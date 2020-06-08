Google’ın Arts & Culture özelliği kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’nu gezebileceğini biliyor musunuz? Eğer Dünya’nın yörüngesindeki bu devasa yapının içini merak ediyorsanız, bu tur sizi fazlasıyla memnun edecek.

Uzunca bir karantina sürecinden sonra, pek çok insan normalleşme kapsamında dışarı çıkmaya başladı. Evden dışarı çıkıp gezmek istemekte kendince haklı olan bu kişiler ise virüsün bulaşı hızını yeniden yükseltme ihtimali bulunuyor. Evet, normalleşme süreci başladı, ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da söylediği gibi çok da fazla normalleşmememiz gerekiyor.

Bugün sizlere evinizden çıkmadan gezebileceğiniz bir yeri göstereceğiz. Bildiğiniz gibi, uzun yıllardan beri Dünya’nın 400 kilometre üzerinde Uluslararası Uzay İstasyonu yer alıyor. Uzayda araştırmalar gerçekleştirmek için kurulan bu devasa yapıyı evinizden gezebileceğinizi biliyor muydunuz?

Google Arts & Culture ile pek çok sanal gezi yapabilirsiniz. 360 derece olarak yapabileceğiniz bu turlardan biri de Uluslararası Uzay İstasyonu olarak dikkat çekiyor. Eğer sizler de ISS’in içindeki dar tünelleri ve ekipmanları merak ediyorsanız, buraya tıklayarak bu merakınızı giderebilirsiniz.

Arts & Culture’la müzeleri gezin

Google, bu pandemi döneminde dışarı çıkamayan insanları çok mutlu edecek Arts & Culture özelliğini her geçen gün geliştiriyor. Pek çok müzenin dışında CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcı gibi makineleri de gezmenizi sağlayan Arts & Culture, ISS’i merak eden kişilerin de merakını gidermeyi başarıyor.