Yakın Gelecekte Ekran Kartı Bulmakta da Zorlanacağız! Yapay Zekâ Ekran Kartı Pazarını da Ele Geçirdi...

Yapay zekâ şirketlerinin RAM ihtiyacı kısa sürede büyük bir RAM krizi doğurmuştu. Şimdi ise benzer bir kriz, hatta daha büyüğü ekran kartları için geliyor.

Yapay zekâ yatırımlarındaki patlama, ekran kartı pazarında da taşları yerinden oynatmaya başladı.

Bir dönem kripto madenciliğinin tetiklediği ekran kartı tedarik krizini hatırlayan oyuncular için aynı dönemin daha kötüsü geliyor...

NVIDIA ve AMD, veri merkezleri için ekran kartı üretmeye odaklandı

Son iki yılda özellikle veri merkezleri ve yapay zekâ altyapılarına yönelik yatırımlar patlama yaşadı. Bu durum RAM üreticileri kadar ekran kartı üreticilerinin de gelir dağılımını kökten değiştirdi.

NVIDIA’nın piyasa değeri, yapay zekâ talebiyle birlikte birkaç yüz milyar dolardan trilyonlar seviyesine çıktı.

AMD tarafında da kurumsal gelirlerin payı hızla artarken, bireysel kullanıcı gelirlerinin oranı geriledi.

Ekran kartı üreticileri şu anda veri merkezleri ve yapay zekâ çözümlerine odaklanmanın, oyuncu odaklı ekran kartı üretimine kıyasla çok daha kârlı olduğunu düşünüyor.

RTX 50 SUPER ve RDNA 5 ertelemesi de bu sebeple

Oyuncuların merakla beklediği yeni nesil ekran kartlarında da son dönemde ertelemeler yaşanmasının temel sebebi bu.

NVIDIA RTX 50 SUPER serisinin 2027’ye sarktığı konuşuluyor.

NVIDIA RTX 60 Rubin mimarisi, planlanan 2027–2028 takviminden daha ileri bir tarihe ötelenmiş durumda.

AMD RDNA 5 tabanlı ekran kartlarının ise 2027’nin ikinci yarısında gelmesi bekleniyor.

Ertelemelerin temel nedeni yalnızca üretim değil. Özellikle NVIDIA’nın “kâr/GB” (bellek başına kârlılık) yaklaşımı nedeniyle yüksek VRAM’li ancak oyuncu odaklı modeller yerine, daha kârlı ve profesyonel iş yüklerine hitap eden SKU’lara öncelik verdiği belirtiliyor.

Hatta DRAM sıkıntısı o kadar ciddi ki bazı iddialara göre NVIDIA artık iş ortaklarına ekran kartlarını bellekle birlikte paketlemiyor ve iş ortakları VRAM’i kendileri tedarik etmek zorunda kalıyor.

Fiyatlar tırmandığı gibi stoklar da eriyor

Son aylarda üst segment ekran kartlarında ciddi fiyat artışları yaşandı. Perakende sitelerinde stoklar hızla tükenirken, ortalama satış fiyatları da düzenli olarak yükseliyor.

DRAM arzındaki daralma ve artan talep birleşince, tüketici ekran kartı pazarı âdeta ikinci plana itilmiş durumda. Bugün henüz RAM krizine kıyasla bir ekran kartı bulmak zor değil ancak “makul fiyatla” bulmak neredeyse imkânsız.

Oyuncular ne yapmalı?

Kısa vadede tablo pek umut verici değil. Büyük üreticilerin yeni nesil ekran kartı üretimlerini hızlandırma gibi bir planı görünmüyor.

Şu anda yapabileceğimiz tek öneri, mevcut sisteminizle bir süre daha devam etmeniz ve piyasaların dengelenmesini sabırla beklemeniz yönünde...