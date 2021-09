Until Dawn oynayıp delisi olduysanız ya da karar verme mekanizmanızı alt üst edecek korku-gerilim-macera türünde bir oyun arayışı içerisindeyseniz tam size göre bir liste hazırladık.

Until Dawn, ilk bakışta kulağa tam bir klişe gibi geliyor. Supermassive Games’in geliştirdiği oyunda; sekiz genç bir hafta sonu için tenha bir bölgede bir eve gidiyor ve maskeli bir katilin peşlerine düşmesiyle olaylar gelişiyor. Hikaye buraya kadar kült korku filmi 13. Cuma'nın oyun versiyonu gibi ancak Until Dawn, alışılmış korku unsurlarına yer verirken bile bunları zekice kendine göre uyarlamasıyla türünün diğer klişe oyunlarından sıyrılıyor.

Her karakterin yaptığınız seçimlere göre hayatta kaldığı ya da katilin gazabına uğradığı Until Dawn, bütün ters köşe sahneleri bilseniz bile kendisini tekrar tekrar oynatacak tatta bir oyun. Bu yazımızda, Until Dawn’ın bütün sonlarını yalayıp yutmuş ve tadı damağında kalmış olanlarınız için 10 benzer oyunu derledik.

Until Dawn benzeri 10 oyun

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

The Inpatient

Detroit: Become Human

The Evil Within 2

Oxeenfree

State of Decay 2

Life is Strange 2

Vampyr

Hidden Agenda

Remothered: Tormented Fathers

Hayalet bir gemide hayatta kalmaya çalışan 4 genç: The Dark Pictures Anthology: Man of Maden

Platform: PS4, Xbox One, PC

Çıkış tarihi: 29 Ağustos 2019

Geliştirici: Supermassive Games

Metascore: 75

Supermassive, After Dawn’ın yakaladığı başarı sonrası elinde harika bir koz olduğunu biliyordu. Güçlü hikayelere sahip, etkileşimi daha fazla olan korku oyunu talebine bir cevap niteliğinde olan, her biri farklı evrenlerde geçen toplam sekiz bağımsız oyundan oluşan Dark Pictures Anthology’nin ilk oyunu Man of Medan, bir hayalet gemide mahsur kalan 4 gencin hikayesine odaklanıyor.

Until Dawn’ın formülü üzerine kurulan Man of Medan’ın ayrıca bir de en fazla 5 kişinin kontrol cihazını aralarında paslaşabileceği ve her birinin tek bir karakteri kontrol edebileceği çok oyunculu ‘film gecesi’ modu mevcut. Until Dawn’ı izlemesinin oynaması kadar keyifli olduğunu düşünüce, bu oldukça güzel bir numara.

Until Dawn'ın öncesini merak edenlere: The Inpatient

Platform: PS4

Çıkış tarihi: 23 Ocak 2018

Geliştirici: Supermassive Games

Metascore: 59

Until Dawn’ın sonundaki Blackwood Sanatoryumu hakkında kafanızda hala bazı sorular varsa, The Inpatient mutlaka oynamanız gereken bir oyun. Until Dawn’dan kısa bir süre sonra piyasaya sürülen, Playstation 4’e özel bu hayatta kalma oyunu bir PSVR oyunu; yani bu oyunun tadını çıkarmak istiyorsanız Playstation 4’e ek olarak bir de VR setine ihtiyacınız var.

Oyunda, hafızasını kaybetmiş bir hasta olarak enstitünün 1950’li yıllarına gidiyoruz. Ses tanıma teknolojisi sağ olsun, NPC’lerin söylediğiniz -ya da çığlık çığlığa haykırdığınız- her şeye tepki vermesi, ani korku sahneleri ve zekice kurgulanmış ters köşeleriyle bizlere harika bir deneyim sunan, Until Dawn öncesini anlatan The Inpatient’ın sonunda ne olacağı ise tamamen size ve yaptığınız tercihlere kalmış.

Androidlerin de duyguları var mıdır: Detroit: Become Human

Platform: PS4, PC

Çıkış tarihi: 25 Mayıs 2018

Geliştirici: Quantic Dream

Metascore: 78

Bir oyun sever olarak, yıllardır anlatı konusunda kendini mükemmelleştirme yolunda emin adımlarla ilerleyen Quantic Dream’in adını büyük ihtimalle duymuş olduğunuz oyunu Detroit: Become Human, androidlerin insanların gündelik hayatlarında akıllı telefonlar kadar önemli bir unsur olduğu gelecekte geçiyor. Oyunun felsefesi ise bilimkurgu türüne sık sık konu olmuş klasik bir soru: Robotların da insanlar gibi duyguları var mıdır?

