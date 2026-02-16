Tümü Webekno
Unlost'un Düğünde Taktığı Hediyeler Gündem Oldu: Peki Bu Hediyeler Kaç Gram Altına Denk Geliyor?

Ünlü yayıncı Unlost'un katıldığı bir düğünde taktığı hediyeler sosyal medyada gündem oldu. Peki Unlost'un taktığı hediyeler neydi ve o hediyelerin değeri ne kadar?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Sosyal medya platformları, geçtiğimiz gün en çok da oyunseverlerin eğlendiği bir görüntüye ev sahipliği yaptı. Ülkemizin en ünlü yayıncılarından Unlost lakaplı Cantuğ Özsoy, katıldığı bir düğünde gelin ve damada taktığı hediyelerle gündem oldu.

Unlost'un katıldığı dün yine bilindik bir yayıncı olan ichbindirencan'ındı. Gerçek ismi Diren Can Demir olan yayıncıya getirilen hediyeler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki Unlost'un hediyeleri nelerdi?

İşte Unlost'un düğün hediyesini taktığı o anlar:

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere Unlost, düğün hediyesi olarak fiyatı kabaca 200 bin TL olan MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM ekran kartının yanı sıra RAM ve bazı kaynaklara göre de Intel Core i9 işlemci taktı.

Yakın Gelecekte Ekran Kartı Bulmakta da Zorlanacağız! Yapay Zekâ Ekran Kartı Pazarını da Ele Geçirdi... Yakın Gelecekte Ekran Kartı Bulmakta da Zorlanacağız! Yapay Zekâ Ekran Kartı Pazarını da Ele Geçirdi...

RAM'in kapasitesi ve Intel işlemcinin modelleri belli değil. Ancak maddi sorunu bulunmayan Unlost, büyük olasılıkla 16 GB'lik 4 adet DDR5 RAM almıştır. Bunun fiyatına da kabaca 40 bin TL diyebiliriz. Intel Core i9 işlemci fiyatlarının da kabaca 20 bin TL olduğunu varsayacak olursak toplam takı değerinin 260.000 TL civarlarında olduğunu söyleyebiliriz. Bu tutar, yaklaşık 37 gram altına denk geliyor.

