafenin toplamına eşit.

İnsanların uzaya gönderdiği en büyük yapı olan Uluslararası Uzay İstasyonu, bugüne kadar 240 uzay insanını ağırladı. İstasyona toplamda 19 ülkeden uzay insanı gitti. Bununla birlikte istasyonda toplamda 3.000’den fazla bilimsel araştırma yürütüldü ve bu araştırmaların 1.800’ü yayınlandı.