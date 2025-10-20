Türkiye'nin Üniversitelere Özel Olarak Geliştirilen İlk Süper Uygulama: Uni SuperApp

Marmara Üniversitesinden gençler tarafından geliştirilen Uni SuperApp'le tanışın. Uni, Türkiye'nin üniversitelere özel olarak geliştirilen ilk süper uygulaması olacak. İşte detaylar.

Türkiye’de geliştirilen yerli mobil uygulamaların sayısı her geçen gün artıyor. Tabii ki gençlerden de bu tarz girişimlerin geldiğini görüyoruz. Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri tarafından geliştirilen Uni isimli uygulama da bunlardan biri.

Uni SuperApp, geliştiren ekip tarafından bir “SuperApp”, yani süper uygulama olarak nitelendiriliyor. Yani birden fazla işlevi kullanıcılarına tek bir yerden sunan bir uygulama olacak. Türkiye’nin ilk üniversitelilere özel SuperApp’i olduğu da belirtilmiş.

Uni SuperApp nedir?

Uni, üniversite öğrencileri için tasarlanan bir süper uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Uni’de; Uni Sosyal, Uni İndirim, Uni AI ve Uni Puanla modülleri bulunuyor kampüs yaşamı tek bir yerde toplanıyor. Yani tek bir platform üzerinden öğrencilerin gereksinimlerini karşılamaya yarayan bir uygulama. Sosyal konular, indirimler, yapay zekâ ve puanlama sistemlerini bir arada sunuyor.

Ekran görüntülerine baktığımızda birçok farklı konuda öğrencilere yardımcı olacak bir uygulama olduğunu görüyoruz. Kullanıcılar, indirimlerin bulunduğu işletmelere ulaşabiliyor. Öte yandan puanlama da yapılabiliyor. Örneğin yemekhanedeki o günkü yemeği puanlayabiliyorsunuz ve böylece diğer öğrencilere yardımcı olabiliyorsunuz. Öte yandan öğrencilerin birbiriyle etkileşime geçebildiği sosyal özelliği de var. Yapay zekâ özelliği ise öğrencilere kişisel bir asistan sunuyor.

Türkiye’nin üniversitelilere özel süper uygulaması Uni, şu anda kapalı beta aşamasında. Marmara Üniversitesi öğrencileri ile test edildiğini belirtelim. Ekibin amacı bu yıl içerisinde uygulamayı geniş çapta kullanıma sunmak. Ana hedefleri de zamanla tüm Türkiye’yi kapsayan, pazarda lider olan bir süper uygulama olmak. Biz de Webtekno olarak bu gençlere başarılar diliyoruz.