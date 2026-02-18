Unity Yakında Sadece Prompt Girerek Oyun Geliştirmenize Olanak Tanıyacak (Kodlarla Boğulma Derdi Yok)

Unity CEO'su Matthew Bromberg'in açıklamasına göre yakında Unity'nin yeni yapay zekâ aracı sayesinde sadece prompt girerek oyun geliştirebileceksiniz.

Oyun geliştirmek bugüne kadar kod öğrenmek, karmaşık oyun motorlarıyla uğraşmak ve saatlerce teknik detaylarla boğuşmak anlamına geliyordu. Özellikle basit bir mobil “casual” oyun yapmak bile ciddi teknik bilgi gerektiriyordu ancak bu durum çok yakında değişecek.

Dünyanın en popüler oyun motorlarından biri olan Unity, geliştirdiği yeni yapay zekâ aracı sayesinde oyun yapım sürecini kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Şirketin duyurusuna göre artık yalnızca basit metin komutlarıyla oynanabilir casual oyunlar üretmek mümkün olacak.

İşin içinde doğrudan Unity var

Unity CEO’su Matthew Bromberg, son kazanç toplantısında yaptığı açıklamada yeni Unity AI beta sürümünün Mart ayında düzenlenecek Game Developers Conference’ta tanıtılacağını belirtti.

Yeni sistem, Unity editörünün içine entegre edilecek ve doğal dil komutlarını anlayarak:

Oyun mantığını (game logic) oluşturacak,

Gerekli görselleri ve varlıkları üretecek,

Oyun yapısını otomatik kuracak.

Yani “Uzayda geçen, tek tuşla oynanan bir engel atlama oyunu yap” gibi bir komut verdiğinizde yapay zekâ bu fikri doğrudan prototipe dönüştürebilecek.