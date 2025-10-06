Tüm Unity Oyun ve Uygulamaları Etkileyen Güvenlik Açığı Keşfedildi

En popüler oyun motorlarından biri olan Unity'de keşfedilen yeni bir güvenlik açığı, birçok eski oyun ve uygulamanın tehlikeli duruma düşmesine yol açtı.

Popüler oyun motoru Unity, 2017’den bu yana geliştirilen oyunları etkileyen ciddi bir güvenlik açığını duyurdu. Şirket, şu ana kadar açığın kötüye kullanıldığına dair bir kanıt olmadığını belirtse de geliştiricilere “derhâl harekete geçin” çağrısında bulundu. Unity’ye göre Windows, Android ve macOS üzerinde çalışan oyun veya uygulamalar risk altında. Microsoft, Google, Meta ve Valve gibi devler, platformlarını korumak için önlemlerini çoktan devreye almış durumda.

Valve, Steam’in yeni sürümünü yayımlayarak açığı önleyici güncellemeler ekledi. Microsoft Defender da tehdidi tespit edip engelleyebilecek şekilde güncellendi. Unity ayrıca iOS, Xbox, PlayStation ve Switch gibi platformlarda şu an için bir risk bulunmadığını belirtiyor.

Geliştiriciler ya oyunlarını güncelliyor ya da satıştan kaldırıyor

Birçok stüdyo, güvenlik açığı nedeniyle oyunlarını geçici olarak mağazalardan kaldırmaya başladı. Obsidian, Grounded 2 Founders Edition ve Pillars of Eternity gibi oyunlarını güncellemeler tamamlanana kadar satıştan çekti.

Marvel Snap, Ingress, Fate/Grand Order ve No Rest for the Wicked gibi yapımlar ise gerekli güncellemeleri şimdiden almış durumda. Uzmanlar, açığın saldırganlara sistem üzerinde kod çalıştırma ve veri sızdırma imkânı verebileceğini belirtiyor, yani eski ama Unity tabanlı oyunlara gerekli güncellemeler yapılmazsa tehlike altında olabilirsiniz.