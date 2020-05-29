Fortnite’ta Altın Ajan Peely’yi Açmak İçin Ne Yapmalısınız?

Popüler Battle Royale oyunu Fortnite’ta 350. seviyeye ulaşmak ve altın Ajan Peely’yi açmak için yapmanız gereken şeyler neler? Bu sorumuzun cevabı, bir Fortnite oyuncusu tarafından Reddit’te paylaşıldı.

Epic Games’in muhteşem bir şekilde duyulmasını sağlayan oyunu Fortnite, günümüzde hâlâ milyonlarca oyuncuya sahip ancak oyun içerisinde yalnızca sayılı kişinin başarabildiği bir şey var; o da 350. seviyeye ulaşarak Ajan Peely’nin altın kaplama hâlini elde etmek.

Peki oyunda 350. seviyeye ulaşmak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte bir Fortnite oyuncusu, 350. seviyeye ulaşarak bu özel karaktere sahip olmanız için yapmanız gerekenleri tek tek anlattı. Yalnız şimdiden uyarmakta fayda var; o seviyeye ulaşmak hiç de kolay olmayacak.

Toplamda 29,5 milyon deneyim puanı gerekiyor:

Reddit kullanıcısı ve Fortnite oyuncusu ‘zMuska’ tarafından hazırlanan grafiğe göre oyuna yeni başladıysanız 350. seviyeye ulaşmak için toplamda 29,5 milyon deneyim puanı elde etmeniz gerekiyor. Yani 350. seviyeye ulaşmak uğruna hayatınızı resmen Fortnite’a adamanız gerek ancak bunun tek yolu bu değil.

zMuska’nın hesaplamalarına göre oyundaki her bir görevi başarıyla tamamlarsanız 13,6 milyon deneyim puanına ulaşıyorsunuz. Bunu yaptığınızda 350. seviyeye ulaşmak için hâlâ toplamanız gereken 15,9 milyon deneyim puanı kalıyor. Oyundaki görevleri de tamamladığınıza göre oyunda bu deneyim puanını elde etmek için tek seçeneğiniz oyunu oynamak oluyor.

En kısa yoldan 350. seviyeye ulaşmak:

Peki en kısa yoldan gereken deneyim puanını nasıl toplayabilirsiniz? zMuska’nın hesaplamalarına göre yalnızca normal bir şekilde oyun oynarsanız, yaklaşık 15.302 oyunda ya da 2.032 saatte gereken deneyimi kazanabilirsiniz. Yani 350. seviyeye 1 hafta içinde ulaşmak istiyorsanız oyunu günde 19 saat boyunca oynamanız gerekiyor.

En kısa yoldan bu deneyim puanını elde etmek istiyorsanız, Team Rumble oyun modunu oynamalısınız. Oyuncunun hesaplamalarına göre bu oyun modunda 1.060 oyun oynarsanız gerekli deneyim puanını elde edebilirsiniz. Yani oyunu toplamda 406 saat oynayarak 350. seviyeye ulaşabilirsiniz.

Tabii bu hesaplamalar konusunda birkaç uyarımız da bulunuyor. zMuska’ya göre hesaplamalar ancak oyunu bir sezonun 105 günü boyunca oynarsanız ve her oyununuz iyi geçerse doğru çıkıyor. Ayrıca oynanış süresine lobide bekleme gibi süreler eklenmemiş durumda.