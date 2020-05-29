Unreal Engine 5’in Oyun Dünyası İçin Önemi

Birçok geliştirici stüdyodan isimlerle röportaj yapan PCGamer, Unreal Engine 5’in oyun dünyası için önemini kendilerine sordu. Geliştiriciler, Unreal Engine 5’in potansiyelini öve öve bitiremedi.

Epic Games, geçtiğimiz günlerde Unreal Engine oyun motorunun yeni sürümünden bir fragman ve oyun motoru hakkında birkaç detay paylaşmıştı. Unreal Engine 5 ismiyle çıkacak yeni sürüm, gelecek nesil oyun grafiklerinin nasıl olacağını en iyi şekilde bize göstermeyi başarmıştı.

Biz Unreal Engine 5’in fragmanını oldukça beğenmiş olsak da oyun motorunun gerçek anlamda gelecek nesil oyunlar için ne ifade ettiğini net bir şekilde öğrenememiştik. PCGamer, Unreal Engine 5 oyun motorunu kullanacak geliştiricilerle yaptığı röportajla bu 'oyun motorunun ne ifade ettiğini' geliştiricilerin ağzından almayı başardı.

Unreal Engine 5’in oyun dünyası için önemi nedir?

Unreal Engine 5 oyun motorunu kullanmayı planlayan birkaç geliştiriciyle röportaj yapan PCGamer, geliştiricilere oyun motorunun yeni hâlinin oyun geliştirme evresini nasıl etkileyeceğini sordu. Bu soruyu cevaplayan ACE Team Kurucu Ortağı Carlos Bordeu, "Yüksek çözünürlüklü mesh’leri direkt oyuna koyabilecek olma düşüncesi gerçek dışı geliyor" dedi. Carlos Bordeu, aynı zamanda Unreal Engine 5’te bulunacak Lumen ve Nanite özelliklerinin de önemine dikkat çekti.

Carlos’la birlikte PCGamer’a röportaj veren bir isim de Unknown Worlds’te tasarımcı olan Liam Tart’tı. Liam, yeni oyun motorunda özellikle geometrinin ve dokuların optimizasyonu konusunda çalışıldığına ve bunlar için uzun mesailer harcandığına parmak bastı.

Carlos ve Liam’ın yanı sıra pek çok stüdyodan birçok isim, Unreal Engine 5’in getireceği yenilikleri ve teknik artıları fazlasıyla övdü ancak röportaj veren bir diğer isim olan Stephen Kick, bu konuda oldukça tartışmalı bir noktaya dikkat çekti. Nightdive Studios CEO’su, yeni oyun motorunun tek eksi yanının oyunların boyutu olabileceğini söyledi.

Stephen Kick’e göre Unreal Engine 5 kullanılarak gerçekçi grafiklere sahip bir oyun oluşturulduğunda bu oyunun boyutu büyük bir eksi olabilir zira Kick, günümüzde bile bazı oyunların 100 GB’ı aşkın boyuta sahip olduğunu söyledi. Bu sorunun henüz nasıl çözüleceği bilinmese de öyle görünüyor ki Unreal Engine 5, yeni nesil oyunculuğu şekillendirecek isim olacak.