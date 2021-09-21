Ünlü FIFA Oyuncuları, FIFA 22 Deneyimlerini Paylaştılar

Electronic Arts, 1 Ekim’de çıkış yapacak FIFA 22’yi birçok içerik üreticisi için erken erişime açtı. Oyunu çıkışından 11 gün önce oynama şansı bulan YouTuber ve yayıncılar, şimdiden oyun içi görüntüler içeren paylaşım ve yayınlarını yapmaya başladılar. Bu haftanın devamında ise oyunu önceden sipariş edenler ve EA Play üyeleri oyuna ilk kez giriş yapabilecek.

Dünyanın en sevilen spor oyunu serilerinden olan FIFA’nın bu seneki oyununun çıkışına günler kaldı. Ancak oyun içi görüntülere birinci ya da ikinci elden şahit olmak için erken değil. FIFA 22’nin geliştirici ve dağıtımcısı Electronic Arts, belirli kişilere sunacağı erken erişim planını dün başlattı. Plan dahilinde oyuna erişen birçok yayıncı ve influencer, oyun deneyimlerini internette şimdiden yayınladı.

Türkiye’den de birçok EA Creator Network üyesi yayıncı ve YouTuber’ın faydalandığı programda ilk gün geride kaldı. YouTube’da bol bol oynayış ve yorum videosu paylaşıldı. Ayrıca Twitch’te de birçok FIFA 22 yayını devam etmekte. İlerleyen günlerde ise farklı tarihlerde, farklı EA Play üyelerine ve ön siparişle oyunu alanlara erken erişim hakkı verilecek.

FIFA 22’ye kimler erkenden erişti ve erişecek?

FIFA 22’yi dünyada ilk oynayan güruha erken erişim hakkı 20 Eylül’de açıldı. Türkiye’nin en büyük FIFA ‘YouTuber’larından ve yayıncılarından oluşan EA Creator Network Türkiye’nin üyeleri, oyun içi tecrübelerini şimdiden takipçilerle paylaşmaya başladı. Eski adıyla EA Game Changers, yeni adıyla EA Creator Network programının Türkiye ayağında Kırmızı Kep, Kobemir, Emre Kayır, Arden Papazyan, GRKN, No 23, Easter GamersTv, Ümidi, Hüseyin Anıl Biten, Kısa Paslar, EgeArseven ve NpSonat gibi önemli YouTuber’lar ve yayıncılar yer aldı.

İlerleyen günlerde ise farklı EA Play üyelik sahiplerine ve oyunu önceden satın alanlara FIFA 22 erişimi verilecek. Bu kişilerin oyuna girebileceği tarihler ve girme süreleri ise şu şekilde olacak:

EA Creator Network üyeleri & seçili influencer’lar: 20 Eylül (sınırsız)

(sınırsız) EA Play üyeleri: 22 Eylül (10 saatliğine)

(10 saatliğine) EA Play Pro (PC) üyeleri: 22 Eylül (sınırsız)

(sınırsız) Ultimate Edition için ön sipariş verenler: 27 Eylül (sınırsız)

YouTuber ve yayıncıların FIFA 22’den paylaştıkları görüntülerden bazıları:

Emre Kayır:

Arden Papazyan:

Hüseyin Anıl Biten:

GRKN:

FIFA 22 ile gelen yenilikler neler?

1 Ekim’de tüm dünyadaki oyunseverler ve futbolseverler ile buluşacak olan FIFA 22, serinin PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için ¨tamamen¨ optimize edilen ilk versiyonu olacak. Gelişmiş 11'e 11 Maç Yakalama ve Makine Öğrenimi'ni bir araya getiren HyperMotion teknolojisi, kıyasıya çekişmenin yaşandığı maçlardaki profesyonel futbolcuların gerçek hareket verilerini gerçek zamanlı olarak oyuna aktararak FIFA tarihindeki en akıcı oyun deneyimini sunacak.

FIFA 22 ile beraber klasik oyun modları da yenilenmiş şekilde geri dönüyor: Oyuncular, Kariyer Modu’nda kendi kulüplerini oluşturarak dünya çapındaki herhangi bir lige katılabilecek, yeni Ultimate Team Kahramanları ile geçmişe yolculuk yapabilecek ve VOLTA FOOTBALL'a eklenen yeni hareketler ile sokaklarda yeteneklerini sergileyebilecekler. Bir diğer önemli değişiklik ise Division Rivals’ta: Moda, en üst klasman Lig 1’in bir üst seviyesi olan Elit Klasman ekleniyor. Bu klasmandaki en iyi oyuncular, FIFA Global Series’te mücadele etme hakkını elde edecekler.