Until Dawn’da olduğu gibi, karakterleri ölüme karşı savunmasız olduğu Detroit: Become Human’da oyuncu olarak yaptığınız tercihler hikayenin nasıl bir sonla biteceğini etkiliyor. Detroit: Become Human, listedeki çoğu diğer oyunun aksine bir hayalet hikayesi değil de bilimkurgu hikayesi olsa da, doğru hamleleri yaptığınız taktirde korku sineması klişelerinden ağır bir şekilde etkilenilmiş olan ürkütücü karakterlere denk gelebilme olasılığınız çok yüksek.

Ne olursa olsun ve hikaye nasıl gelişirse gelişsin, rahatlıkla söyleyebiliriz ki Detroit: Become Human oynadığınıza asla pişman olmayacağınız, oldukça tatmin edici bir interaktif drama.

Kızını bulmak adına tehlikenin kollarına atlayan bir baba: The Evil Within 2

Platform: PS4, Xbox One, PC

Çıkış tarihi: 13 Ekim 2017

Geliştirici: Tango Gameworks

Metascore: 76

The Evil Within; 90’lı yıllarda Resident Evil ile korkunç yaratıklara karşı koymakta zorlandığımız ve çoğu zaman sınırlı kaynaklarla savaşmak zorunda kaldığımız 'hayatta kalma’ temalı korku oyunlarını yaratan, türün babası diyebileceğim Shinji Mikami’nin sektöre geri dönüşü niteliğinde bir oyun.

The Evil Within 2’nin baş karakteri olan Sebastian Castellanos, kızını bulmak adına The Matrix ve İnsidious’un kombinasyonu diyebileceğimiz STEM adlı psikolojik bir dünyaya dalan bir dedektif. Until Dawn’ı mükemmel kılan en önemli unsurlardan birisinin sürekli ölümcül bir tehlikeyle burun buruna olduğunuz hissi olduğunu düşünürsek; tek bir ani korku sahnesiyle altınıza kaçırabileceğiniz, silahında kalan son iki kurşunla karanlıkta yolunu arayan Sebastian’ın hikayesini çok seveceksiniz.

Masum bir şehir efanesinden gizemli br adaya: Oxenfree

Platform: iPhone-iPad, PC, PS4, Xbox One

Çıkış tarihi: 6 Ekim 2017

Geliştirici: Night School Studio

Metascore: 81

Until Dawn, bir grup gencin karlı, tenha bir dağ bölgesinde sıkışıp kalmasını anlatırken Oxeenfree, bir grup gencin karadan uzak bir adada mahsur kalışını anlatıyor. Hikaye, oynadığımız karakter olan mavi saçlı Alex’in, birkaç arkadaşı ve yeni üvey kardeşiyle birlikte, bir radyonun belli bir frekansa getirildiği taktirde hayalet sesler duyabileceklerine dair bir şehir efsanesini denemek için bir yolculuğa çıkışını konu ediniyor. Çok fazla spoilera girmeden söyleyebiliriz ki Oxenfree’nin asıl olayı, adanın tarihini ve oyunun karakterleri arasındaki kompleks ilişkileri öğrenmek üzerine.

Bir korku hikayesi olduğu kadar aynı zamanda bir büyüme hikayesi de olan Oxenfree’nin; pastel tonlarla desteklenmiş kusursuz çizimleriyle içinde kaybolmak isteyeceğiniz bir dünya olduğunun garantisini verebiliriz.

Klasik 'Zombi' türünün iyi örneklerinden: State of Decay 2

Platform: Xbox One, PC

Çıkış tarihi: 22 Mayıs 2018

Geliştirici: Undead Labs

Metascore: 69

Eğer konumuz şaşırmaksa, State of Decay 2’nin en iyilerinden birisi olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Oyunun zorlayıcı ‘hadi bir ev daha yağmalayalım, ‘ döngüsü, görünüşte son derece güvenli olan bir evin vahşi bir zombiyi barındırmasıyla birden bambaşka bir olaya evriliyor.

Zombi virüsü salgınının patlak vermesi sonrası bir grup hayatta kalanı kontrol ettiğiniz State of Decay 2’de, grubunuz geliştikçe isteğe bağlı olarak anında karakterler arası geçiş yapabilirsiniz. Until Dawn’da olduğu gibi; her birisinin kendine ait kişisel özellikleri ve hikayesi olan karakterler, öldükleri taktirde yeniden doğmuyor ve bu da ölümcül zombilerle olan her beklenmedik karşılaşmanın son derece gerici olabileceği anlamına geliyor.

