Sony’nin efsaneleşmiş oyun konsolu olan PlayStation, senelerdir başarılı bir şekilde kendisine üretilen özel oyunların başarısı ile tanınmaya devam ediyor. Bu özel oyunlar bazen o kadar güzel oluyorlar ki ‘’Keşke PC’de olsaydı’’ diyoruz. İşte bu yazımızda PC platformunda görmek isteyeceğimiz God of War ve The Last of Us gibi birçok PlayStation özel oyununu sizler için derliyoruz.

PlayStation konsolları için bugüne kadar birçok özel oyun üretildi. Sony’nin anlaşmalı olduğu stüdyoların geliştirdiği bu özel oyunlar günümüzde hala PlayStation konsollarının büyük ölçüde popülerleşmesine yardımcı oluyor. Örneğin God of War ve The Last of Us gibi yapımlar konsol aldıracak cinsten olarak biliniyor. Sony de özel oyun üretimine büyük önem vermekte.

Gün geçtikçe çoğalan anlaşmalar sonucu üretilecek PlayStation özel oyunu sayısı da artıyor. Peki yılın oyunu ödülüne layık görülen, yüksek inceleme puanı alan ve oyun sektörüne damga vuran bu PlayStation özel oyunlarından PC’ye çıkış yapmasını istediğiniz oyunlar var mı? İşte ‘’Keşke PC’de olsaydı’’ dediğimiz 11 PlayStation özel oyunu.

PC’de olsa tadından yenmeyecek 11 PlayStation özel oyunu:

inFAMOUS: Second Son

Until Dawn

Killzone: Shadow Fall

The Order: 1886

The Last Guardian

Bloodborne

Marvel’s Spider-Man

Ghost of Tsushima

Uncharted serisi

The Last of Us Serisi

God of War serisi

Türkçe seslendirme ve altyazı desteği ile inFAMOUS: Second Son

Çıkış Tarihi: 21 Mart 2014

Türü: Aksiyon - Macera

Geliştirici: Sucker Punch Productions

inFAMOUS: Second Son, Sucker Punch Studios’un popüler serisi inFAMOUS’ın üçüncü oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda özel güçleri olan 24 yaşındaki Delsin Rowe adlı karakteri yönetiyoruz. Amerika’nın Seattle eyaletinde geçen oyun, bizlere ilgi çekici grafikleri ve sunduğu oynanış dinamikleriyle güzel bir aksiyon - macera deneyimi sunuyor. Özel yetenekler ve dövüş mekanikleri ile durmak bilmeyen bir aksiyon TPS deneyimi yaşatıyor. Ayrıca oyunda Türkçe ses ve altyazı desteği de bulunmakta.

Kaliteli bir korku macera deneyimi sunan Until Dawn

Çıkış Tarihi: 26 Ağustos 2015

Türü: Korku - Macera

Geliştirici: Suppermassive Games

Son zamanlarda PC platformuna da çıkardığı yeni serisi The Last Pictures Anthology ile dikkat çeken Supermassive Games, 2015 yılında çıkardığı Until Dawn ile başarılı bir yapıma imza atmıştı. Seçimler ve korku dolu bir atmosfer ile öne çıkan yapımda, seçimler hiç düşünmediğimiz kadar önem taşıyor.

Oyunda birden çok karakteri yönetebiliyoruz ve yaptığımız seçimlerin oyunun gidişatında büyük bir rolü mevcut. Geliştirici tarafından ‘’Kelebek Etkisi’’ olarak adlandırılan sistem ile seçimler ve gidilen yolun sonuçları görülebiliyor. Oyundaki seçimler ve oynanış QTE dediğimiz zaman ayarlı tuş basma mekaniği ile çalışıyor. Bu seçimleri belirli bir süre içerisinde yapmanız gerekiyor. Until Dawn, kaliteli bir korku - macera deneyimini oyunculara sunmayı başarıyor.

