Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Bir zamanların en yenilikçi telefonlarından biri olan ve dönemine âdeta damga vuran Sony Ericsson K750i'nin gelin özelliklerine bugün tekrar bir bakalım.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Teknolojinin bugünkü kadar hızlı akmadığı, yeni bir telefon modelinin aylarca konuşulduğu o güzel günleri hatırlıyor musunuz? Akıllı telefonların hayal bile edilmediği bir dönemde, Sony Ericsson K750i adında bir efsane vardı. Çıktığı 2005 yılında teknoloji dünyasını adeta sallayan bu telefon, tasarımıyla, kamerasıyla ve yapabildikleriyle bir statü sembolüydü. O dönem için bir mühendislik harikası olan bu cihaz, bugünün standartlarıyla karşılaştırıldığında ise yüzümüzde tatlı bir tebessüm oluşturuyor.

Bir neslin hayallerini süsleyen K750i'nin o "devrimsel" özelliklerine bugünün penceresinden bir bakalım istedik. O zamanlar ağzımız açık baktığımız bu özelliklerin, günümüzün en basit akıllı telefonları karşısında ne kadar mütevazı kaldığını görmek emin olun sizi de şaşırtacak.

O efsanevi 2 MP kamerası ve lens kapağı

Sony Ericsson K750i

Sony Ericsson K750i denince akla gelen ilk şey, şüphesiz o meşhur kamerasıydı. Telefonun arkasındaki sürgülü lens kapağını kaydırınca çıkan o "klik" sesi, adeta bir fotoğraf makinesi kullanıyormuş hissi verirdi. 2 MP çözünürlük ve otomatik odaklanma özelliği, o dönem için kelimenin tam anlamıyla bir devrimdi. Çekilen fotoğraflar bilgisayara atıldığında hayranlıkla incelenirdi.

Günümüzde 108 MP kameraların standart hâle geldiği, yapay zekâ destekli gece modlarının, portre efektlerinin ve 8K video kaydının ceplerimize girdiği bir dünyada, 2 MP kameraya sahip bir kahramanın anısını saygıyla anıyoruz.

64 MB dâhili hafıza

Sony Ericsson K750i

Şaka gibi gelebilir ama değil. K750i tam 64 MB dâhili depolama alanıyla geliyordu. Bu alana en sevdiğiniz MP3'lerden birkaç tane, o muhteşem 2 MP kamerayla çektiğiniz onlarca fotoğraf ve birkaç Java oyunu sığdırabiliyordunuz. Tabii ki yetmediği yerde imdada Memory Stick Duo hafıza kartı yetişiyordu. O zamanlar 512 MB veya 1 GB bir hafıza kartı almak, âdeta telefonun kapasitesini sonsuzluğa ulaştırmak gibiydi.

Bugün telefonlarımızda standart olarak 128 GB, 256 GB gibi depolama alanları bulunuyor. 64 MB ise artık tek bir fotoğrafın veya bir dakikalık bir videonun kapladığı alandan bile daha küçük.

1.8 inçlik "dev" ekran deneyimi

Sony Ericsson K750i

K750i'nin 1.8 inç büyüklüğündeki, 176x220 piksel çözünürlüğündeki ekranı, renkleriyle ve parlaklığıyla göz kamaştırıyordu. O küçük ekranda duvar kâğıtlarına bakmak, minik videoları izlemeye çalışmak veya WAP üzerinden internete girmek inanılmaz bir deneyimdi. Joystick'i kullanarak menüler arasında gezinmek ise ayrı bir keyifti.

Artık 6.7 inçlik, Full HD+ çözünürlüklü, AMOLED teknolojisine sahip çerçevesiz ekranlar olmadan yaşayamıyoruz. 176x220 piksel, günümüzde bir akıllı saatin bildirim ikonundan hallice.

Kızılötesi ve bluetooth

Sony Ericsson K750i

İki K750i'yi birbirine yakınlaştırıp kızılötesi (infrared) portlarını hizalayarak bir şarkı veya fotoğraf göndermeye çalıştığınız o anları hatırlayın. Nefesinizi tutarak bağlantının kopmamasını beklerdiniz. Bluetooth ise çok daha büyük bir lükstü ve daha hızlı veri aktarımı demekti. Okulda, otobüste "Şarkı atsana kanka" muhabbetlerinin başrolü bu iki teknolojiydi.

Günümüzde ise Wi-Fi Direct, bulut depolama servisleri ve anlık mesajlaşma uygulamaları sayesinde saniyeler içinde gigabaytlarca veriyi dünyanın öbür ucuna gönderebiliyoruz. Kızılötesi ise artık sadece kumandalarda yaşıyor.

Sony Ericsson K750i özellikleri

Özellik Detay
Ekran 1.8 inç, TFT, 256K renk, 176 x 220 piksel
Dâhili Hafıza 64 MB
Arka Kamera 2 MP, otomatik odaklanma, LED flaş
Pil Li-Po 900 mAh (BST-36)
Bağlantı Bluetooth 2.0, Kızılötesi (Infrared), USB 2.0
Boyutlar 100 x 46 x 20.5 mm
Ağırlık 99 g
Çıkış Tarihi Mayıs 2005
Sony Ericsson Neden Kayboldu? Sony Ericsson Neden Kayboldu?
Bir Dönemin Efsanevi Telefonları Sony Ericsson W800 ve K750 Bir Dönemin Efsanevi Telefonları Sony Ericsson W800 ve K750
Telefon

