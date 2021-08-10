Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite sınavındaki baraj puanının düşürülmesi hakkında yaptığı açıklama, Twitter’da gündem oldu. TYT sınavında tercih yapabilmek için gereken puanın 140’a düşmesi, birçok Twitter kullanıcısının tepkisini çekti. Bizde bu tepkilerden bazılarını sizler için derledik.

Yakın zamanda mecliste konuşulup en çok dikkat çeken konulardan biri, üniversitelere giriş sınavı olan YKS’nin puan barajının düşürülmesi önerisi olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün akşam saatlerinde Twitter’dan yaptığı açıklamayla YKS puan barajının düşürüldüğünü duyurdu.

YKS’ye dahil ilk sınav olan TYT’nin tercih yapabilmek için gerektirdiği puan sınırı 140’a düşürüldü. Belirli alanlara göre girilen ikinci sınav AYT ve yabancı dil sınavı YDT’nin tercih için gerektirdiği puan ise 170 olarak kaldı. Ülkemizin Twitter kullanıcıların bu gelişmeye verdiği mizah soslu tepkiler ise gecikmedi.

Birkaç soru yapan herkes tercih hakkı kazanacak:

Üniversiteye giriş sınavlarının baraj puanları daha önce de düşürülmüştü. Sınırın önceden 180 puan olduğu AYT’nin puan barajı geçen sene 170’e düştü. Benzer bir karardan etkilenen bir diğer sınav da TYT oldu. Geçen sene 150 puan olan TYT barajı, bu sene 140 puana düştü. Üniversite sınavlarında başarılı olma gerekliliğinin kalktığı ve yığılmaların daha da artacağı konusunda hemfikir olan Twitter kullanıcıları, platformdan yaptığı paylaşımlarla acı durumu yeniden mizahla ortaya koydu.

Cevap anahtarına kedi çiz

+ Şu soruyu n’aptın?

- ¯\_(ツ)_/¯

Yakışmadı...

'Salla kazan'

Müjde değil

Dıgıdık mühendisliği

Mezuna kalanların muhteşem değişimi

Üniversiteli olmanın havası da kalmadı

Birçok kişiyse mizahi dille değil, doğrudan isyan etti:

E haydi halaya

Bu yılki YKS sınavına giren her 3 öğrenciden 1'i, baraj düşürülmeden önce tercih hakkı kazanamamıştı. Sınavda öğrenciler, Türkçe'de 40 soruda 18,7 net, Temel Matematik’te 5,6 net, Sosyal Bilimler’de 20 soruda 8,5 net ve Fen Bilimleri’nde 20 soruda 3,8 ortalama net yapabildi. Umuyoruz ki bu gidişat, önümüzdeki dönemlerde iyiye döner.