Eskimeyen bir yapım daha: Killzone: Shadow Fall

Çıkış Tarihi: 15 Kasım 2013

Türü: FPS

Geliştirici: Guerrilla Games

PlayStation 4’ün çıkış oyunu olan Killzone: Shadow Fall, Guerrilla Games’in bilim kurgu FPS serisi Killzone’un en son çıkış yapmış oyunu olma özelliğini taşıyor. Özellikle Türkçe dublaj ve altyazı seçeneği ile ülkemizde büyük ilgi toplayan yapım, 2370 yılı ve sonrasında geçmekte. Yüksek teknolojili silahlar ve askeri cihazlarla dolu oyunda bilim kurgu ve FPS deneyimini doyasıya yaşayabiliyoruz. PlayStation 4’ün çıkışıyla birlikte çıkış yapan bu 8 yıllık oyun, bugün PC platformu için de oldukça uygun.

Kral Arthur ve şovalyelerini kontrol ettiğimiz The Order: 1886

Çıkış Tarihi: 20 Şubat 2015

Türü: Aksiyon - Macera

Geliştirici: Ready at Dawn, Santa Monica Studio

TPS bakış açısından oynanan ve nişancı mekaniklerini içerisinde barındıran yapım, PlayStation 4 özel oyunu olarak çıkışını yaptı. 1886 yılında alternatif bir Londra’da geçen The Order: 1886, Kral Arthur ve şövalyelerinin melez bir canavar ırkı ile gerçekleşen savaşını konu alıyor. Yaklaşık 7 saat süren oyunun tamamı bir sinematik atmosfer içerisinde ilerliyor. Oyunda 4 ana karakter yer alıyor. Oyuncuların belirli bir kesimi oyunu beğenmese de oyunun sunduğu deneyimden memnun olan oyuncular da mevcut.

Ses efektleri ve müzikleri ile kendini sevdiren yapım: The Last Guardian

Çıkış Tarihi: 6 Aralık 2016

Türü: Aksiyon - Macera

Geliştirici: Team Ico, SCE Japan Studio, Gen Design

Türkçe’ye ‘’son muhafız’’ olarak çevirebileceğimiz The Last Guardian’da Trico adında dev bir yarı kuş, yarı memeli yaratık ile arkadaş olan bir çocuğu yönetiyoruz. Oyunun öne çıkan en önemli özelliği bu ana karakterimiz ile Trico arasındaki bağ oluyor. Bunun yanında oyunun ses efektleri ve müzikleri de oldukça beğeniliyor. Oyunda Türkçe altyazı seçeneği de yer alıyor. Oyunun hikayesi yaklaşık 12 saat sürmekte.

Ödüllere doymayan oyunBloodborne

Çıkış Tarihi: 24 Mart 2015

Türü: Aksiyon RPG

Geliştirici: FromSoftware

Zor mu zor oyunları ile bilinen FromSoftware’in PlayStation 4'e özel olarak geliştirdiği Bloodborne, bugün bazı oyuncular tarafından en iyi FromSoftware oyunu olarak görülüyor. Dark Souls severler olduğu kadar Bloodborne taraftarı olan birçok oyuncu da mevcut. TPS olarak oynanan aksiyon RPG oyunu Bloodborne, oyun tasarımı dalında BAFTA ödülü kazandı. Oyun, Victoria döneminde Yharnam isimli antik bir şehirde geçiyor.

Oldukça yüksek inceleme puanlarına sahip olan yapım, Metacritic üzerinde ‘’Mutlaka Oynanmalı’’ etiketine sahip. Aynı zamanda oyununun PC’ye gelmesi üzerine iddialar ortada dolaşmakta. Yani oyunun PC platformuna gelmesi imkansız değil diyebiliriz.

Filmler kadar geniş bir kitleye ulaşan Marvel’s Spider-Man ve Miles Morales

Çıkış Tarihi: 7 Eylül 2018

Türü: Aksiyon - Macera, Açık dünya

Geliştirici: Insomniac Games

PlayStation 4 özel oyunu Marvel’s Spider-Man, son 3 tılın yılının en iyi PlayStation oyunlarından birisi olmuştu. Açık dünyada karakterimiz Peter Parker ile Spider-Man olarak New York’ta bulunan yer altı suç dünyası ile mücadeleye girişiyoruz. Ölümcül bir virüs tehditi içerisinde Peter Parker, hem kendi kişisel hayatındaki insan olarak hem de gerektiğinde Spider-Man olarak şehri kurtarmak zorunda.

