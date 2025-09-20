Sony Ericsson Neden Kayboldu?

Bir zamanların efsane telefon markalarından olan Sony Ericsson'a ne oldu? Neden kayboldu? İşte herkesin aklına kazınsa da başarısız olan bu markanın hikâyesi.

Teknoloji dünyasından birçok efsane ürün ve marka geldi geçti. Gelişen teknoloji, inovasyonlar ve dahası ürünlerin birden eskide kalmasına neden olurken bazı markaların da yok olmasına neden oluyor. Bir zamanlar sıkça duyduğumuz, Sony ve başarılı mobil firma Erricson’ın birleşmesiyle ortaya çıkan Sony Ericsson’du.

Bu içeriğimizde 2001 ila 2012 yılları arasında hayatımızda olan ve bir zamanların “efsanesi” olarak nitelendirebileceğimiz Sony Ericsson’ın hikâyesinden, neden zaman içinde kaybolduğundan ve başarısızlığından bahsedeceğiz.

Tüketici elektroniği deyince akla gelen ilk markalardan olan Sony ile cep telefonlarının 90’lardaki kralı Ericsson 2001’de ortaklığa gitti

Öncelikle bu iki markanın bir araya gelerek kurduğu “Sony Ericsson” markasının başlangıcına bakalım. Ev cihazlarından görüntüleme sistemlerine kadar tüketici elektroniği konusunda dünyada en önde gelen firmalarından olan Sony, cep telefonları konusunda geri bir firmaydı ve bu konuda öne çıkmak için Ericsson ile ortaklığa gitme kararı aldı.

Ericsson, özellikle 90’lı yıllarda Motorola ve Nokia’yla birlikte mobil telefonların krallarından biri olmayı başarmıştı. Ancak 2000 yılında Ericsson’ın çipleri aldığı Philips tesisinde yangın çıktı ve şirkete bir darbe vurdu. Modellerin üretiminde yaşanan sıkıntılar da Ericsson’ı zora soktu. İşte burada iki şirket bir araya geldi ve 2001 yılında birleşerek “Sony Ericsson” isimli bir cep telefonu markası kuruldu.

Kamera, video izleme gibi özellikler içeren cihazlarla öne çıktı

Sony Erricson markasının ana stratejilerinden biri, kullanıcılarına farklı özellikler sunan telefonlar üretmekti. Bunlar arasında dijtal fotoğrafçılık, video izleme ve indirme gibi özellikler var. Bu kapsamda T610, P800 UIQ, K750i, W800i, P990 gibi ünlü Sony Ericsson telefonları yıllar içinde piyasaya sürüldü. Aralarında gerçekten ilgi görenler de oldu. Ayrıca 30 saat müzik çalma gibi özellikler sunabilen Walkman telefonlar da 2005 itibarıyla marka tarafından piyasaya sürüldü. 2008’de ise ilk 5 MP kameralı K850i duyuruldu.

Marka, satışlarda asla istenen seviyelere ulaşamadı, akıllı telefon sektöründe geri kaldı

Birçok ikonik model Sony Ericsson markası altında piyasaya sürülse de asla istenen seviyelerde satış oranlarına ulaşılamadı. Örneğin 1999 yılında 30 milyonu aşkın olan telefon sevkiyatı 2003’te 8,1 milyon seviyelerine kadar düştü. Şirket, 15 çeyreğin 6’sında net zarar bildirdi. Nakit rezervlerinde de milyonlarca dolarlık düşüş yaşandı. Tek iyi dönemi 2004 ile 2006 yılları arasındaydı. Zaten en sevilen modelleri de o zamanlar çıkmıştı.

Öte yandan yıllar ilerledikçe akıllı telefonlar piyasaya girmeye başladı. Sony Ericsson ise bu konuda asla kayda değer bir adım atmadı ve geride kaldı. 2007 yılında Apple’ın iPhone’u çıkarması Sony Ericsson pazardaki yerini ciddi anlamda etkiledi, satışları düşürdü. 2008’de de en büyük rakiplerinden olan LG tarafından geçildi ve artık sona yaklaştığı görüldü. Binlerce insan işten kovuldu, pazar payında önemli düşüşler yaşandı, milyonlarca dolar zarar edildi. O yıllar içerisinde Android ve iOS’in yükselişi de kullanıcıların artık Sony Ericsson gibi markaları tercih etmemesini sağladı.

2012 itibarıyla Sony Erricson ismi tarihe karıştı

Yaşanan tüm bu olumsuzlukların ardından 2011 yılında Sony, Sony Ericsson’daki Ericsson hissesini 1,05 milyar euro karşılığında satın alacağını duyurdu. 2012 itibarıyla da bu satın alım resmen gerçekleşti ve markanın tüm sahibi Sony oldu. Bunun ardından da “Sony Ericsson” ismi kaldırıldı ve marka yoluna direkt “Sony” ismiyle devam etti. Böylece Sony Ericsson tarihe karışmış oldu. Sony, yoluna Xperia gibi popüler olmayı başaran modeller çıkaran bir marka olarak devam etti.

Bir zamanların efsanesi Sony Ericsson’ın hikâyesi bu şekildeydi. 2000’li yılların ortalarında birçok insanda bu markanın telefonlarını görüyorduk. Akıllı telefonların yükselişi ve markanın doğru hamleler yapamaması, 10 yıllık sürede yok olmasına neden oldu.