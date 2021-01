Zamanının en iyi konsollarından olan PlayStation 3, özellikle oyunları ile çoğu insanın gönlünü kazanmış ve oldukça popüler hale gelmiş bir konsoldu. Hatta o oyunların bazılarını "keşke bugün çıksalar da ilk defa oynuyormuş gibi oynasak" bile diyebiliyoruz

Sony, 11 Kasım 2006 yılında bir zamanın efsane konsolu olan PlayStation 3 oyun konsolunu piyasaya sundu. Zaten halihazırda PlayStation ve PlayStation 2 ile büyük başarı yakalamış Sony, bu konsolla başarısını daha da katlayacaktı. Konsol, kendisi kadar da oyunları ile dikkat çekmişti.

PlayStation 3 oyunları arasından önemli bir kısmı adını oyun tarihine yazdırmayı başardı ve bugün hala dillerden düşmeyen yapımlar olma özelliğini kazandılar. Listemizin PlayStation 3 özel oyunlarından oluştuğunu da belirtelim. İşte sizler için hazırladığımız PlayStation 3’ün en iyi 11 oyunu listesi!

Tüm zamanların en iyi 11 PlayStation 3 oyunu:

Uncharted 2: Among Thieves

LittleBigPlanet

The Last of Us

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

God of War III

Killzone 2

Demon’s Souls

Heavy Rain

inFAMOUS 2

Yakuza 4

Ratchet & Clank Future: A Crack In Time

Aksiyona doyduğumuz Uncharted 2: Among Thieves

Tür: Aksiyon-Macera

Geliştirici: Naughty Dog

Çıkış Tarihi: 13 Ekim 2009

Metacritic Puanı: 96

PlayStation özel oyunu denince akla gelen serilerden birisi olan Uncharted’ın en çok beğenilen oyunlarından olan Uncharted 2’de Topkapı Sarayı’na benzeyen İstanbul Saray Müzesi olarak adlandırılan mekan oldukça ilgi çekiyor. Drake ve ortaklarının gizemli eserlerle bağlantılı hikayesi burada başlayıp Nepal, Tibet, Himalayalar ve Amazonlara kadar uzuyor ve derinleşiyor. Günümüzde hala ismi bilinen Uncharted 2, serinin en iyi oyunlarından birisi olarak kabul ediliyor. Üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan yapım, aynı zamanda Metacritic üzerinde ‘’Mutlaka Oynanmalı’’ etiketine sahip.

Unutulmaz platform oyunu: LittleBigPlanet

Tür: Platform

Geliştirici: Media Molecule

Çıkış Tarihi: 27 Ekim 2008

Metacritic Puanı: 95

Günümüzde hala ismi bilinen ve farklı isimlerle yeni oyunları çıkan LittleBigPlanet serisi oldukça başarılı içerisinde bulmacaların da yer aldığı bir platform oyunu. Oyunun baş karakteri olan bez bebek Sackboy, günümüzde oyun sektöründe hala popüler olan bir karakter. Her bölümde birbirinden farklı engeller ve bulmacaların barındığı kendine özgün atmosferleri olan mekanlara yolculuk ediyoruz.

1 milyondan fazla kopya satan Metal Gear Solid 4: Guns of The Patriots

Tür: Aksiyon-Gizlilik

Geliştirici: Kojima Productions

Çıkış Tarihi: 3 Mart 2008

Metacritic Puanı: 94

Metal Gear Solid serisi adını oyun sektörüne altın harflerle yazdırmış serilerden birisi. PlayStation 3 için çıkış yapan Metal Gear Solid 4: Guns of The Patriots üçüncü şahıs bakış açısı ile oynanan başarılı bir gizlilik oyunu. Shadow Moses Operasyonu’ndan dokuz yıl sonra 2014 yılında ana karakterimiz Solid Snake, zorlu düşmanı Liquid Ocelot’u bulmak için Güney Amerika bölgesine yolculuk yapar ve olaylar gelişir. Oyun, yayıncı Konami’nin açıklamalarına göre ilk haftasına Avrupa’da 1 Milyonun üzerinde satış gerçekleştirmiştir.

Bildiğimiz Kratos'un son hikayesi: God of War III

Oyun dünyasında kendine has bir yeri olan God of War, hala popüler bir seri ve tüm hızıyla yeni oyunları gelmeye devam ediyor. Efsane karakteri Kratos, Yunan Mitolojisine dayanan bu adrenalin dolu hikayede Yunan Tanrılarını yok etmeye koyulur. Athena’nın ruhu eşliğinde Zeus’a kadar giden bir Tanrı savaşı içerisinde yer alır. Kratos’un bu yoldaki nihai amacı Olimposlular yani dünyayı yöneten Tanrılar grubunu yok etmektir.

Hâlâ yollarını gözlediğimiz bir bilim kurgu aksiyon: Killzone 2

Tür: Aksiyon-Bilim Kurgu

Geliştirici: Guerrilla Games

Çıkış Tarihi: 26 Şubat 2009

Metacritic Puanı: 91

Killzone 2, PlayStation 3’e çıkış yapmış başarılı bir aksiyon-bilim kurgu oyunu. Birinci şahıs bakış açısıyla oynadığımız Killzone 2, kendine özgü bir bilim kurgu hikayesine sahip. Dünyadaki doğal kaynakların bitmesi üzerine yeni gezegen arayışında bulunan insanlar iki farklı gezegen bulurlar. İlk buldukları gezegene Helghan ismi verilir. Bu gezegenden memnun olmayan kesim ise diğer gezegene Vekta adı verirler. Bu iki gezegen seri boyunca birbiriyle oldukça sıkıntılı durumlar ve savaşlar yaşamıştır. Killzone 2’de de Vekta’nın kuvvetleri ile Helghan gezegeninden gelen tehlikeler üzerine bir savaşa daha girilir.