İlk oyunun ardından PlayStation 5'e özel olarak yeniden düzenlenen yapım, ek bir hikaye sunan Miles Morales ile tekrar gündeme geldi. Miles Morales, ana oyun kadar uzun olmasa da pek çok övgü topladı. Ancak yine de hikate anlatımındaki eksikler nedeniyle fazlası ile eleştirildi.

Uzak doğunun mistik topraklarında Ghost of Tsushima

Çıkış Tarihi: 17 Haziran 2020

Türü: Aksiyon, Açık dünya

Geliştirici: Sucker Punch

Grafikleri ve sunduğu atmosfer ile oyuncuları etkilemeyi başarmış Ghost of Tsushima, PlayStation 4 özel oyunu olarak 2020 yılına damgasını vurdu. Listemizde yer alan bir diğer yapım inFAMOUS: Second Son’ın da geliştiricisi olan Sucker Punch tarafından geliştirildi. Yer aldığı klanın son üyelerinden biri olan Samuray Jin Sakai karakterini yönettiğimiz hikaye, 13. yüzyıldaki Moğol İstilası döneminde geçiyor. 25-50 saat arası bir oynanış süresi bulunuyor.

Yakında filmi de çıkacak olan Uncharted Serisi:

Çıkış Tarihi: 2007 - 2017

Türü: Aksiyon - Macera

Geliştirici: Naughty Dog

PlayStation 4 denince akla gelen ilk serilerden birisi olan Uncharted serisi, 2007 yılından 2017 yılına kadar süren 10 senelik uzun bir geçmişe sahip. The Last of Us serisi ve efsane oyun Crash Bandicoot ile de tanınan Naughty Dog tarafından geliştirilmişti.

Üçüncü şahıs bakış açısına sahip seride Nathan Drake ile hazine peşinde koşuyoruz. Ormanlarda, dağlarda ve birçok yerde oradan oraya zıplıyor ve maceranın dibine vuruyoruz. Bazen oynadığımız karakterler değişiklik gösterebiliyor. Serideki tüm oyunların müthiş manzaraları ve ilgi çekici grafikleri mevcut. Ayrıca Türkçe dublaj ve altyazı seçeneği de yer alıyor.

Yakında dizisi çıkacak The Last of Us serisi:

Çıkış Tarihi: 2013/2014/2020

Türü: Aksiyon - Macera

Geliştirici: Naughty Dog

Birisi ek paket olmak üzere toplam üç oyuna sahip The Last of Us artık bir seri haline geldi diyebiliriz. İlk oyunu 2013 yılında çıkan ve PlayStation 3’te çok büyük bir başarı yakalayan The Last of Us, sonrasında PlayStation 4 için de Remastered olarak çıkış yapmıştı. Ardından 2014 yılında ek paketi Left Behind yayınlandı. Son olarak ise oyun dünyasını ikiye bölen The Last of Us Part II çıkışını PlayStation 4 için yaptı.

Ellie ve Joel etrafında şekillenen hikayede bir salgın sonrası bir dünya bizleri karşılıyor. Salgından dolayı enfekte olmuş yaratıklar ve hayatta kalan insanların oluşturduğu grupların arasında maceraya atılıyoruz.

...ve tabii ki God of War serisi:

Çıkış Tarihi: 2005 - 2018

Türü: Hack and Slahs, Aksiyon - Macera

Geliştirici: Santa Monica Studio

Hack and Slash türü denince akla gelen en önemli PlayStation özel serisi God of War oluyor. 2005 yılından bu yana serinin yeni oyunları karşımıza çıkmaya devam ediyor. Serinin en güncel oyunu olan 2018 yapımı God of War, ‘’Yılın Oyunu’’ ödülünü kazanmayı başarmıştı. Seri boyunca bize eşlik eden ve Yunan Tanrılarına meydan okuyan amansız Kratos karakteri ile aksiyonun dibine vuruyoruz. İsmi God of War: Ragnarok olacak yeni God of War oyunu için de büyük bir beklentinin söz konusu olduğunu belirtelim.

Bu yazımızda PC’de görmek isteyeceğimiz PlayStation özel oyunlarından bahsettik. Sizlerin de PC’de görmek isteyeceği özel oyunlar var mı? Listedeki oyunları nasıl buldunuz? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.