Oyunda kesin bir anlatıcı yok; ancak Until Dawn’ı sevmenizin sebebi beklenmedik olay örgüsüyse, State of Decay 2’den de aynı zevki alacağınızın garantisini verebiliriz.

İki kardeşin duygusal ve biraz da doğaüstü hikayesi: Life is Strange 2

Platform: PS4, Xbox One, PC

Çıkış tarihi: 26 Eylül 2018

Geliştirici: DONTNOD Entertainment

Metascore: 78

Çok ayrı çizgilerde seyretseler de, ikisinin de ergenler ve tuhaf olayları konu aldığını düşündüğümüzde, Life is Strange serisinin bir noktada Until Dawn ile benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Until Dawn korku türünün bir ürünüyken, en gençleri doğaüstü güçler kazandıktan sonra kaçmaya zorlanan iki kardeşin hikayesini anlatan Life is Strange 2 direkt kalbinizi hedef alıyor- ve hayır, burada kalpten kastımız, yerlerinden vahşice koparılan cinsten değil.

Modern günümüz Amerika’sını yetişkinliğe adım atmak üzere olan iki genç adamın gözünden anlatan Life is Strange 2; erkeklik, ırkçılık, uyuşturucu ve siyaset gibi konulara da değiniyor. Birçok farklı anlatısı olan Life is Strange 2’de verdiğiniz kararlar hikayenin vardığı noktayı etkileyeceği için her bir kararı dikkatlice ölçüp biçmeniz gerekiyor.

20. Yüzyıl Londra'sının puslu sokakları ve vampirler: Vampyr

Platform: PC, Xbox One, Switch, PS4

Çıkış tarihi: 5 Haziran 2018

Geliştirici: DONTNOD Entertainment

Metascore: 70

Açık konuşmak gerekirse, ani korku ve şok unsurlarına verdiği kadar genel atmosfere de önem veren bir korku macerası oynamak son derece güzel ve ferah bir deneyim. 1. Dünya Savaşı sırasında Londra’da geçen Vampyr, neredeyse korku türünün kendisi kadar eski bir canavar olan vampirleri, sonradan vampire dönüştürülmüş modern bir bilim insanı olan Doktor Jonathan Reid’in gözünden anlatıyor. Listedeki diğer oyunlar gibi, bu oyunda da verdiğiniz kararlar senaryonun gidişatını çok büyük ölçüde etkiliyor. Reid’in insanlığını kurban etmek ya da olabildiğince az kan dökülmesini sağlamak tamamen sizin elinizde.

Korku türünü, ellerinde bir tabancayla tercih edenleriniz, Vampyr’in Arnavut kaldırımlı sokaklarına bayılacaksınız.

2 saatlik mini bir polisiye gizemi: Hidden Agenda

Platform: PS4

Çıkış tarihi: 24 Ekim 2017

Geliştirici: Supermassive Games

Metascore: 66

Supermassive tarafından geliştirilen ve Playstation 4’e özel olan, tüm hikayeyi tamamlamanızın 2 saatten fazla almadığı Hidden Agenda, bir seri katil dosyasını çözmeye çalışan cinayet dedektifi Becky Marney ve bölge savcısı Felicity Graves’in gerilim dolu macerasını anlatıyor.

Bu oyunu biraz ilginç yapan şey ise aynı zamanda bir PlayLink oyunu olması. Oyuncular, oyuna telefonları aracılığıyla dahil olabilir ve farklı seçenekler arasında oy vererek, ana oyuncunun başa çıkmak zorunda olduğu olaylara destek verebilir.

Koca bir malikanede canavarlarla saklambaç oynadığınızı düşünün: Remothered: Tormented Fathers

Platform: PS4

Çıkış tarihi: 30 Ocak 2018

Geliştirici: Stormind Games

Metascore: 77

Listedeki son dehşet verici deneyim sunan oyunumuz olan Remothered: Tomented Fathers, kaybolmuş bir çocuğa ne olduğunu çözmeye çalışan Rosemary Reed isimli bir kadının hikayesine odaklanıyor ve araştırması onu kayıp çocuğun üvey babası olan Richard Felton’ın evine yönlendiriyor. Baş karakterimiz ipucu bulmak için evi talan ederken, evin birden Rosemary’den kurtulmaya çalışan kötücül düşmanlarla dolmasıyla oyun bir saklambaca dönüşüyor.

Until Dawn severler ve benzer türde oyun arayışında olanlar için hazırladığım 10 oyunluk Until Dawn benzeri oyun listemiz bu şekildeydi. Dilerseniz "Keşke PC'de olsaydı ya, " dediğiniz 11 Playstation özel oyun listemize de buradan ulaşabilirsiniz.