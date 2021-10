Üniversiteye yeni başladınız veya pandemiden sonra üniversitenize geri döndünüz. Üniversite yıllarında kazanacağınız bazı alışkanlıklar ve öğreneceğiniz bazı ufak hileler ileride de işinize çok yarayacaktır.

Üniversiteler kapılarını çok uzun bir süreden sonra yeniden açtı. Ev ya da yurt bulabilen, bulduğu ev ya da yurtları tutabilenler artık üniversite macerasına atıldı, amfileri ve sınıfları doldurdu. Bu yazımız ilk defa üniversiteye giden ya da ilk defa üniversiteye gidecek olanlar için.

Hem yetişkinliğin ilk yılları olması, hem de pek çok kişi için aileden uzak bir şekilde yaşamın başlangıcı olması açısından üniversiteye ilk geçiş zordur. Bu süreçte öğreneceğiniz bazı ufak numaralar, üniversite yaşamınızın kalitesini arttıracaktır.

Her zaman yazarak not tutun

Üniversitelerde her sınıfta bir tane muhteşem not tutan insan olur, geri kalan herkes de onun tuttuğu notları fotokopiciden alır ve sınava girer. Öyle Erasmus'a katılayım, yüksek ortalama yapayım, akademide kalayım gibi planlarınız varsa mutlaka not tutun. Fiziksel olarak not tutmak, tuttuğunuz notların aklınızda kalmasını sağlar. Dahası, öğrendiklerinizi unutma sürenizi uzatır. Unutmayın ki ortalamada 7 haftada bir sınava girecekseniz, her şeyi sürekli olarak baştan çalışacak zamanınız olmayacak.

Olay makarna değil sos

Öğrenci mutfağının olmazsa olmaz yemeği makarnadır, bu konuda hiç kendimizi kandırmayalım. Bir kere inanılmaz pratik bir yemektir ve hemen herkes makarna sever. Her gün aynı yemeği yiyormuş gibi hissetmemenin ve bir nebze daha sağlıklı beslenmenin yolu makarna soslarından geçer. Hatta size bir de abi tavsiyesi vereyim, bir sevgili bulduğunuzda ona pişirmek için çok iyi yaptığınız bir sos tarifiniz olsun. Ayrıca bardak çorbaları doğru kullanarak çok kolay şekilde sos yapabilirsiniz.

Kartları dikkatli kullanın

Kredi kartları bedava değildir. O parayı en sonunda tekrar ödemeniz gerekir. Benzer şekilde kredileriniz de geri ödemeniz gerekecek olan şeylerdir. Burada en önemli noktalardan biri asla sonraya borç aktarmamaktır. Böylece zaten kısıtlı olan paranızı faize harcamamış olursunuz. Kartlarınızı internet alışverişine veya kampanyalara saklayın.

İnternet alışverişinde sineğin yağını çıkarın

Yemek mi söyleyeceksiniz? En uygun fiyatlı uygulama hangisi diye bakın. Bazı uygulamalarda 36 lira olan yemeği başka uygulamada hem daha ucuza hem de ek indirimle bulduğumu bilirim. Buradaki bir başka nokta da uygulamalara körü körüne bağlanmamak. Bir süre ziyaret etmediğiniz uygulamalar size kuponlar ya da özel indirimler verir, onları kendi avantajınıza kullanın.

Minik defter ve tükenmez kalem alın

Küçük güzel bir deri kaplı defter ve iyi bir pilot kalem/tükenmez kalem her zaman yanınızda olsun. Hocalarınızla, iş dünyasından gelen davetlilerle ya da organizasyonlarda tanıştığınız insanlarla bir konuda konuşurken mutlaka not alın. Bu notlar hem daha sonra bazı detayları hatırlamanızı sağlar, hem de karşınızdaki kişinin sizi daha fazla ciddiye almasını mümkün kılar.

Kulüplere katılın

Dürüst olmak gerekirse Türkiye'de bir üniversite öğrencisinin ideal şartlar altında kulüplerin hepsine ayıracak kadar ne parası ne de zamanı vardır. Bu durumda benim verdiğim genel tavsiye 1+1+1 şeklinde oluyor. Yani 1 tane size okulla ilgili olarak faydalı olacak topluluğa (işletme fakültesiyse işletme kulübü gibi) 1 tane sizin stres atıp keyifli vakit geçirebileceğiniz topluluğa (e-spor topluluğu gibi) ve 1 tane de sizi insan olarak geliştirecek topluluğa (tiyatro grubu, felsefe kulübü gibi) katılmanız. Haftada bir iki saat ayırarak bu topluluklarda kendinizi geliştirebilir ve ağınızı da güçlendirebilirsiniz.

Çamaşır makinesi kapağı açık dursun

Çamaşır makinenizi kullanmadığınız zamanda bırakın kapağı açık kalsın. İçeride kalan nem ve koku dışarı çıksın. Yoksa hem makineden kötü bir koku gelecektir hem de makinenizin ömrünün kısalmasına neden olabilir.

Toplu taşıma uygulamalarını indirin ve kartınızı alın

Bir noktadan diğerine gitmenin en hızlı yolu, özellikle büyük şehirler için toplu taşımadan geçer. Trafikte 2,5 saatte gideceğiniz bir yolu toplu taşıma ile 45 dakikada geçebiliyorsunuz. Ek olarak öğrenci kartınızı mutlaka alın, internetten başvuru yapabiliyorsanız üniversite okuyacağınız şehre siz gitmeden başvurunuzu yapın.

Kıyafetlerinizi kombin olarak saklayın

Şu bununla gider mi, öteki berikiyle yakışır mı… Bu sorularla uğraşmamak için kıyafetlerinizi türlerine göre ayırmak yerine kombin olarak ayırın, lazım olduğunda kombini alın. Zaten çok fazla kombininiz olmayacak, yurtlar ya da öğrenci evleri giyinme odasına ya da geniş gardrop alanlarına sahip değil.

Sizin aklınıza gelen başka tavsiyeler varsa onları da yorumlara eklemeyi unutmayın, Üniversitede hepinize iyi eğlenceler!