2025 Steam Sonbahar İndirimleri: 1 Dolara (41 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

Steam'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girmiş durumda.
Birçoğumuz büyük oyunların indirimlerini kovalıyor olsak da nispeten daha eski diyebileceğimiz, fakat keyifli vakitler geçirtecek uygun fiyatlı oyunlar da mevcut. Biz de sizler için sadece 1 dolara alabileceğiniz (41 TL) oyunları listeledik.
Steam Sonbahar İndirimleri'nde 1 dolara alabileceğiniz en iyi oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Black Desert
|4.99$
|0.49$ (-%90)
|Rise of the Tomb Raider
|14.99$
|1.49$ (-%90)
|theHunter: Call of the Wild
|10.49$
|1.36$ (-%87)
|Control Ultimate Edition
|18.99$
|1.89$ (-%90)
|Left 4 Dead 2
|5.79$
|1.15$ (-%80)
|Desperados III
|18.99$
|1.89$ (-%90)
|Ranch Simulator: Build, Hunt, Farm
|3.99$
|0.79$ (-%80)
|Elite Dangerous
|10.49$
|1.04$ (-%90)
|Buckshot Roulette
|1.49$
|0.89$ (-%40)
|Transport Fever 2
|18.99$
|1.89$ (-%90)
|Haven
|12.49$
|1.24$ (-%90)
|Slime Rancher
|8.99$
|0.89$ (-%90)
|Among Us
|2.49$
|1.49$ (-%40)
|Portal 2
|5.79$
|1.15$ (-%80)
|Frostpunk
|14.99$
|1.49$ (-%90)
|Hotline Miami
|5.79$
|1.15$ (-%80)
|Hotline Miami 2: Wrong Number
|7.99$
|1.19$ (-%85)
|Brotato
|2.99$
|1.79$ (-%40)
|Grim Dawn
|12.49$
|1.87$ (-%85)