SpaceX’in Uzaya İnsanlı Uzay Görevi Tekrar Ertelenebilir

İki NASA astronotunun Falcon 9 roketiyle önümüzdeki cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceği seferin tekrardan ertelenmesi gündemde. Gün içerisinde meteorolojiden bir rapor daha alacaklarını söyleyen NASA yetkilisi, son kararı bu rapor doğrultusunda vereceklerini belirtti.

İnsanlığın uzaydaki evi olan Uluslararası Uzay İstasyonu’na bugüne kadar pek çok astronot gönderildi ancak bu seferlerin tümü; NASA, ESA, Roscosmos veya JAXA gibi devletlere bağlı olan resmi uzay ajansları tarafından gerçekleştirildi. Günümüzdeyse Elon Musk’ın kurmuş olduğu uzay şirketi SpaceX, tarihte ilk kez özel şirket sıfatıyla uzaya astronot gönderecek.

Bu kapsamda şirket, geçtiğimiz günlerde bir deneme yapsa da başarılı olamamıştı. Tarihte ilk olma niteliğini taşıyan bu görev, 27 Mayıs gecesi kalkışa 17 dakika elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edilmişti. İlk etapta 30 Mayıs Cumartesi günü saat 10.22’ye ertelendiği söylenen bu insanlı görevin tekrardan ertelenmesi gündeme geldi.

NASA yöneticisi: Cumartesi günü uçuş olasılığı %50

İki NASA astronotunun Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceği sefer öncesinde, Florida’daki Kennedy Uzay Üssü’nde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan NASA yöneticisi Jim Bridenstine, cumartesi günkü hava şartları nedeniyle uçuşun tekrar ertelenebileceğini ve bu olasılığın şu anda %50 olduğunu söyledi.

Gün içerisinde meteorolojiden bir rapor daha alacaklarını ifade eden Bridenstine, pazar günkü hava şartları daha olumlu görünüyorsa uçuşun pazar gününe ertelenme ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Bridenstine, ayrıca bir günlük bu ertelemenin, astronotlar ve tüm ekip üzerinde yaratacağı yorgunluk faktörünün de göz önünde bulundurularak nihai fırlatma tarihine bugün karar vereceklerinin de altını çizdi.

Diğer alternatifler arasında 2 veya 3 Haziran tarihleri bulunuyor:

Uçuş zamanlamasını belirlerken hava koşullarına ek olarak astronotların uyku düzenini de dikkate aldıklarını belirten NASA yöneticisi, cumartesi veya pazar günkü hava koşulları fırlatma için elverişsiz olursa diğer alternatiflerin 2 veya 3 Haziran olduğunu, seferlerin ertelenmesinin maliyetini önemsemediklerini ve astronotların hayatının herhangi bir maliyetten çok daha değerli olduğunu vurguladı.