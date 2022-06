YÖK Başkanı Açıkladı: Üniversiteler Yüz Yüze Eğitime Dönüyor!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2022-2023 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı. Öğrenciler, dersler için de sınavlar için de okullarına gidecekler.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özvar tarafından yapılan açıklamalarda, 2022-2023 eğitim öğrenim döneminde genel olarak yüz yüze eğitim verileceği ifade edildi. YÖK Başkanı Özvar'a göre öğrenciler, yüz yüze eğitimin yanında dijital eğitim materyallerinden de faydalanacak.

Üniversiteler, COVID-19 pandemisi nedeniyle önce tamamen uzaktan eğitime geçmiş sonraki süreçte de hibrit, yani hem uzaktan hem yüz yüze eğitim vermişlerdi. Bu durum, artık sona erecek gibi görünüyor. Çünkü Erol Özvar'ın açıklamalarına göre önümüzdeki eğitim öğretim dönemi genel anlamda yüz yüze yapılacak. Öğrenciler, dersler için de sınavlar için de okullarına gidecekler.

"Her türlü tedbir alınsın"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"YÖK olarak değerli rektörlerimizle yeni akademik yılda artık yüz yüze eğitime geçmenin vaktinin geldiğini ifade etmek, burada sizler vesilesiyle kamuoyuna duyurmak isterim. Önümüzdeki dönemden itibaren inşallah yüz yüze eğitim öğretime başlayacağız. Hiç şüphe yok ki online veya dijital eğitim, öğretim imkanlarından da istifade etmeye devam edeceğiz. Fakat uzun bir aradan sonra artık yükseköğretim kurumlarımızda üniversitelerimizde, kampüslerimizde, öğretim elemanlarımızla, hocalarımızla, öğrencilerin dershanede, derslikte bir araya gelmelerini, buluşmalarını önemsiyoruz.

Yeni dönemde değerli üniversite rektörlerimizden, yöneticilerimizden beklediğimiz hususların başında yüz yüze eğitim konusunda her türlü gerekli tedbirleri bir an önce almanız gelmektedir. Yönetim kurulları, senatolar ile bu konuda dönem bitmeden gerekli çalışmaları bir an önce başlatmanızı sizlerden istirham ediyoruz."