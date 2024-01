Umumi tuvaletler maalesef ki acımasız bir zorunluluktur. İster uzun bir araba yolculuğunda olun isterseniz de sadece bir alışveriş merkezinde, bir noktada bunlardan birini kullanmak zorunda kalıyoruz. Peki böyle bir yerde en temiz tuvalet kabinini nasıl seçiyorsunuz?

Aslında kimse umumi tuvaleti kullanmaktan hoşlanmaz. Genellikle bu tuvaletler; dağınık, kirli ve hoş olmayan kokulara sahip. Ancak bazı araştırmalar, her umumi tuvalette diğerlerinden daha temiz bir tuvalet olduğunu açıklıyor.

Araştırmalara göre insan psikoloji, tercihlerimizde büyük bir rol oynuyor ve benzer ögeler arasından insanlar genellikle merkezdekileri seçiyor. “Merkeziyet tercihi” denen bu psikolojik olguya göre sizce en çok hangi kabinler tercih ediliyordur? Bu içeriği okuduktan sonra tüm umumi tuvalet alışkanlıklarınızı baştan düzenleyeceksiniz.

Merkeziyet tercihine göre yapılan araştırmalar bize, en sık kullanılan tuvalet kabini hakkında fikir veriyor.

Bu konuda yapılan araştırmalar sayıca çok olmasa da en azından var olanlar bize umumi tuvaletlerdeki alışkanlıklarımızı göstermeye yetiyor. Bu araştırmalardan biri 1995 yılında Nicholas Christenfeld tarafından yapılıyor ve araştırma, Psychological Science Dergisi’nde yayımlanıyor.

Christenfeld, Kaliforniya kıyılarında plajdaki insanların umumi tuvaletlerdeki davranışlarını inceliyor. Başta elinde bir not defteri ve kalemle hangi kabine girdiklerini not etmeyi düşünse de bunun kabalık olacağının farkına vararak tuvalet kâğıtlarından faydalanmaya karar veriyor. Tuvalet görevlisinden de yardım istiyor ve ne sıklıkla tuvalet kâğıdı değiştiğini not alıyor.

Araştırmanın sonucunda tuvalet kâğıdı rulolarının yüzde 60’ının dört kabinli tuvaletin ortadaki kabinlerde, yüzde 40’ının ise diğer kabinlerde tüketildiğini buluyor. Bu merkeziyet tercihi araştırması, insanların umumi tuvaletlerde orta kabinleri daha sık kullandığını gösteriyor.

Amerikalı bir öğrenci, iki yıl boyunca yaptığı gözlemler ile orta kabinlerden daha fazlasını sunuyor.

İnsan davranışları üzerine doktora yapan Jennifer Cullison, iki yıl boyunca temizlikçi olarak çalışıyor. Gözlemlerinin ardından yaptığı açıklamalarda insanların genellikle sağ ve sol kabin tercihleri arasından sağı seçtiklerini söylüyor.

Cullison, umumi tuvaletlerde daima soldaki tuvaletlerin kullanılmasını tavsiye ederken engellilere ayrılmış tuvaletlerin kullanımdan kaçınılması gerektiğini de açıklıyor.

TV dizisi MythBusters’tan da bu konuda bir test var.

Videoyu görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayın.

Adam Savage ve Jamie Hyneman’ın yıllar önce yaptıkları testte, kapıya en yakın kabinin yüzde 44 ile diğerlerinden en temiz olduğu ortaya çıkıyor.

Programda, bütün kabinleri iyice sterilize ediyorlar ve ardından kabinleri 1’den 4’e kadar numaralandırıyorlar. Birinci kabin, kapıya en yakın kabin olurken dördüncü kabin ise en uzaktaki oluyor. Araştırma sürecinde 119 erkek, tuvaletleri kullanıyor ve bu erkeklerden sadece 23’ü ilk kabini, 24’ü dördüncü kabini tercih ediyor. İkinci kabin 38, üçüncü kabin 34 erkek tarafından ziyaret edilirken bu araştırmada da merkeziyet tercihi teorisi kanıtlanıyor.

Sadece bununla da kalmayan programcılar bir de bakteri seviyelerine bakıyorlar. Aldıkları sürüntüler sonucunda ilk kabinde 162 bakteri kolonisi görülürken üçüncü kabin 290 koloni ile en yüksek bakteriye sahip bölme çıkıyor. İkinci kabin en yüksek ziyaretçi alan olsa da burada 267 koloni, dördüncü kabinde ise 231 koloni görülüyor.

Mahremiyet sebebiyle de ilk kabinler tercih edilmiyor.

Bir başka araştırma ise kapıya en yakın kabinlerin tercih edilmesinin sebebinin (genellikle kadınlar tarafından) mahremiyet olduğunu gösteriyor. Orta kabinlerin de sadece birer panelden ibaret olduğu düşünüldüğünde aslında mahremiyet pek de sağlanmış olmuyor diyebiliriz.

Unutulmaması gereken bazı noktalar da var.

Bu araştırmalardan temizlik görevlerinin de haberi olduğunu düşünürsek ya da sadece kendileri bile gözlemlemiş olsa, ilk kabinleri daha az temizliyor olabilirler. Ayrıca ilk veya son kabinin ortadan daha temiz olduğu anlamına da gelmemesi gerekiyor. Belki ilk kabine giren birisi, diğerlerine girenlerden daha fazla ortalığı batırmış olamaz mı?

Umumi tuvaletlerdeki en pis yer kabinler değil.

Antimikrobiyal Direnç ve Enfeksiyon Kontrolünde yayımlanan 2019 tarihli bir araştırmada 55 farklı umumi tuvaletten patojen bakterilerin varlığı açısından örnekler alınıyor ve çeşitli yüzeylerde yaşayan 52 tür bulunuyor.

Daha da korkuncu geliyor. Bu türlerin yüzde 97’sinden fazlası, en yaygın antibiyotik ajanlarından en az birine karşı dirençli. Üstüne daha da kötü bir haberimiz var. Bu bakterilerin çoğu, kâğıt havlularda ve kapı kollarında bulunurken el kurutma cihazları mikroorganizmalara doymuş durumda.

Zeminlerde yapılan dışkı testi ise hiçbir zaman kişisel eşyalarımızı yere koymamamız gerektiğini gösteriyor. Yani siz siz olun umumi tuvaletlere girdiğinizde çantanızı kolunuzun altına sıkıştırın ve ihtiyaçlarınızı o şekilde giderin.

İster tuvalet ihtiyacınızı karşılayın isterseniz de sadece makyajınızı düzeltin, umumi tuvaletlerde ellerinizi sabunla yıkadıktan sonra oyalanmadan çıkmalısınız. Musluğu kapatmak ve çıkarken kapı gibi yüzeylere dokunmak için yanınızda taşıdığınız kâğıt havluları kullanmalısınız.

Bu içeriği birçok kişinin okuduğunu düşünüp herkesin ilk tuvaleti daha çok tercih edebileceğini de düşünmeden edemiyorsunuz değil mi?