Souls oyunlarının doğuşu ve yükselişi: Demon’s Souls

Tür: Aksiyon-Rol Yapma

Geliştirici: FromSoftware

Çıkış Tarihi: 5 Şubat 2009

Metacritic Puanı: 89

FromSoftware, bugün oyun dünyasında zor mu zor yapımları ile tanınıyor. Özellikle Dark Souls serisi ile saç baş yoldurtan ve çok zorlu bosslarını oyun tarihine yazdırmış FromSoftware’in Demon’s Souls oyunu, Dark Souls’dan önce çıkışını yaptı. Oyunda Boletaria krallığında büyük bir tehdit olarak görülen bir Old One olarak adlandırılan bir kötülük çöker ve insan ruhlarını emen kötü iblisler krallığı sarar. Yarattığımız karakterimizle amacımız Boletaria krallığını kurtarmaktır.

Hiç bozmadan PS5'e bile çıksa oynanacak Heavy Rain:

Tür: Aksiyon-Macera / İnteraktif Drama

Geliştirici: Quantic Dream

Çıkış Tarihi: 23 Şubat 2010

Metacritic Puanı: 87

İnteraktif drama türündeki Heavy Rain, bu konuda uzman olarak bilinen Quantic Dream tarafından geliştiriyor. David Cage’in yönetmenliğindeki oyunda Ethan adlı bir babayı yönetiyoruz. Origami Katili olarak adlandırılan bir katil tarafından kaçırılan çocuğu Shaun’u kurtarmaya çalışan bir babanın hikayesini konu alan yapım interaktif hikaye anlatımı konusunda benzer türdeki oyunlar için büyük bir örnek. Oldukça duygusal ve yoğun hikayesiyle oyuncuların beğenisini kazanan oyun PlayStation 4’e ve en son PC platformuna çıkışını yaptı.

Bambaşka bir süper kahraman hikayesi: inFAMOUS 2

Tür: Aksiyon-Macera, Bilim Kurgu

Geliştirici: Sucker Punch Studios

Çıkış Tarihi: 7 Haziran 2011

Metacritic Puanı: 83

PlayStation özel oyunu denince akla gelen isimlerden birisi olan inFAMOUS serisinin önemli oyunlarından birisi inFAMOUS 2, PlayStation 3’ün başarılı yapımlarından birisi. Oyunda ana karakterimiz Cole ile Empire City’ye saldıran dev alev toplu yaratık The Beast ile karşılaşıyoruz ve devamında hikaye şekilleniyor. Aksiyon-Macera türüne bilim kurgu eklenmesiyle başarılı bir üçüncü şahıs bakış açısı ile oynanan özgün bir yapım karşımıza çıkmakta.

Asya mafyalarının içine girip birden fazla ana karakteri kontrol ettiğimiz: Yakuza 4

Tür: Aksiyon-Macera

Geliştirici: SEGA, Amusement Vision

Çıkış Tarihi: 18 Mart 2010

Metacritic Puanı: 78

Adını Japon suç çetelerinden alan Yakuza serisi SEGA’nın oldukça popülerleşmiş yapımlarından. Oyunlarının çoğu PlayStation için çıkış yapmış olsa da örneğin Yakuza 0 PC ve Xbox’ta da oynanabiliyor. Yakuza 4’te 4 ana karakter bulunuyor. Yakuza örgütlerinin çıkardığı düzensizlikte büyük bir çatışma yaşanıyor ve hikaye şekilleniyor. Oyunda 4 adet ana karakter olması oynanışı oldukça çeşitli kılıyor ve oyuncuya birbirinden farklı hikayeleri bir arada sunuyor.

PS4 ve 5'teki popüler Spider-Man oyunlarının yapımcısı Insomniac'ı devleştiren oyun: Ratchet & Clank Future: A Crack In Time

Tür: Aksiyon-Platform

Geliştirici: Insomniac Games

Çıkış Tarihi: 27 Ekim 2009

Metacritic Puanı: 87

Ratchet & Clank Future: A Crack In Time, Insomniac Games’in PlayStation 3’te oldukça popüler olan bir oyunu olarak karşımıza çıkıyor. İki farklı ana karakteri olan oyunda Ratchet geçmişini aydınlatmaya çalışırken; Clank ise başka bir gezegende kötü güçlerle savaşıyor. Oyunda bulmacalar da ön plana çıkmakta. Bölüm tasarımları ile dikkatleri üzerine çeken yapım PlayStation 3 oyunları arasında kendine özgü bir yere sahip olmayı şüphesiz başarıyor.

Bir efsanenin başlangıcı: The Last of Us

Tür: Aksiyon-Macera

Geliştirici: Naughty Dog

Çıkış Tarihi: 14 Haziran 2013

Metacritic Puanı: 95

2020 yazında The Last of Us Part 2 oyunuyla oyun sektörünü ikiye bölen popüler seri, PlayStation 3’e çıkan ilk The Last of Us ile ortaya çıktı. Başarılı yapım, kendisine bulaşan insanları saldırgan zombi gibi bir yaratığa çeviren bir parazitin ortaya çıkışından 20 yıl sonrasını konu alıyor. Hastalıktan dolayı gruplar halinde yaşayan insanlar, çökmüş bir şehir içerisinde Joel ve Ellie karakterleri birbirlerini korumak zorunda.

Tüm zamanların en iyi 11 PlayStation 3 oyununu derlediğimiz listemizin sonuna geldik. Siz listemizi beğendiniz mi? Listeden oynadığınız veya oynayacağınız yapımlar var mı? Farklı PlayStation 3 oyun önerileriniz nelerdir? Değerli görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.