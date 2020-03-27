Aslına Gitmeden Gezebileceğiniz 15 Online Müze

Herkesin ömür boyunca gezme imkanı yok. Özellikle içinde bulunduğumuz şu günler sona erene kadar da kimsenin olmayacak. Ancak dünyaca ünlü seçkin müzeleri gezmek için fiziksel olarak ziyaret etmenize gerek yok. Sizin için herbiri insanlığın ayrı değerini yansıtan dünyaca ünlü 15 müzede dijital bir tur hazırladık.

Koronavirüs sebebiyle sağlığımız için evde olmamız gereken bu günlerde sürekli kendimize bir aktivite bulmamız, bir şekilde vakit geçirmemiz gerekiyor. İnternet sağ olsun bilgisayarlar ya da akıllı telefonlar üzerinden gezebileceğimiz birçok site can sıkıntımızı hafifletecek yönden.

Hep gitmek istediğimiz ama bir türlü gidemediğimiz dünyaca ünlü müzeler, bünyesinde bulundurduğu eserleri sevenleriyle online olarak buluşturuyor. Tarihte yer edinmiş yüzlerce eserleri online olarak inceleyebileceğiniz 15 müzeyi linkleriyle beraber sizler için listeledik.

1. Louvre Müzesi, Fransa

Dünyanın en büyük müzelerinden biri olan Louvre Müzesi, Paris’te yer alıyor. Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar geniş bir sanat koleksiyona sahip olan bu müzeye gidemiyor olsak bile buraya tıklayarak internetten sergilenen eserlere ulaşabilir, içini 360 derece gezebiliriz.

2. British Müzesi, İngiltere

Londra’nın en ikonik simgelerinden biri olan bu müzede dünyanın neredeyse bütün bölgelerinden toplanan Antik çağ eserleri ve etnografya koleksiyonları bulunuyor. Müzeyi gezmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

3. Van Gogh Müzesi, Hollanda

Hollanda’lı ünlü ressam Vincent Van Gogh’un çoğu eserlerinin sergilendiği bu müze, Amsterdam’a gelen turistlerin gözde mekanı. Buraya tıklayarak Van Gogh’un çizmiş olduğu 200’den fazla esere göz atabilirsiniz.

4. Vatikan Müzesi, İtalya

Dünyanın en büyük müzelerinden birisi olan Vatikan Müzesi, Rönesans döneminde Roma Katolik Kilisesi tarafından inşa ettirilmiş. Heykel müzelerinden resim galerisine kadar toplamda 54 galeriyi sanat severleriyle bulaştırıyor. Dilerseniz buraya tıklayarak bu görkemli müzeyi gezebilirsiniz.

5. Akropolis Müzesi, Yunanistan

Yunanistan’ın başkenti Atina’da konumlandırılmış bu müze, Akropolis Tepesinden arkeolojik kazılar sonucu elde edilmiş eserlerden oluşuyor. Buraya tıklayarak kazılardan çıkarılan bu eserlere göz atabilirsiniz.

6. Orsay Müzesi, Fransa

Claude Monet’den Ferdinand Hodler’e kadar birçok eşsiz sanatçının eserlerinin bulunduğu bu müzenin içindekileri buraya tıklayarak görebilirsiniz.

7. Ulusal Sanat Galerisi, Amerika

Kamboçya’da bulunan antik şehrin sergilendiği bu müze, ziyaretçilerine ücretsiz. Oraya gidemeyenler içinse bu linke tıklayarak müzeyi gezmek mümkün.

8. Belvedere Sarayı Müzesi, Avusturya

1668-1745 yılları arasında yaptırılan bu yapı, bir zamanlar Viyana’nın görkemli saraylarından biriyken şimdilerde bir müze olarak birçok önemli sanat eserine yer veriyor. Rönesans, Barok ve Neoklasik dönemlere ait eserleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Modern Sanat Müzesi, Amerika

Çoğu insan tarafından batıya ait modern sanatın en iyi yansıtıldığı müze olarak görülen Modern Sanat Müzesi, koleksiyonunda tam 150.000 sanat eseri bulunduruyor. Müzenin içerisindekilere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Metropolitan Sanat Müzesi, Amerika

Dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden birisi olan Metropolitan Sanat Müzesi, Mısır, eski Doğu, Yunan ve Roma dönemlerine ait birçok eseri bünyesine bulundurmaktadır. Buraya tıklayarak müzede bulunan yüzlerce esere göz atabilirsiniz.

11. İstanbul Oyuncak Müzesi, Türkiye

Sunay Akın tarafından 2005 yılında kurulan bu müze, Sunay Akın’ın 20 yıl boyunca farklı ülkelerden satın aldığı oyuncaklardan oluşuyor ve aralarında 1700’lü yıllara ait oyuncaklar da bulunuyor. Dilerseniz buraya tıklayarak müzedeki oyuncakları inceleyebilirsiniz.

12. Dali Tiyatro ve Müzesi, İspanya

İspanyol ressam Salvador Dali’nin küllerinin bulunduğu bu müze, Dali’nin gençlik yılları da dahil yapmış olduğu neredeyse bütün eserleri bünyesinde bulunduruyor. Buraya tıklayarak usta ressamın eserlerini ve hayatını anlatan yazıları görebilirsiniz

13. Ayasofya, Türkiye

İstanbul’un ikonik simgelerinden biri olan Ayasofya mutlaka gezilmesi gereken yerlerden biri. Tarihin birçok dönemine ve farklı kültürlere tanıklık etmiş Ayasofya, sırasıyla kilise ve cami olarak kullanıldı ve şimdi muhteşem mimarisi ve mozaikleriyle müze olarak sergileniyor. Buraya tıklayarak Ayasofya’yı gezebilirsiniz.

14. Amerikan Hava Kuvvetleri Müzesi, Amerika

Uçak severlerin bayılacağı türden bir müze olan Hava Kuvvetleri Müzesi, bir dönem Amerika’nın başkanlığını yapan John F. Kennedy ve Franklin D. Roosevelt gibi isimlerin de uçaklarını bünyesinde bulunduruyor. Buraya tıklayarak uçaklarla dolu bu müzeyi gezebilirsiniz.

15. Yapı Kredi Sanal Müze

Mustafa Kemal Atatürk’ün eşyalarından Yapı Kredi Bankasının neredeyse yüz yıl boyunca topladığı tarihi eserleri, buraya tıklayarak görebilmek mümkün.

Ayrıca Google'ın Arts & Culture uygulaması ile yeryüzündeki tarihi mekanlara, ünlü sanatçıların eserlerine, müzeler hakkındaki detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz: