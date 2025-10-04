Tümü Webekno
2025 Steam Sonbahar İndirimleri: 1 Dolara (41 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

Oyuncuların dört gözle beklediği Steam Sonbahar İndirimleri sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen 1 dolara alabileceğiniz en iyi oyunları listeledik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girmiş durumda.

Birçoğumuz büyük oyunların indirimlerini kovalıyor olsak da nispeten daha eski diyebileceğimiz, fakat keyifli vakitler geçirtecek uygun fiyatlı oyunlar da mevcut. Biz de sizler için sadece 1 dolara alabileceğiniz (41 TL) oyunları listeledik.

Steam Sonbahar İndirimleri'nde 1 dolara alabileceğiniz en iyi oyunlar

Steam Sonbahar İndirimleri

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Black Desert 4.99$ 0.49$ (-%90)
Rise of the Tomb Raider 14.99$ 1.49$ (-%90)
theHunter: Call of the Wild 10.49$ 1.36$ (-%87)
Control Ultimate Edition 18.99$ 1.89$ (-%90)
Left 4 Dead 2 5.79$ 1.15$ (-%80)
Desperados III 18.99$ 1.89$ (-%90)
Ranch Simulator: Build, Hunt, Farm 3.99$ 0.79$ (-%80)
Elite Dangerous 10.49$ 1.04$ (-%90)
Buckshot Roulette 1.49$ 0.89$ (-%40)
Transport Fever 2 18.99$ 1.89$ (-%90)
Haven 12.49$ 1.24$ (-%90)
Slime Rancher 8.99$ 0.89$ (-%90)
Among Us 2.49$ 1.49$ (-%40)
Portal 2 5.79$ 1.15$ (-%80)
Frostpunk 14.99$ 1.49$ (-%90)
Hotline Miami 5.79$ 1.15$ (-%80)
Hotline Miami 2: Wrong Number 7.99$ 1.19$ (-%85)
Brotato 2.99$ 1.79$ (-%40)
Grim Dawn 12.49$ 1.87$ (-%85)
