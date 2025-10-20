Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Türkiye'nin Üniversitelere Özel Olarak Geliştirilen İlk Süper Uygulama: Uni SuperApp

Marmara Üniversitesinden gençler tarafından geliştirilen Uni SuperApp'le tanışın. Uni, Türkiye'nin üniversitelere özel olarak geliştirilen ilk süper uygulaması olacak. İşte detaylar.

Türkiye'nin Üniversitelere Özel Olarak Geliştirilen İlk Süper Uygulama: Uni SuperApp
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de geliştirilen yerli mobil uygulamaların sayısı her geçen gün artıyor. Tabii ki gençlerden de bu tarz girişimlerin geldiğini görüyoruz. Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri tarafından geliştirilen Uni isimli uygulama da bunlardan biri.

Uni SuperApp, geliştiren ekip tarafından bir “SuperApp”, yani süper uygulama olarak nitelendiriliyor. Yani birden fazla işlevi kullanıcılarına tek bir yerden sunan bir uygulama olacak. Türkiye’nin ilk üniversitelilere özel SuperApp’i olduğu da belirtilmiş.

Uni SuperApp nedir?

un1

Uni, üniversite öğrencileri için tasarlanan bir süper uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Uni’de; Uni Sosyal, Uni İndirim, Uni AI ve Uni Puanla modülleri bulunuyor kampüs yaşamı tek bir yerde toplanıyor. Yani tek bir platform üzerinden öğrencilerin gereksinimlerini karşılamaya yarayan bir uygulama. Sosyal konular, indirimler, yapay zekâ ve puanlama sistemlerini bir arada sunuyor.

kk

Ekran görüntülerine baktığımızda birçok farklı konuda öğrencilere yardımcı olacak bir uygulama olduğunu görüyoruz. Kullanıcılar, indirimlerin bulunduğu işletmelere ulaşabiliyor. Öte yandan puanlama da yapılabiliyor. Örneğin yemekhanedeki o günkü yemeği puanlayabiliyorsunuz ve böylece diğer öğrencilere yardımcı olabiliyorsunuz. Öte yandan öğrencilerin birbiriyle etkileşime geçebildiği sosyal özelliği de var. Yapay zekâ özelliği ise öğrencilere kişisel bir asistan sunuyor.

ai

Türkiye’nin üniversitelilere özel süper uygulaması Uni, şu anda kapalı beta aşamasında. Marmara Üniversitesi öğrencileri ile test edildiğini belirtelim. Ekibin amacı bu yıl içerisinde uygulamayı geniş çapta kullanıma sunmak. Ana hedefleri de zamanla tüm Türkiye’yi kapsayan, pazarda lider olan bir süper uygulama olmak. Biz de Webtekno olarak bu gençlere başarılar diliyoruz.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

17-23 Ekim 2025: Hogwarts Legacy, Mortal Kombat ve Dahası... Warner Bros. Oyunları Steam'de Büyük İndirime Girdi

17-23 Ekim 2025: Hogwarts Legacy, Mortal Kombat ve Dahası... Warner Bros. Oyunları Steam'de Büyük İndirime Girdi

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

5G Kullanıma Sunulduğunda Mobil Hat Tarifeleri Nasıl Değişecek?

5G Kullanıma Sunulduğunda Mobil Hat Tarifeleri Nasıl Değişecek?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim